中國女權主義刻意強調「男性化」的一面，天然的「母性」被視為一種羞恥
我們想讓你知道的是
最近橫空出世的一個詞彙來形容中國人：「人礦」——讀二十年書，還三十年房貸，養二十年醫院，從生下來就是被作為消耗品使用的中國人。如果人人都是「人礦」，年輕人當然更願意把所有的精力和資本投資到自己身上，成為「最後一代」。
少子化的問題席捲全球，越來越多年輕女生大呼「不生了」，還有人直接說：勸人生孩子遭天打雷劈！生育率降低的最常見的原因就是父母壓力越來越大。早期社會通常都是男人外出工作、農耕，女人負責照顧家裡和孩子，那個時候小孩子也不用上補習班，也不會想要買很貴的名牌玩具和衣服，甚至連奶粉尿布都不用，都是家庭牌自備。小孩子能走路開始就會幫助家裡做家務，年紀大的幫助年紀小的，彷彿在阿公阿媽那一輩，帶孩子就是稀鬆平常的事。
然而現在的育兒方式已經完全不同了。從孕期開始就要做各種檢查，生產後也要去月子中心，寶寶出行需要安全座椅、娃娃車，餵奶需要奶瓶、吸奶器、奶瓶消毒機，有些媽媽為了追求好的身材，不願意餵母乳，還需要額外買進口奶粉；如果小孩總是哭鬧、無法安睡，也有專門提供安全感的嬰兒搖籃和睡袋。
小孩子長得快，很多東西買回來還沒有用幾次，就不再適用了。還不滿一歲，需要花錢的地方就不少了。亞洲父母普通有望子成龍的心願，像韓國、中國、台灣的學生都會再額外參加課後補習班、聲樂培訓班等，這些課程價格不菲，還需要家長格外付出時間和心血去培養。
現在的寶寶都有「吞金獸」這個外號，很多年輕人被問到為什麼不生小孩？為什麼不多生幾個，都會直呼「養不起」！
除了最直觀的經濟壓力，現代社會結構也發生變化。相對於傳統社會中，女性天生就是相夫教子的角色，現代社會多了很多腦力勞動的崗位，在這方面，女性的勞動力甚至超過一部分男性，在職場上的大放異彩，讓很多女性難以平衡工作和家庭，所以生育計劃也就一拖再拖。
這幾年最熱門的詞彙之一就是「女權」。以中國為例，有一部分比較極端「女權」思想，過於強調女性的工作能力，刻意打壓女性的「女性化一面」。譬如說，有一些極端女權主義會認為，女性過於年輕就生孩子或者生很多孩子，都是不可理喻的。因為年輕時期正是為事業拼搏的時候，選擇結婚生子，並且生很多孩子，無疑要放棄很多工作機會，把精力放在家庭和孩子身上，這意味著經濟實力倒退、難以獨立生活，需要依靠男人，這被中國一些女權人士認為是很丟臉的。
或許世界各國都有比較極端的女權主義，但中國的女權主義和中國的大環境有關。因為中國始終是一個集權國家，稍加留意就會發現，中國目前的領導層，幾乎是清一色的中老年男性，在很多秘聞野史中，女人只是權力巔峰的玩物而已。
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pCloud 新年優惠方案總整理，趁過年買 10TB 終身雲端空間備份多年檔案與照片
我們想讓你知道的是
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 20 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。
轉眼間又要過年，除了整理多年來的影音收藏之外，是不是也該趁著過年檔期入手便宜超值的雲端空間方案？看著日前 iCloud 曾發生嚴重的資安意外，MacRumors 討論區上有用戶在用 Windows 的 iCloud 同步 iPhone 檔案後，發生檔案意外損壞的狀況，並出現陌生人的照片與影片，這告訴我們檔案備份真的要慎選，且最好能做到多重備份才能在意外發生時有挽回的餘地。
資安意外頻傳，多重備份才讓人安心
iCloud 發生的資安問題，讓人擔憂起是否自己的照片也會出現在別人的相簿中，這件事也在MacRumors 討論區上引發討論。
資料保存上比較穩妥的方式就是多重備份，利用多種管道、異地保存自己的檔案，這樣就能確保萬一檔案損壞時，還有備援資料可以使用。就算你現在使用 iCloud、Google Drive 進行單一備份，也不能保證你的檔案不會發生意外，至少選擇 2 種備份方案才是比較安全的保管方式。
經濟與安全可以兼顧，瑞士的雲端服務 pCloud
pCloud 是來自瑞士的雲端服務廠商，2013 年創立至今已有 10 年歷史，全球有 1600 萬用戶使用其服務。它的資料位於重視資訊安全的歐盟與美國，在創立帳號時可選擇資料要存放於歐盟或是美國，相比其他無法選擇的廠商多了選擇性，而且不只是存放地點，pCloud每份資料都會分散 5 份檔案儲存於多個伺服器增加安全性。檔案還會經過 256 位元 AES 加密技術保護，傳輸時使用 TLS/SSL 強化資安。如果需要更安全的保密措施，還可以選配 Crypto 加密服務。
pCloud 也有免費帳號可以使用，註冊後就有 10GB 免費空間能夠試用，不論是要體驗介面操作或是傳輸速度都沒問題。相較於其他訂閱較為單一的雲端服務，pCloud 除了月繳、季繳、年繳之外，還會不定期推出優惠的終身買斷的方案，且費用上不會有額外的設定費或隱藏性支出。若是家庭用戶，還可以選擇家庭方案讓 5 個人一起使用更經濟。
農曆新年 -85% 超優惠終身買斷方案，錯過可能就沒了
雖然現在官網活動還沒開跑，但 pCloud 確定會在農曆新年推出超優惠方案，活動期間為 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 24 日，活動只有短短 5 天要好好把握。這檔農曆新年促銷活動是針對個人終身制方案，500GB、2TB、10TB 個人終身方案都會有優惠價格，500GB 個人終身價折扣後為 139 美元、2TB 個人終身方案折扣價為 279 美元、10TB 個人終身方案折扣價為 890 美元，折扣幅度高達 85%。
pCloud 農曆新年優惠方案：
500GB 個人終身方案：原價 570 美元，優惠價 139 美元。
2TB 個人終身方案：原價 1140 美元，優惠價 279 美元。
10TB 個人終身方案：原價 6000 美元，優惠價 890 美元。
趁著過年好好整理檔案，選個安全可靠的雲端空間更安心
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 18 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。這次方案價格十分優惠，終身買斷不會產生每個月的費用，用越久省越多，如果你需要備份的檔案大且多，可以考慮看看經濟又可靠的 pCloud。pCloud 終身制優惠方案並不是每次都有，因此有需要的朋友就盡快購入，越早使用省越多。