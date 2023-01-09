協商時不要做「邏輯惡霸」，面臨對方的敵意時，想想唐鳳會怎麼做

文：哈利哥

我們都不喜歡吵架，但是當情況不利於自己，或是有損利益的時候，我們不得不強硬一點。但常常是架吵完了，也沒得到什麼好處。在與別人講道理時，到底怎樣能更好的說服呢？最重要的一點是，心態要轉換過來，不要說服，要協商。

兩人在協商的時候，不是像拔河那樣，想把對手拉到你這邊。而是像一起編排一隻舞蹈一樣，互相配合對方。先有了合作意識，下面的技巧能幫你的協商能力加成。

不要做「邏輯惡霸」

當我們試圖說服別人，經常會採取敵對的策略，我們激怒他們，用無懈可擊的邏輯和精確的數據，逼迫他們說出我們想聽的話，但他們內心的想法並不會改變，反而在醞釀反擊情緒。

你要是做一個「邏輯惡霸」，想要用證據壓人，他雖然不贊同也無法反駁，但非理性的情緒爆發可能隨時會發生，讓這場協商徹底失敗。當我們放棄說服，就不會想用理性論點壓迫人。重點不是要求別人照你說的做，而是讓他們去重新思考他們的看法。

要控制你的理由

你要是想提出更多理由讓對方屈服，小心最弱的那一個理由會變成對方的箭靶，拖累了其他理由。更多的理由還有可能造成反效果，尤其是對方已經對議題有頑固執拗的傾向時，他們會更抗拒重新思考。人們有時候是因為不喜歡一個答案，就當做那個問題從來沒有發生。

不要步步進逼，要適時後退

這與戰爭中的敗退不一樣，這是共舞時的和諧感，有進有退。有了合作的感覺，雙方才會為對方著想，不再堅持擁護自己的立場。

不要強勢攻擊，用提問表達好奇，並表明自己的立場

最有可能改變你心意的人是你自己。不要據理力爭，要提出更多需要思考的問題，開啟對方的思維。

找出雙方理解當中的共同點

如果我們不把自己的傲氣放一放，又怎麼有機會能改變對方的心意呢 ?

在稍佔上風時，不要落井下石，要找出雙方理解當中的共同點，不要讓對方感覺全盤皆輸，讓對方感覺到至少核心價值沒有丟失，讓他感覺「我沒有輸」，他就不會意氣用事。

表達中等自信，而不是高或低自信時，你會表現得更可信也更有說服力。

如何回應敵意

當有人對你展現敵意，假如你把它看成戰爭，那麼你不是攻擊就是撤退。當某人失去控制的時候，你的最強大的力量就是 : 保持平靜。想要保持平靜，要先避免衝動。

想一想電腦科學家保羅・葛蘭姆（Paul Graham）的反駁金字塔，要明確的反駁對方的中心論點，而不是辱罵。

Photo Credit: 反駁金字塔

唐鳳在《唐鳳的破框思考力》中提到，當他有點名氣之後，每天至少都會有幾則酸民在留言區針對他做各種人身攻擊，他說一開始他也想砸電腦，但是電腦很貴，就不砸了。

那他是怎麼跟這些酸民相處呢？

唐鳳的做法是，先放下這種負面情緒，改做一些其他分心的事情，這個分心的事指的是，去創造一段美好的經驗。有時，他會聽一段美好的音樂，做做瑜伽，或是泡一杯從來沒有品嘗過的新口味茶飲，先讓自己從負面情緒中跳脫，但同時也為自己創造新的記憶，日後當他又再度碰到不舒服的刺激時，記憶也會自動提醒他，過去他在經歷負面情緒時，同時也曾經聆聽的美好音樂或是品嘗過的新茶，這時，就能將情緒轉化成開心的記憶。

唐鳳和不同心情的相處方式，就是在心裡留位置給這些心情，跟它相處一段時間，直到自己能夠平靜面對它。而心情平靜後，可以就事論事時，他就能好好跟網友對話，他將這種方式稱之為「擁抱小白」（小白指白目的網友）。

唐鳳說：「酸民指教是一種精神按摩。」

為一件事情爭執的時候，不要說服，要協商。不要一大堆理由，提出合理的證據就好。要維護對方的心理價值，在事實層面達到某種一致的看法，而不是比誰比較大聲。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航