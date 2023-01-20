彭明輝《論文寫作完全求生手冊》：論文的「原創性」到底是什麼？對學術界的「貢獻」又該如何衡量？
我們想讓你知道的是
「原創性」與「潛在貢獻」是相對於學術界既有的認知而言，它必須是突破學術界現況的新觀點、新發現或新方法，有足夠的衝擊力道，可以將學術界的知識邊界往前推進——進步的幅度越大，影響的範圍越廣、越深遠，突破的難度越高，貢獻越大。
文：彭明輝
為何而戰：博士論文與「好論文」的基本要件
在所有強調實證研究的學術領域裡，不管是博士論文或任何學術著作，寫作的目標都是要針對一個有學術價值的問題，提出新穎且可靠的答案（或者更好的研究方法或技術），並且從確鑿不移的證據出發，條理清晰而層次井然地分析、闡述與論辯，讓讀者相信它們是正確、可靠（或者更優越），因而有在學術界加以傳播、發表的價值。
因此，論文中所陳述的事實與證據都是為了要用來直接或間接地支持最終的結論，以及彰顯這些新知識、觀點、方法的有效性與優越性。至於跟這個目的無關的讀書筆記、研究過程的辛酸曲折，或個人的心得與好惡等，都沒必要（甚至不應該）寫進去；否則不但會妨礙讀者的閱讀與理解，還暴露你對學術基本規範的無知。
更仔細說，不管是哪一個學術領域，只要是有關實證研究的論文或報告，都必須立基於周延的觀點和視野，從可靠的證據出發，透過嚴謹的析理與論證，說服讀者三件事：（1）這篇論文含有原創性的新知識、觀點、方法或者既有學理的新應用，以條理清晰而層次井然的方式呈現，並且有可靠的證據和嚴謹的論證加以支持；（2）這些知識、觀點與方法並非零星、孤立而不相連屬的發現，它們是前後一致的、有系統的知識與論述，並且在某個範圍內具有普遍的適用性；（3）這些論述跟既有學術保持著緊密的對話，對後者進行延伸、詮釋或批判，並且對既有學術知識的擴張、改善或革新具有不可忽視或重大的價值。
仔細考察英國頂尖大學的博士學位授予標準，基本上跟上述三項要件大同小異。此外，有些學者會用不同的措詞來陳述博士論文應具備的特質，不過基本上都對應著上述這三個要件。譬如，澳洲的學者在彙整過去的相關研究結果後，將博士論文的評量指標歸納為七大項：
- 對於與研究主題相關的既有學術知識有完整、詳盡而精確的了解。
- 論文中具有原創性的發現，而且絕大部分是作者個人獨立完成的。
- 研究成果具有足夠的深度、細膩度與完整度。
- 研究成果彼此緊密關聯，不是勉強拼湊而成；所有論述前後一致，沒有任何矛盾或衝突。
- 對於研究方法與證據的選擇能夠給予合理的解釋，對於論文的發現與主張可以進行有效的論證與辯護。
- 對於既有文獻和自己的見解具有成熟的批判能力，不會輕率地接受既有知識、證據或自己的推理與論述。
- 論文的架構與論述層次井然、條理分明且措詞明確，可以清楚地表述其思想與觀念，並且能正確地引述既有文獻，沒有剽竊他人研究成果的嫌疑。【註1】
而牛津大學的研究結果也歸納出類似的結論：雖然論文的原創性是英國頂尖大學授予博士學位的首要考量，但是論文的原創性必須搭配著學術上的嚴謹性、可靠的證據與分析的深刻度、適切而經得起批判性檢視的方法與步驟、對於相關知識的熟稔與精準掌握，並且有能力批判性地分析與審視自己的作品。【註2】
如果仔細比對，將可以發現這七項的內涵跟前一段的三項大同小異，只不過因為從不同的角度下筆且措詞不同，因而可以相互啟發。
另一方面，近年來英美等國有越來越高比例的博士生是在為公、私立機構培養實務上所需要的人才，連研究題目與方向也是配合企業界與公、私機構的需要，而不再囿限於促進學術的發展。有鑑於這個多元化的發展趨勢，英國更新其舉國通用的「博士學位參考標準」，建議擁有博士學位者應具備四項核心能力：
