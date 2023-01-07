台灣遞橄欖枝願助中國防疫，陸委會表示需待陸方回覆，何美鄉：中國疫情大概3月走完變在地化流行

台灣遞橄欖枝助中國防疫，陸委會：需待陸方回覆

（中央社）中國大陸疫情升溫，疫情指揮中心指揮官王必勝昨說，已二度向中國表達願互助合作意願。陸委會昨（6）日表示，對於實際提供協助之處，需待陸方回覆。

政府向中國大陸遞上橄欖枝，總統蔡英文在元旦講話時表示，看到近來中國疫情升溫狀況，只要有需要，基於人道關懷立場，願意提供必要的協助，幫助更多人走出疫情，有個健康而平安的新年。

疫情指揮中心指揮官王必勝前晚則說，已二度向中國表達願互助合作意願，實際提供哪些協助有待中國官方回應需求。

對於台灣以何種管道表達協助規劃，以及協助規劃的方向為何？陸委會昨午以書面回應，指出有關基於人道考量援助中國大陸防疫問題，已由主管機關衛福部透過兩岸協議管道，向大陸有關部門表達積極協助的意願。

陸委會強調，實際提供協助之處，需待陸方回覆。

陸委會又說，呼籲提醒在中國大陸的台灣人，注意自身健康及做好防護措施。

陸委會最後強調，希望COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情早日結束，兩岸民眾都可以脫離疫情威脅，恢復正常健康生活和有序交流。

台灣願協助中國防疫，分析：民間管道是契機

（中央社）政府向中國大陸遞上橄欖枝，表態基於人道關懷立場，願意提供防疫必要協助。不過在當前兩岸氛圍下，如何提供協助既是政治挑戰也考驗彼此默契。學者分析指，民間管道是一個契機。

總統蔡英文在元旦講話時表示，看到近來中國疫情升溫狀況，只要有需要，基於人道關懷立場，願意提供必要的協助，幫助更多人走出疫情，有個健康而平安的新年。

疫情指揮中心指揮官王必勝前晚表示，已兩度向中國表達願互助合作意願，實際提供哪些協助有待中國官方回應需求。

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳昨天接受《中央社》訪問時表示，這無庸置疑是表達善意，但問題是要怎麼有效地達到即時援助。當中的關鍵是，透過什麼管道、用什麼方式，能夠將援助實際傳達到中國大陸。

張五岳指出，依照現在的兩岸政治氛圍，雙方公權力要直接進行接觸談判、協商有難度，北京方面也會有它的考量。不過，既然是從人道關懷考量，他認為民間管道落實是一個契機。

張五岳表示，由於涉及醫療資源，這可分為兩個部分。在台灣內部由政府部門與民間共同努力，比如針對提供給中國大陸藥品等防疫物資的評估與盤點等，但在落實到大陸方面，民間管道是最快速、可行的方式。

他強調，台灣有豐沛的民間活力與NGO等團體，透過這適當的方式，「未嘗不是表達善意的機會」。

張五岳也說，這仍能有助於兩岸氛圍好轉，總統的善意也可實現，且大陸疫情有效控制後，這對總統所言的疫後兩岸健康有序的交流也有所幫助。

中央研究院研究員何美鄉則指出，台灣人非常早就在討論這個議題，基於人道立場，該人道就人道。但是，中國很大，台灣很小，難以思索找到一個著力點實質幫助他們，台灣也很難行。

她認為，政府提出人道幫助，比較像是政治上的象徵意義。但是提出一個善意說詞，拋出方案後會來評估可不可行。

Photo Credit: GettyImages 圖為1月3日上海同仁醫院迴廊上滿是躺在擔架的病患。

中國疫情何時走完？何美鄉：過完農曆年約3月時

（中央社）中國去（2022）年12月初鬆綁防疫政策後疫情大爆發。評估中國疫情，中央研究院研究員何美鄉昨天表示，等到冬天走完、過完舊曆年，至少3月時中國的疫情大概結束，變成在地化流行。

何美鄉進一步說明，也就是說病毒不會消失，感染病例會持續發生，但不再對社會醫療體系造成太大的威脅。

何美鄉是知名的流行病學專家，她昨天接受《中央社》訪問時指出，疫情與病毒不會消失，很多人詢問疫情什麼時候走完，但應該要問的是「它（指疫情）什麼時候對生活、經濟、社會、國家的影響會結束」。

何美鄉表示，對於中國而言，上述的情況發生在兩個狀況。第一是一堆人生病不能來工作；第二是因為一、兩個人生病，而讓一個地方封起來。當中，後者的因素已經不存在了。

她分析，中國有些地方疫情可能還沒結束，「它就是冬天走完，過完舊曆年，等天氣溫暖的時候也就差不多了」，現階段的確狀況不好，但很多地方也都逐漸開了，民眾也持續出門、工作，工廠也不像以往關閉。

何美鄉指出，等中國人走完疫情，至少今年3月時，大概就是結束了。接下來就是觀察剩下什麼病毒，變成在地化的流行。

何美鄉形容，當疫情開始傳播，就是排山倒海，如一匹馬開始奔馳，抓不回來。當中國疫情走勢走到今天的狀態，就讓它快速走完，不要再阻礙它。

從1月8日開始，中國將放開邊境，除此之外，COVID-19將從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」。依據相關法規，取消入境中國後全員核酸檢測和集中隔離等措施。

不過，中國的放鬆令許多國家不敢大意，包含日本、美國、台灣等，將對來自中國的旅客採取防疫措施。摩洛哥甚至宣布將禁止中國旅客入境。

對此，何美鄉指出，大家希望萬無一失，假如中國自己做得很好，提供完整的資訊，大家就不用擔心，他的國人在1月8日出國時就不會受到那麼多的限制。

她進一步說明，中國沒有提供相關數據顯示「我們的變異株是你們都有了所以不用擔心了」，或者是「我們有，但沒有太嚴重的免疫逃避，也沒有很嚴重的致病性」。

何美鄉表示，中國若是有提供資訊，可讓各國政府做評估，告訴民眾開放有沒有風險，但是現在沒有可靠的資訊與數據，即因如此，當然就是來自中國的旅客進入台灣，由台灣檢驗，做好基因序列分析等評估。

Photo Credit: 中央社 知名流行病學專家何美鄉（左）

紐時：中國農村恐難擋Omicron疫情不易告終