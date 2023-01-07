中國推第10版診療方案，快篩列診斷標準、廢止集中隔離；防疫鬆綁後，中國工程院半個月20位院士離世

中國推診療第10版，快篩列診斷標準廢止集中隔離

（中央社）中國國家衛健委昨（6）日推出第10版診療方案。內容除將COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）從新型冠狀病毒「肺炎」改為「感染」外，並將抗原（快篩）檢測陽性也列為診斷標準，且不再集中隔離收治病患。

央視新聞報導，「新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）」，是根據COVID-19感染「乙類乙管」及「疫情防控措施優化調整」相關要求，結合Omicron變種病毒特點和感染者疾病特徵，由第9版方案修訂而來。

在第10版方案中，中國正式將COVID-19由原來的「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」。主要考慮是Omicron成為主要流行變種病毒後致病力減弱，感染人體主要表現為咳嗽、發熱、咽痛等，僅有少部分感染者會進展為肺炎。因此「新冠病毒感染」能更準確反映疾病特徵。

新方案指出，隨著診斷手段日益豐富和診斷效率不斷提高，目前COVID-19感染已可透過核酸和抗原檢測等實現及時、快速、準確診斷。絕大多數情況下，不會出現因流行病學史、臨床表現符合疾病特點但「病原學檢測較長時間不能明確」的情況。為進一步提高臨床診療效率，更好實現快速收治，不再判定「疑似病例」。

第10版方案強調，抗原檢測對病毒載量較高的感染者具有較好的檢測靈敏性。隨著抗原檢測技術的不斷成熟和檢測準確性不斷提高，感染者、特別是傳染性較強的感染者能透過抗原檢測及時診斷。且考慮到多數感染者居家治療，抗原檢測操作簡便，方便感染者快速自我檢測。因此，新方案在診斷標準中增加了「新冠病毒抗原檢測陽性」。

在疾病臨床表現方面，第10版方案將原先的「輕型、普通型、重型、危重型」分類，變更為「輕型、中型、重型、危重型」，以更符合臨床實際。

新方案指出，隨著「乙類乙管」措施的實施，COVID-19感染者可根據病情救治需要，選擇居家治療或到醫療機搆就診，各類醫療機搆均可收治感染者。為此，新方案因時因勢調整收治策略，「不再要求病例集中隔離收治」。

此外，第10版方案還將中國已批准上市的抗病毒治療藥物納入新版診療方案；將未全程接種疫苗的老人加入「重症高危人群」；將生命體徵監測、特別是「靜息和活動後的指氧（指部血氧）飽和度」等監測指標，加入重症早期預警指標。

第10版方案規定，不再對感染者出院時的核酸檢測結果提出要求，而是由臨床醫生根據患者病毒感染、慢性疾病或其他疾病診療及健康恢復狀況等綜合研判。當病情明顯好轉，生命體徵平穩，體溫正常超過24小時，肺部影像學顯示急性滲出性病變明顯改善，即可轉為口服藥物治療。若沒有需要進一步處理的併發症等情況時，即可考慮出院。

Photo Credit: 中央社 上海市一家實體藥房老闆4日表示，布洛芬店內有現貨，不過貨源仍為吃緊，一般感冒藥、咳嗽藥有現貨供應，其在店外貼出相關公告。

北京疫情趨緩，門診急診病患數明顯下降

（中央社）北京市當局昨天說，當地COVID-19疫情態勢已經趨緩，門診急診病患數已從最高峰明顯下降，但重症患者救治等方面工作依然艱巨。專家此前估算北京感染率已逾8成，疫情於元旦前後接近尾聲。

綜合央視新聞、《北京日報》報導，北京市6日下午召開疫情防控工作新聞發布會，北京市政府新聞發言人徐和建表示，當前，北京疫情態勢已經趨緩，用藥緊缺已經緩解，但門急診、重症患者救治等方面工作任務依然艱巨，容不得絲毫鬆懈懈怠。

北京市衛健委副主任李昂表示，北京發燒門診接診量從2022年12月15日最高峰7.3萬人次，逐漸回落到2023年1月4日1.2萬人次；急診接診量從2022年12月30日最高峰5.2萬人次，逐漸回落至目前4.2萬人次。

北京市疾控中心副主任龐星火表示，北京在對社會人群的變異株監測工作中，暫未發現XBB、BQ.1等變異株的流行，現階段社會面流行的毒株仍以BF.7和BA.5的亞分支BA.5.2為絕對優勢毒株。

中國上月7日全面放開防疫後，北京是疫情蔓延最快的城市。

中國科學院院士陳賽娟團隊和上海市公共衛生臨床中心範小紅團隊近日發表研究論文，初步判斷此輪Omicron疫情感染人數於2023年元旦前後在北京、廣州、上海、重慶等城市接近尾聲。

中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光上週估算，北京感染人數可能已超過80％，甚至還有可能更高。

Photo Credit: 中央社 via 中新社 北京市當局6日說，當地疫情態勢已經趨緩，門診急診病患數已從最高峰明顯下降。圖為3日，北京迎來2023年第一個工作日，上班人潮明顯增加，在公車站排出長龍。

中國政府不容防疫異議，毛左學者微博帳號也被禁

（中央社）中國政府放寬防疫管制導致疫情大爆發，諸多相挺政府防疫政策的專家屢遭抨擊。中國社群平台微博昨天公告，針對1120個發布攻擊專家學者言論的帳號給予禁言處置，包括被網友稱為「毛左」的北大學者孔慶東。

微博管理員指出，依「微博社區公約」等規定，經審查1萬2854則攻擊專家學者等違規貼文，決定對@劉春、@孔慶東、@IN剛剛好、@海浪清洗痕跡、@Halospecial 等1120個帳號，視程度予以階段性至永久禁言處置。

公告指出，疫情當前，眾多專家學者及熱心網友積極用專業知識、權威例證助力防疫，但每個人都有自己的看法和立場，不可因觀點不同而惡語相向，甚至發佈人身攻擊、引戰對立等違規言論。

孔慶東是北京大學中文系教授，追蹤他帳號的粉絲數逾416萬7000，去（2022）年8月20日也曾被微博禁言，當時另一名左派網紅司馬南因捲入美國購置房地產被微博禁言，隨後孔慶東即被封鎖。