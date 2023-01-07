2023/01/07,
中東

《CNN》盤點2023中東四大看點：土耳其大選、OPEC更加團結，以色列右翼內閣與伊朗的內外交困

《CNN》盤點2023中東四大看點：土耳其大選、OPEC更加團結，以色列右翼內閣與伊朗的內外交困
土耳其總統艾爾多安｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

土耳其總統大選即將在6月舉行，在國內通貨膨脹，外交上與希臘、美國關係持續緊張下，艾爾多安的連任之路將格外難走。此外，OPEC+在去年12月使油價降低後，變得更加團結，西方國家對俄羅斯施加的石油價格上限，將會是OPEC+的挑戰。以色列在新任極右翼內閣上任後，以巴衝突恐進一步升溫，連同伊朗的內外交困局面，成為中東2023年的最大看點。

隨著2023年到來，《CNN》整理了4項國際社會需要持續關注的中東發展。土耳其方面，今（2023）年即將舉行總統大選，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）能否順利連任值得外界關注。報導也指出2023年的石油輸出國組織以及以俄羅斯為首的產油盟友（OPEC+）將會變得更團結。以色列在極右翼政府上任後，約旦河西岸局勢恐更緊張。伊朗在外交與內政上同時失利，與以色列、中國關係也成今年的重點。

艾爾多安政權危機

土耳其今年迎來建國100週年紀念日。 然而在土耳其慶祝成立100週年之際，艾爾多安可能會在6月18日失去總統資格。

土耳其貨幣里拉連續4年暴跌。綜合《CNN》《Euronews》報導，2021年9月，1美元價值8里拉，然而到了去（2022）年12月，1美元便可兌換19里拉。貨幣貶值加上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情與烏俄戰爭，導致土耳其發生嚴重的通貨膨脹，去年10月土耳其的通膨率達到85.51％，是土耳其過去25年的新高，也是歐洲最高。

貨幣貶值、物價上升時，政府通常會透過升息控制通膨，但艾爾多安持續拒絕提升利率。非典型的貨幣政策招致外界批評，也讓人民生活成本劇增。

在外交方面，土耳其與美國的關係因為庫德族爭議，無法獲得改善。

庫德工人黨至今仍是土耳其在敘利亞的主要關注點，也是土耳其繼續以軍事手段進入中東地區的主要原因。庫德工人黨被土耳其、美國和歐盟認定為恐怖分子，與土耳其長期存在軍事衝突。在與庫德族數十年的緊張關係中，土耳其已經在敘利亞北部對庫德工人黨發起了3場軍事行動，最近一次是在2019年

土耳其目標始終如一，就是在敘利亞建立一個30公里且沒有庫德工人黨的「安全區」，讓超過200萬在土耳其的敘利亞難民，能夠返回家園的泰爾熱法特（Tel Rifaat）與曼比季（Manbij）城鎮。然而這2個城鎮，在庫德族領導的敘利亞民主力量（SDF）的控制之下。土耳其認為SDF是庫德工人黨的分支，但美國與土耳其意見相左，並支持SDF ，也使土耳其與美國交惡。艾爾多安與美國總統拜登（Joe Biden）之間冷淡的個人關係凸顯了兩國緊張的情勢。

除了美國之外，土耳其與希臘的衝突也日益升溫。《半島電視台》報導指出，土耳其與希臘在愛琴海島嶼上存在許多爭議。從2021年開始，土耳其公開質疑希臘對愛琴海上多座島嶼的主權，並指控希臘單方面佔領了這些島嶼。

艾爾多安的政治夥伴、民族主義運動黨領導人巴赫切利 （Devlet Bahceli）便在去年8月表示，地圖顯示希臘所有東愛琴海島嶼，均為土耳其領土。他也在9月時說：「希臘人不應該考驗我們的耐心，如果他們想再次被趕到海裡，可以告訴我們，我們會把他們全部扔進去。」

多國專家都認為，土耳其與希臘可能會在大選前發生大規模軍事衝突。

《CNN》報導指出，土耳其反對黨正團結一致，希望能推派人選擊敗艾爾多安。內政與外交上的緊繃，再加上選民對艾爾多安長期執政，希望尋求變革的厭倦心理，也讓艾爾多安的民調創下新低。土耳其總統勝選需要拿下超過全國50％的票數，這對現在的艾爾多安來說，非常困難。

石油減產政策成功，各國對沙國領導OPEC+信心大增

《CNN》報導，OPEC去年10月決定每天減產200萬桶石油，外界認為此舉是OPEC領導國沙烏地阿拉伯，故意在美國期中選舉前提高油價，以懲罰美國制裁俄羅斯的手段。但就在減產幾週後，由於各國擔心全球經濟衰退的預期心理，以及中國緩慢解除COVID-19疫情封鎖，國際油價反而跌至俄烏戰爭戰前水平。

油價下跌讓各國對沙烏地阿拉伯領導OPEC+的信心大增，沙國能源大臣沙爾曼（Abdulaziz bin Salman）也重申，OPEC+的政策並非出於政治動機。OPEC發言人貝克爾（Amena Bakr）認為，2023年將是OPEC保持高度團結的一年。她也補充，俄羅斯遭各國孤立，需要OPEC這個聯盟，因此她相信俄國會配合OPEC的決策。

OPEC+是在2016年由俄羅斯領導的十個非OPEC會員國組成的聯盟，積極響應OPEC的決議，因此沙烏地實質上透過OPEC影響OPEC+的所有會員國。

然而， 西方國家在去年12月對俄羅斯石油施加價格上限，各國無法確定，此政策會不會影響全球石油價格。俄羅斯因應政策，表示每天最多會再減產70萬桶石油，能源情報部門（Energy Intelligence）則預測，俄羅斯的原油和凝析油產量每天可能下降多達120萬桶。貝克爾表示，如果俄國持續減產，市場出現缺口，卡達可以考慮增加生產石油。

此外，在歐洲逐漸與俄國脫鉤下，中東地區海灣國家，也有可能成為歐洲重要的天然氣供應來源。卡達於2022年與德國簽署了第一份天然氣協議，與法國簽署了另一份天然氣協議，而鄰國阿拉伯聯合大公國也與德國和奧地利簽署了天然氣協議，並被歐盟官員吹捧為未來可向歐洲出口可再生能源的國家。

以色列組史上最右派政府，引發國際社會擔憂

以色列新政府成立，雖然領導者是過去擁有15年總理經驗的納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），但其內閣，是由一些以色列歷史上最極端的右翼人物們所組成。管理警察事務的國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）和財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）尤其受到外界關注。


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