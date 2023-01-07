中國推第10版診療方案，快篩列診斷標準、廢止集中隔離；防疫鬆綁後，中國工程院半個月20位院士離世
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中國政府放寬防疫管制導致疫情大爆發，諸多相挺政府防疫政策的專家屢遭抨擊。中國社群平台微博昨天公告，針對1120個發布攻擊專家學者言論的帳號給予禁言處置，包括被網友稱為「毛左」的北大學者孔慶東。
中國推診療第10版，快篩列診斷標準廢止集中隔離
（中央社）中國國家衛健委昨（6）日推出第10版診療方案。內容除將COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）從新型冠狀病毒「肺炎」改為「感染」外，並將抗原（快篩）檢測陽性也列為診斷標準，且不再集中隔離收治病患。
央視新聞報導，「新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）」，是根據COVID-19感染「乙類乙管」及「疫情防控措施優化調整」相關要求，結合Omicron變種病毒特點和感染者疾病特徵，由第9版方案修訂而來。
在第10版方案中，中國正式將COVID-19由原來的「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」。主要考慮是Omicron成為主要流行變種病毒後致病力減弱，感染人體主要表現為咳嗽、發熱、咽痛等，僅有少部分感染者會進展為肺炎。因此「新冠病毒感染」能更準確反映疾病特徵。
新方案指出，隨著診斷手段日益豐富和診斷效率不斷提高，目前COVID-19感染已可透過核酸和抗原檢測等實現及時、快速、準確診斷。絕大多數情況下，不會出現因流行病學史、臨床表現符合疾病特點但「病原學檢測較長時間不能明確」的情況。為進一步提高臨床診療效率，更好實現快速收治，不再判定「疑似病例」。
第10版方案強調，抗原檢測對病毒載量較高的感染者具有較好的檢測靈敏性。隨著抗原檢測技術的不斷成熟和檢測準確性不斷提高，感染者、特別是傳染性較強的感染者能透過抗原檢測及時診斷。且考慮到多數感染者居家治療，抗原檢測操作簡便，方便感染者快速自我檢測。因此，新方案在診斷標準中增加了「新冠病毒抗原檢測陽性」。
在疾病臨床表現方面，第10版方案將原先的「輕型、普通型、重型、危重型」分類，變更為「輕型、中型、重型、危重型」，以更符合臨床實際。
新方案指出，隨著「乙類乙管」措施的實施，COVID-19感染者可根據病情救治需要，選擇居家治療或到醫療機搆就診，各類醫療機搆均可收治感染者。為此，新方案因時因勢調整收治策略，「不再要求病例集中隔離收治」。
此外，第10版方案還將中國已批准上市的抗病毒治療藥物納入新版診療方案；將未全程接種疫苗的老人加入「重症高危人群」；將生命體徵監測、特別是「靜息和活動後的指氧（指部血氧）飽和度」等監測指標，加入重症早期預警指標。
第10版方案規定，不再對感染者出院時的核酸檢測結果提出要求，而是由臨床醫生根據患者病毒感染、慢性疾病或其他疾病診療及健康恢復狀況等綜合研判。當病情明顯好轉，生命體徵平穩，體溫正常超過24小時，肺部影像學顯示急性滲出性病變明顯改善，即可轉為口服藥物治療。若沒有需要進一步處理的併發症等情況時，即可考慮出院。
北京疫情趨緩，門診急診病患數明顯下降
（中央社）北京市當局昨天說，當地COVID-19疫情態勢已經趨緩，門診急診病患數已從最高峰明顯下降，但重症患者救治等方面工作依然艱巨。專家此前估算北京感染率已逾8成，疫情於元旦前後接近尾聲。
綜合央視新聞、《北京日報》報導，北京市6日下午召開疫情防控工作新聞發布會，北京市政府新聞發言人徐和建表示，當前，北京疫情態勢已經趨緩，用藥緊缺已經緩解，但門急診、重症患者救治等方面工作任務依然艱巨，容不得絲毫鬆懈懈怠。
北京市衛健委副主任李昂表示，北京發燒門診接診量從2022年12月15日最高峰7.3萬人次，逐漸回落到2023年1月4日1.2萬人次；急診接診量從2022年12月30日最高峰5.2萬人次，逐漸回落至目前4.2萬人次。
北京市疾控中心副主任龐星火表示，北京在對社會人群的變異株監測工作中，暫未發現XBB、BQ.1等變異株的流行，現階段社會面流行的毒株仍以BF.7和BA.5的亞分支BA.5.2為絕對優勢毒株。
中國上月7日全面放開防疫後，北京是疫情蔓延最快的城市。
中國科學院院士陳賽娟團隊和上海市公共衛生臨床中心範小紅團隊近日發表研究論文，初步判斷此輪Omicron疫情感染人數於2023年元旦前後在北京、廣州、上海、重慶等城市接近尾聲。
中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光上週估算，北京感染人數可能已超過80％，甚至還有可能更高。
中國政府不容防疫異議，毛左學者微博帳號也被禁
（中央社）中國政府放寬防疫管制導致疫情大爆發，諸多相挺政府防疫政策的專家屢遭抨擊。中國社群平台微博昨天公告，針對1120個發布攻擊專家學者言論的帳號給予禁言處置，包括被網友稱為「毛左」的北大學者孔慶東。
微博管理員指出，依「微博社區公約」等規定，經審查1萬2854則攻擊專家學者等違規貼文，決定對@劉春、@孔慶東、@IN剛剛好、@海浪清洗痕跡、@Halospecial 等1120個帳號，視程度予以階段性至永久禁言處置。
公告指出，疫情當前，眾多專家學者及熱心網友積極用專業知識、權威例證助力防疫，但每個人都有自己的看法和立場，不可因觀點不同而惡語相向，甚至發佈人身攻擊、引戰對立等違規言論。
孔慶東是北京大學中文系教授，追蹤他帳號的粉絲數逾416萬7000，去（2022）年8月20日也曾被微博禁言，當時另一名左派網紅司馬南因捲入美國購置房地產被微博禁言，隨後孔慶東即被封鎖。
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
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2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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