- 透過原創性的研究或高階的學術活動，創造並詮釋新穎的知識，這些知識必須要能滿足專業同儕的審視與評鑑，拓展該學科領域的知識疆界，並且具有發表的價值。
- 對於一個學術分支或專業領域最前緣的一整個區塊的知識，能夠進行有系統的搜尋、取得並理解。
- 在一個夠寬廣的領域內，面對該領域最前緣知識的生產、應用或理解，有能力將被交付的任務適切地概念化為一個研究專案，並且設計、執行該專案計畫。
- 有能力鉅細靡遺地了解高階學術研究所需使用的技術、方法和理論。【註3】
在這個已經盡可能寬鬆的參考標準裡，第1項依舊是強調原創性的發現與論述的嚴謹性、第2項對應著文獻回顧的能力、第3項對應著獨立研究的能力。
由此可見，不管是哪一種類型的博士，學位論文的原創性乃是必備的要件，而且是影響論文品質（評價）的首要因素。有鑑於此，接下來讓我們先仔細釐清「原創性」的意涵，之後再繼續闡述其他的論文必備要件。
原創性與貢獻：學術界的「芝麻開門」
在學術界，「原創性」與「貢獻」是兩個密切相關的詞，有時候被看成同義詞，有時候被合併成「原創性貢獻」。有些論文審查委員跟考生略為寒暄之後，第一個正式的問題就是：「你覺得你的論文有哪些貢獻？」這個問題既是在問你的論文對學術界（或實務界）有何貢獻，也是在問你的論文有何原創性，因為，一篇不具原創性的論文，只不過是在重複學術界既有的發現與已知的知識，根本就不需要存在。
同樣的，如果一篇論文被投稿到某個學術期刊，而審查委員在意見表上勾選了「缺乏原創性」或「沒有重大貢獻」，就意味著這篇論文必須被退回，連「修改後重審」的機會都沒有。相反的，如果審查委員在意見表上勾選「富有原創性與重大貢獻」，則即便論文有些瑕疵，也通常可以「修改後重審」。
問題是：「原創性」到底是什麼？對學術界的「貢獻」又該如何衡量？
簡單地說，論文的「原創性」是指論文中所包含的新穎觀點、主張、方法或發現，足以顛覆學術界既有的認知（譬如相對論與量子力學顛覆了古典物理），或者開闢學術界的新視野（鐳元素的發現與研究導致放射線科學的建立與發展，石墨烯的發現導致科學界對奈、微米世界全新的認識與研究發展），或者提出更好的研究方法（大衛．卡德的「自然實驗」讓經濟學與其他社會科學可以更精準地進行實證研究），或者讓我們從全新的角度去思索舊的問題（彭慕蘭〔Kenneth Pomeranz〕的《大分流》〔The Great Divergence〕提出前所未有的主張：明清兩朝的中國有進行工業革命所需要的技術、資金與市場，然而她沒有發生工業革命，不是因為「封建、保守、落伍」，而是因為她有跟西歐不一樣的人文、歷史與地理背景，有不一樣的發展道路，有更急迫的其他課題要解決），或者改善我們對問題的認識（過去我們把高密度脂蛋白稱為「好的膽固醇」，並且以為它的濃度越高越好；近年的研究卻顯示，當高密度脂蛋白的濃度比最佳值多出五○％以上時，男性的死亡風險有可能會增加一○六％，而女性則有可能會高出六八％）。
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【跨域生態系系列專訪】智慧紡織品技術應用服務生態系 — 不只是衣服，還是醫療保健工具
我們想讓你知道的是
讓一件衣服不再只是一件衣服，變成可保護你身體健康的醫療保健工具。
一條纖維可以織成一塊布，也可以導電、傳訊號，讓一塊看似平凡無奇的布，裁剪成衣服後，神奇轉身變成一個醫療保健工具，創造出不平凡的價值。
豪紳纖維科技正與一群物聯網、軟體與醫療業者，合作創造這些不平凡。成立於1973年，豪紳以研發製造纖維原料起家，主力產品是特殊纖維與高性能纖維，豪紳創業初期從工業用紡織品切入市場，後來再增加醫療紡織品，生產高科技廠房無塵衣、手術室抗菌衣，其中的無塵衣占了全球近八成市佔率。
創立40多年，原本即已站穩工業用紡織品市場，但豪紳為求永續發展，近兩年又積極投入全球熱門的智慧紡織品研發行列，「企業都只懂得墨守原有產品，不求創新，不開拓新市場，再強大的企業也有可能被市場淘汰。」豪紳纖維醫材事業部副總經理李春麟指出。
