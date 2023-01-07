TNL+ 2023/01/07,
美加

拜登訪美墨邊界宣布移民政策：擴大驅逐非法入境者，3萬合法入境者有望在美居留至少2年

拜登訪美墨邊界宣布移民政策：擴大驅逐非法入境者，3萬合法入境者有望在美居留至少2年
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拜登希望推行的政策，有望能說服更多希望移民美國的南美民眾尋求合法管道，而非透過人蛇集團或貿然非法穿越邊境等方式入境美國。對此美國國土安全部表示，若發現有外籍民眾未經合法管道入境，除遭遣返回國外，還有可能會面臨長達5年的時間不得再入境美國的罰則。

文：Taylor Mei

美國總統拜登（Joe Biden）預計近日將前往德州的埃爾帕索（El Paso）進行訪視，並與當地官員討論有關美墨邊界的執法行動。

《CNBC》報導，拜登這次的訪問是他在上任總統以來的第一次，而他先前從未進行相關訪視，也遭共和黨批評放任移民問題不管。然而，在宣布此行程後，傳出拜登則有意讓相關行政單位擴大鬆綁對古巴、海地，或尼加拉瓜等地移民非法入境的懲處。

邊境議題燒不停，希望在北美生活的南美人數依然不減

在前美國總統川普（Donald Trump）於2018年12月時推行被稱為「留在墨西哥」（Remain in Mexico）的《移民保護協議》（MPP）政策後，引來不少批評及反彈聲浪，甚至在後續還有移民因此試圖尋短的消息。拜登上任後，雖然在2021年2月時終止了留在墨西哥的政策，但最後遭由川普任命的德州地區法官卡茨馬利克（Matthew Kacsmaryk）提出暫時中止。

然而，即便美國政府及邊境巡邏（USBP）加大力道試圖防止非法移民入境，仍無法完全阻絕有意前往美國的南美民眾跨越邊境。

日前《華盛頓郵報》報導指出，在2022年11月美墨邊界執法單位就執行了約23.4萬件逮捕案，創歷年來單月新高，但在這些案件中僅有6.7萬左右的民眾，被依驅逐染疫高風險國家民眾的《第42條法案》（Title 42）逐出美國。對此拜登表示：「只要美國還是一個擁有自由和機會的國度，其他國家的民眾自然還是會希望來這裡發展。」

新政策有望讓3萬合法入境者在美居留至少2年

《CNBC》指出，在這次拜登拜訪美墨邊界後的政策改變，將會涵蓋延長移民入境時間，並擴大提供委內瑞拉、古巴、海地及尼加拉瓜等國，每月近3萬人在美臨時工作的機會。據白宮指出，原先僅針對委內瑞拉移民審查，通過者才可在美國境內短期工作及居留的政策，其成效證明能有效減少非法入境者的數量。

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