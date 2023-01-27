中國女權主義刻意強調「男性化」的一面，天然的「母性」被視為一種羞恥

少子化的問題席捲全球，越來越多年輕女生大呼「不生了」，還有人直接說：勸人生孩子遭天打雷劈！生育率降低的最常見的原因就是父母壓力越來越大。早期社會通常都是男人外出工作、農耕，女人負責照顧家裡和孩子，那個時候小孩子也不用上補習班，也不會想要買很貴的名牌玩具和衣服，甚至連奶粉尿布都不用，都是家庭牌自備。小孩子能走路開始就會幫助家裡做家務，年紀大的幫助年紀小的，彷彿在阿公阿媽那一輩，帶孩子就是稀鬆平常的事。

然而現在的育兒方式已經完全不同了。從孕期開始就要做各種檢查，生產後也要去月子中心，寶寶出行需要安全座椅、娃娃車，餵奶需要奶瓶、吸奶器、奶瓶消毒機，有些媽媽為了追求好的身材，不願意餵母乳，還需要額外買進口奶粉；如果小孩總是哭鬧、無法安睡，也有專門提供安全感的嬰兒搖籃和睡袋。

小孩子長得快，很多東西買回來還沒有用幾次，就不再適用了。還不滿一歲，需要花錢的地方就不少了。亞洲父母普通有望子成龍的心願，像韓國、中國、台灣的學生都會再額外參加課後補習班、聲樂培訓班等，這些課程價格不菲，還需要家長格外付出時間和心血去培養。

現在的寶寶都有「吞金獸」這個外號，很多年輕人被問到為什麼不生小孩？為什麼不多生幾個，都會直呼「養不起」！

除了最直觀的經濟壓力，現代社會結構也發生變化。相對於傳統社會中，女性天生就是相夫教子的角色，現代社會多了很多腦力勞動的崗位，在這方面，女性的勞動力甚至超過一部分男性，在職場上的大放異彩，讓很多女性難以平衡工作和家庭，所以生育計劃也就一拖再拖。

這幾年最熱門的詞彙之一就是「女權」。以中國為例，有一部分比較極端「女權」思想，過於強調女性的工作能力，刻意打壓女性的「女性化一面」。譬如說，有一些極端女權主義會認為，女性過於年輕就生孩子或者生很多孩子，都是不可理喻的。因為年輕時期正是為事業拼搏的時候，選擇結婚生子，並且生很多孩子，無疑要放棄很多工作機會，把精力放在家庭和孩子身上，這意味著經濟實力倒退、難以獨立生活，需要依靠男人，這被中國一些女權人士認為是很丟臉的。

或許世界各國都有比較極端的女權主義，但中國的女權主義和中國的大環境有關。因為中國始終是一個集權國家，稍加留意就會發現，中國目前的領導層，幾乎是清一色的中老年男性，在很多秘聞野史中，女人只是權力巔峰的玩物而已。