全球紡織業都在面臨轉型議題，智慧紡織是一個新機會點，根據IDTechEx 估算，2025年全球智慧紡織市場規模將達55億美元（約新台幣1650億元），年複合成長率達30.4％，其中北美是智慧紡織最大市場，約占全球市場規模近五成（47％）。
放大智慧紡織更多可能性
為發展新產品，豪紳重新檢視自家生產的高性能纖維具有兩大核心能力：遮蔽與導電，以遮蔽來看，豪紳已運用其高性能纖維可避免粉塵、病毒、人體皮屑等污染之功能，廣泛運用於生產無塵衣、手術衣等。
但纖維可導電能做什麼？豪紳因而萌生發展智慧紡織品的動機，為了解答，豪紳嘗試了許多新想法，還找來了從學研機構出身、專長是IoT 的李春麟來帶領醫材事業部，後來發現豪紳無法憑一己之力完成試驗，便在中國生產力中心協助下與不同技術單位合作，並以基石者身分，構起智慧紡織品技術應用服務生態系，一步步展開智慧紡織品技術運用之探索腳步。
對此，李春麟坦言，雖然現在已有許多紡織業者紛紛投入智慧紡織品開發，「卻幾乎沒有一家企業能夠一條龍作業。」因為紡織業者的技術優勢不在資訊、IoT，都必須與擁有不同技術的企業夥伴共同合作，才能真正生成符合市場所需的智慧紡織品。
攤開豪紳畫出的智慧紡織品發展藍圖，從運動健身、醫療保健等兩大運用概念發展出不同功能的智慧穿戴品，這些產品在運作與運算過程中，為了連接身體與感測器，需要多個可導電且可傳輸訊號的線路，而豪紳生產的高性能纖維正好可負責這項工作。此外，這些智慧穿戴品是否具有功效也需要被驗證，因此一個個各司其職的利基者便出現在這個生態系中。
從產品到驗證、整合金三角
在具體藍圖擘畫下，豪紳成立了「iQmax」品牌，並構築了一個智慧紡織技術運用大平台，由三方企業群組成黃金三角夥伴，第一頂點是負責軟硬體系統整合之廠商，包括豪紳、生產電控晶片的奧樂科技、提供智慧穿戴系統整合服務的華碼數位等；第二個頂點之廠商負責服務整合與場域驗證等工作，例如光亞健康事業；第三個頂點之廠商則負責維運整合，也就是直接面對市場，與通路、消費者溝通等，例如光亞健康、意恩健康與仁村醫院等。
對此，中國生產力中心產業國際創新組副理廖詠祥指出，智慧紡織品技術應用服務生態系一大利基點就是這座金三角，「不僅融合了各技術廠商的專業，更讓研發者可直接獲知消費者需求，再從中導出新產品，並獲得立即驗證。」廖詠祥點明此生態系的營運優點。
目前這些驗證來自兩個族群，一個是具有預防保健意識的一般消費者，另一個則是具有復健需求的患者，位於台南的仁村醫院是這個生態系利基者，仁村收治許多中風患者，他們具有高強度的理療需求，豪紳把新產品導入仁村復健理療系統，由仁村輔助患者使用，並收集驗證數據傳回，新產品功效高低隨即可見。
事實上，場域驗證是智慧紡織品技術應用服務生態系成立短短一年，即能研發出七款產品頗受消費者肯定之關鍵。譬如豪紳與奧樂等利基者合作開發的電療產品原本主要配戴在手部與腿部，為舒緩運動疲勞之用，後來光亞健康執行長、國際醫學科學研究基金會執行董事林哲安以其醫療專業，提供了臨床觀察建議後，豪紳又進一步設計開發出電療骨盆帶，這對於中風或膀胱較無力的患者具有相當理療效果，可協助患者解緩不適之感。
光亞是一家專為中風、心血管疾病患者提供理療、復健服務的醫療單位，在此生態系中身兼場域驗證、維運整合兩個角色，林哲安認為，智慧紡織品技術應用服務生態系讓醫學端能在新產品發想階段就投入其中，「讓醫師可直接傳達出病人與使用者需求，這是一個很有價值的參與。」
加熱、電療，還能測心跳
手握纖維開發技術的豪紳從尋求企業新市場的動機出發，結合不同技術夥伴企業共同打造出居家理療保健紡織產品一站式服務平台，回想起這一路研發歷程，李春麟笑說：「我們就是想辦法讓衣服不只能電通，還要能網通，雖然說來輕鬆，做起來卻是困難重重。」
