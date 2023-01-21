告別13年新能源「補貼時代」，中國電動車崛起的雄心與未來挑戰
我們想讓你知道的是
從地緣戰略角度，發展電動車也有其特殊意義。中國電動車巨頭比亞迪（BYD）總裁王傳福提到，中國70%石油依靠進口，其中70%要經過馬六甲海峽，70%石油用在了汽車行業。「這三個『70%』會死死卡住我們的脖子，很容易被人切斷，而一個解決方案就是發展新能源，減少對石油的依賴。」
在一年之前，中國官方就發布文件預告了2022年12月31日終止電動車購置補貼政策。現在，這項長達13年的新能源補貼計劃已退出歷史舞台。
從結果看，這項計劃無疑是成功的，中國從2015年開始成為全球最大電動車產地和市場，不少崛起的電動車企業，在進軍國際化市場時，野心勃勃。
但補貼也伴隨著爭議，比如美國等西方國家對補貼行為的反對，造成貿易爭端；再比如，2016年多家車企陷入「騙補」風波。
往前看，逐步告別「補貼時代」，意味著這個行業將從政策驅動，切換為市場驅動，中國的新型車企們如何應對這種改變？美國對華施加的晶片禁令，是否會再一次「卡住脖子」？中國推動的「製造業轉型升級」，是否會隨著電動車的崛起而實現？
補貼與爆發
中國幾乎在電動車興起之初就提出包括補貼在內的扶持政策。
2008年10月，伊隆・馬斯克（Elon Musk）成為特斯拉的CEO，同年，特斯拉推出其第一輛車Roadster。
而2009年中國政府就決定要扶持這個行業，並從2010年開始提供購車補貼。
當時，這個行業還很稚嫩——從2008年到2012年，特斯拉的第一輛車Roadster一共賣出2250輛，這已是行業明星。中國品牌的電動車在2011年則賣出8159量。
但中國政府不僅直接補貼電動車生產商，還減免購置稅，在北京、上海這類對汽車限購、限行的城市，電動車都成了例外，加大了中國企業投入的熱情。
在這些政策刺激下，中國電動車的生產和銷售的增長都遠遠領先全球其他地區，在2015年銷量達到33萬輛，成為全球最大的電動車市場，並保持至今。
但2016年，新能源行業爆出「騙補」醜聞，此時中國已在電動車行業補貼超過330億元，在中國官方對72家企業的檢查中發現，騙取財政補貼的金額達到92.7億元。
經歷這場風波後，2017年起，財政補貼逐年減少，2019年6月政府補貼再度大比例縮減，整體退坡幅度約為80%。此後一年，到2020年6月，再疊加疫情，電動車市場遭遇一年低迷期。2020年上半年，中國電動車銷售39.3萬輛，同比下降37.4%。
此後，行業進入新階段，2021年，電動車銷量躍升到300萬輛以上，超過此前三年的總和，同比增長達到181%，全行業迎來倍數增長拐點。
在此基礎上，2022年繼續飛速上漲，前11個月，銷量超過606.7萬輛，漲幅超過100%，市佔率達24.96%。這一數據已經超過官方發布的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》中「2025年新能源汽車市場銷售總量達到汽車新車銷售總量的20%」的目標。
短期波動與長期看好
之前每次補貼減少，都會發生短期的銷量紊亂，消費者會趕在補貼結束前，集中消費，透支未來幾個月的銷量；其次，結束補貼後，一些車企提價也在考驗銷量的持續增長。
經濟學人智庫（EIU）產業分析師尼西塔・阿加瓦爾（Nishita Aggarwal）向《BBC中文》表示，中國政府通過補貼支持電動車行業已超過十年。隨著補貼的結束，預計中國汽車行業將變得更加自給自足和具有競爭力，尤其是在中國經濟增長被壓抑的情況下。電動車也將逐漸從政策驅動向市場驅動轉型。
不過，購置補貼退出後，電動車其實還有政策扶持。阿加瓦爾進一步表示，比如將對電動車的稅收減免延長至2023年底，以及在提供停車位、牌照、限行方面提供傾斜政策，再加上預計各地方政府會推出自己的補貼措施。
長期來看，電動車將在中國經濟中發揮越來越重要的作用。
「相比傳統燃油車，電動汽車用電機取代了內燃機和變速箱，因此零部件更少，勞動密集型程度也更弱，但它對經濟增長仍然至關重要。」經濟學人智庫（EIU）分析師阿魯希・科泰查（Arushi Kotecha）表示，電動車是一個經濟體中高附加值的部分，因為它不僅包括鋰離子電池的和半導體領域的最新技術，還包括車輛輔助駕駛零部件行業（比如雷射光雷達）。
從地緣戰略角度，發展電動車也有其特殊意義。中國電動車巨頭比亞迪（BYD）總裁王傳福提到，中國70%石油依靠進口，其中70%要經過馬六甲海峽，70%石油用在了汽車行業。「這三個『70%』會死死卡住我們的脖子，很容易被人切斷，而一個解決方案就是發展新能源，減少對石油的依賴。」
在上世紀70年代的石油危機中，歐美車企的大排量汽車變得不划算，日本車企開始力推小排量經濟型汽車搶佔市場，並成功躋身全球主要汽車製造商。
而在這一輪能源轉型中，汽車行業巨變，傳統巨頭的優勢被重估，中國則希望從德美日的跟隨者，實現彎道超車，變為領跑者。
因此，相比歐美日韓的老牌車企，中國車企的轉型決心和投入都要大得多，特別是在動力電池和智慧化程度上更是走在前列。
國際化的野心與挑戰
「補貼計劃促進電動汽車銷量大增，促使中國國內市場的發展和生產，國內電動汽車公司大受其益。」阿加瓦爾表示，中國車企在形成規模和技術優勢後，在國際市場也越來越受歡迎，出口正在激增。甚至一些西方車企也在利用其中國工廠向其他國家出口電動汽車。
國內銷售火熱，出口熱度也高漲。在歐洲，每10台電動車中，就有1台來自中國；2022年前11個月，中國汽車出口278萬輛，超過德國，成為全球第二大汽車出口國，其中，電動車出口出口59.3萬輛，同比增長1倍。
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。