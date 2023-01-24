西非迦納外海，中國遠洋漁船上的虐待漁工、賄賂腐敗與死亡事件
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接受BBC採訪的迦納觀察員解釋了恐懼、腐敗和怠慢的文化，如何讓他們接受了賄賂，以掩蓋中國船隻非法捕魚和虐待漁工的證據。另一位化名為塞繆爾（Samuel）的觀察員補充，還有些很多人害怕報告真相。「有時他們所做的就是把觀察者扔進水裡——以前發生過......因為害怕，我們通常不會說出去。」
非洲西部大西洋海域一向是世界數一數二漁獲豐富的海域，但工業化運作的拖網捕撈漁船徹底搜挖了海床，正導致區內漁業資源快速枯竭；迦納共和國（Republic of Ghana ）外海的濫捕或虐待漁工的行為越來越嚴重，不透明的漁船產權及地方官員賄賂腐敗導致許多人權問題。
2019年7月，一名迦納漁業觀察員在中國籍遠洋漁船「孟鑫15號」上失蹤，至今下落不明，家屬至今仍要求真相水落石出。針對中國遠洋漁船在當地的行為，中國大使館回覆BBC詢問稱中國「負責任地與全球夥伴致力於打擊濫捕及相關非法行為」，迦納政府沒有回應BBC多項置評的請求。
《BBC中文》試圖聯絡位於中國的孟鑫遠洋漁業公司，但該公司公開的電話目前無法撥通。
以下是《BBC新聞網》記者喬治．賴特（George Wright）及托馬斯．奈迪（Thomas Naadi）來自倫敦及迦納的的調查報導。
說到中國漁船在迦納（Ghana）的虐待和腐敗行為，布萊特．蔡．奎庫（Bright Tsai Kweku）稱他目睹了正在發生的一切。
他說親眼見到中國船員像對待「奴隸」一樣使喚當地漁工：「他們毒打船上工人，向他們吐口水，還踢他們。」
他又告訴BBC說：「我以前也經歷過同樣的情況。」
當年，奎庫在船上的工作是負責管理設備和打理船員事務的工作。他告訴記者，稱自己曾被迫連續三天不睡覺地工作，還被扣留食物並被迫喝污髒的水。
他說自己一些漁工朋友的遭遇甚至更糟：「有一個同事在一艘中國遠洋漁船染上霍亂，但中國船員拒絕將他帶回岸上治療。他沒能活著回來。」
奎庫稱目擊另一位同事在船上失火時被嚴重燒傷，而另一位同事被船上螺旋槳捲入。他說兩人都沒有活下來，家屬也沒有獲得適當賠償。
這些都是據稱與在迦納海域作業的中國漁船有關的廣泛虐待，和怠慢（ignorance）的幾個例子。
根據總部位於英國的「環境正義基金會 」（EJF） ，中國漁業公司在迦納運營的大型拖網漁船中至少佔了9成。
該基金會強調，這其實違反了迦納有關「懸掛當地國旗捕魚船隻」所有權的法規。 EJF並指控這些船隻中有很大一部分在當地從事非法漁業活動。
他們公布的最近一份報告調查了中國遠洋捕魚（DWF）船隊在迦納的非法、未報告和不受管制的捕魚行動以及侵犯人權行為。 該基金會說，中國擁有世界上最大的遠洋船隊，但其所有權和運營控制複雜且不透明。
這份報告採訪了36名船員，他們全部稱被迫每天工作超過14小時，而且食物供應不足。相關調查發現如下：
- 94％的人沒有得到足夠的藥物，並目睹辱罵情形
- 86％的人告知生活條件不佳
- 81％的人目睹過肢體虐待
- 75％的人曾在海上受過重傷。
中國大使館在回應BBC時稱，「在漁業上，中國是一個負責任的國家」。
「我們一直與國際社會的其他成員合作，打擊非法、未報告和無管制的捕魚活動，並在有效打擊非法捕魚方面做了大量工作。」中國大使館新聞辦公室回覆BBC稱。
嚴重事故
八個月前，一艘中國船隻在迦納海域發生了最嚴重的災難之一。
2022年5月6日，名為「MV Comforter 2號」 的漁船在暴風雨中沉沒。
有14名船員獲救，但仍有11人失蹤，推測已經死亡，其中包括漁業觀察員，而中國籍船長的屍體被發現。
其中一位要求匿名的倖存者回憶起那天發生的恐怖意外，他的化名為「邁克爾」。
邁克爾告訴BBC，當時儘管暴風雨越來越嚴重，但中國船員告訴漁工們還是盡量多撈一些魚，不管船上當時已經捕獲了大量魚。船隻最後失控了，在承受不了漁獲重量後，在狂風巨浪的海上翻覆。
邁克爾和其他9人設法抓住了一個漂浮的油桶將近24小時，直到一名漁民發現了他們。「那是一個可怕的夜晚......我們不知道我們是否會獲救，」他告訴記者。
邁克爾還沒有從這場災難中恢復過來。他說，營運這艘船的迦納公司「Boatacom」（博阿塔康）沒有給他任何賠償：「我很憤怒。公司一直在找借口。有時我覺得全身都痛。我需要看病，但我沒有錢，」邁克爾說。
博阿塔康公司總經理安普拉頓（Kojo Ampratwum） 告訴BBC，該公司已將事故報告提交給了保險公司，正在等待回覆。
事實上，追蹤「MV Comforter 2號」的產權，或調查出在迦納運營的其他船隻的所有權是非常複雜的一件事。
通常情況下，外資擁有的漁業拖網漁船如果懸掛迦納國旗是不合法的。但是，一些中國公司通過迦納公司當幌子以規避這條法律。
失蹤的觀察員
「環境正義基金會 」稱，經調查後發現，來自中國的「孟鑫遠洋漁業公司」是 「MV Comforter 2」號的最終所有權擁有者。該船隻是孟鑫船隊的一員。
孟鑫船隊還與近期迦納海域最聲名狼藉的案件之一——迦納漁業觀察員艾曼紐．埃辛（Emmanuel Essien）失蹤案有關。
自2018年以來，迦納在所有懸掛迦納國旗的漁業拖網漁船上，都指派了「漁業觀察員」。他們的工作是搜集有關捕魚活動的數據，並通報政府在海上發生的非法行為。
埃辛贏得了專業而且透明的觀察家名聲，但這也給他帶來了一些麻煩。他的兄長詹姆斯．埃辛（James Essien）告訴BBC，前幾年艾曼紐與一名阻止他拍攝船員在海上非法丟棄漁獲的中國船員發生爭執。
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。