回歸產品開發面，豪紳想著既然高性能纖維可遮蔽、可導電，應該就可從三個方向著手進行產品研發，分別是加熱、電療、感測等，再把這些功能隱身在不同形式的穿戴服飾上，以實現智慧紡織的願景。
譬如運用高效率傳導可達到加熱之特性，設計出加熱眼罩、加熱背心、加熱護具等產品，受訪當下，林哲安一邊戴起加熱眼罩解說功能，還一邊建議另生產網眼布型加熱眼罩，他笑說：「這樣使用者戴著眼罩舒緩神經同時，還能看得見眼前事。」
該生態系也投入電療運用開發，譬如可舒緩疼痛的有線電療手套，由豪紳開發纖維材料、電療模組；奧樂負責無線模組，再由光亞健康負責場域驗證，確認產品效益。另外，還開發出可與市售電療機相容的EMS（Electric Muscle Stimulator， 肌肉電刺激）護具等。
接下來，豪紳將積極投入感測功能研發，概念如同戴著Apple watch般，人們只要穿著一件衣服就可隨時監測身體狀況。這當中，與奧樂科技、華碼數位合作，運用纖維的傳輸功能，裝上電子連接頭，再對接上溫度、心律、血氧等不同功能的感測器，再透過藍牙把感測器上的資料傳輸到手機或App上，就可即時記錄與運算身體狀況，若有異常可即時提出警訊，可望降低運動傷害與工安意外等風險。
客製化提供智慧穿戴系統整合服務是華碼數位的技術優勢，總經理張正華指出，過去華碼在智慧穿戴品系統整合上略有經驗，但這個生態系的材質主題是紡織品，「於是感測器要安置在哪裡，既會讓使用者感覺穿著舒適，又不影響其功效是一大考驗點。」
張正華進一步補充，由於這個技術合作大平台具有提供驗證的合作方，因此數據分析也成為這個生態系的一大利基，「因為我們可明確搜集到產品使用的before（使用前）與after（使用後）數字。」張正華肯定指出，如此一來，所有新產品都將能即時改善功能，更有效益地提升實用價值。
從加熱、電療、感測等功能運用出發，在所有研發過程中，李春麟直言最大難題是消費者感受，在消費者眼中，這是一件穿戴在身上的紡織品，因此它必須材質夠柔軟，穿著才會舒適；它也必須能清潔，最好是可整件直接丟進洗衣機滾洗，仍不破壞其線路、轉接頭之功效，這就是智慧紡織品的成敗關鍵。
智慧紡織品技術應用服務生態系成立至今一年，豪紳新產品主力市場仍在歐洲、美洲與亞洲等地，目前已外銷全球近60個國家，台灣市場則正在積極拓展中。未來，豪紳將繼續以高性能纖維為發展核心，朝向多角化經營，讓一件衣服不再只是一件衣服，變成可保護你身體健康的醫療保健工具。
多元觀點 — 見證MIT的紡織＋資訊產業新實力
世新大學資訊管理學系教授 ── 林宏遠專訪
紡織品只要繡上Made In Taiwan 字樣，就可以讓價值提升，然而隨著全球紡織面臨轉型的困境，台灣紡織業的發展也面臨到許多挑戰。
隨著AIoT技術的發展，智慧紡織成為產業轉型的一大亮點，我國資通訊產業發達，供應鏈完整，正是發展智慧紡織的好基地。豪紳纖維的團隊看到這次市場變化所帶來的新商機，便積極找尋資通訊業者、醫療服務業者及其他第三方業者，共同組成一個「智慧紡織品技術應用服務生態系」，希望透過這個生態系協打造一個可以快速開發智慧紡織產品及相關服務的平台。
智慧紡織是一個新興的市場領域，需要整紡織與資通訊業者的合作。然而，面對這樣的新商機，該由紡織業者或資通訊業者主導比較好？這其中道理就跟問人們說：「數位行銷到底是數位重要，還是行銷重要？」答案很簡單，當然行銷為主，再行整合數位科技的應用來實現行銷的目的。智慧紡織也存在相同道理，其賣的是紡織品，就應該由紡織為主，透過數位賦能來創造紡織品的智慧應用價值。
這個生態系的組成，對應了一個紡織品市場升級的龐大商機，然而市場不確性仍高，成員一方面，透過協作來提高回應市場的效率，另一方面也會共同演化發展出多元的能力，來爭取新商機。
(文/王曉晴、照片/趙項仁)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。