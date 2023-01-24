西非迦納外海，中國遠洋漁船上的虐待漁工、賄賂腐敗與死亡事件

非洲西部大西洋海域一向是世界數一數二漁獲豐富的海域，但工業化運作的拖網捕撈漁船徹底搜挖了海床，正導致區內漁業資源快速枯竭；迦納共和國（Republic of Ghana ）外海的濫捕或虐待漁工的行為越來越嚴重，不透明的漁船產權及地方官員賄賂腐敗導致許多人權問題。

2019年7月，一名迦納漁業觀察員在中國籍遠洋漁船「孟鑫15號」上失蹤，至今下落不明，家屬至今仍要求真相水落石出。針對中國遠洋漁船在當地的行為，中國大使館回覆BBC詢問稱中國「負責任地與全球夥伴致力於打擊濫捕及相關非法行為」，迦納政府沒有回應BBC多項置評的請求。

《BBC中文》試圖聯絡位於中國的孟鑫遠洋漁業公司，但該公司公開的電話目前無法撥通。

以下是《BBC新聞網》記者喬治．賴特（George Wright）及托馬斯．奈迪（Thomas Naadi）來自倫敦及迦納的的調查報導。

說到中國漁船在迦納（Ghana）的虐待和腐敗行為，布萊特．蔡．奎庫（Bright Tsai Kweku）稱他目睹了正在發生的一切。

他說親眼見到中國船員像對待「奴隸」一樣使喚當地漁工：「他們毒打船上工人，向他們吐口水，還踢他們。」

他又告訴BBC說：「我以前也經歷過同樣的情況。」

當年，奎庫在船上的工作是負責管理設備和打理船員事務的工作。他告訴記者，稱自己曾被迫連續三天不睡覺地工作，還被扣留食物並被迫喝污髒的水。

他說自己一些漁工朋友的遭遇甚至更糟：「有一個同事在一艘中國遠洋漁船染上霍亂，但中國船員拒絕將他帶回岸上治療。他沒能活著回來。」

奎庫稱目擊另一位同事在船上失火時被嚴重燒傷，而另一位同事被船上螺旋槳捲入。他說兩人都沒有活下來，家屬也沒有獲得適當賠償。

這些都是據稱與在迦納海域作業的中國漁船有關的廣泛虐待，和怠慢（ignorance）的幾個例子。

根據總部位於英國的「環境正義基金會 」（EJF） ，中國漁業公司在迦納運營的大型拖網漁船中至少佔了9成。

該基金會強調，這其實違反了迦納有關「懸掛當地國旗捕魚船隻」所有權的法規。 EJF並指控這些船隻中有很大一部分在當地從事非法漁業活動。

他們公布的最近一份報告調查了中國遠洋捕魚（DWF）船隊在迦納的非法、未報告和不受管制的捕魚行動以及侵犯人權行為。 該基金會說，中國擁有世界上最大的遠洋船隊，但其所有權和運營控制複雜且不透明。

這份報告採訪了36名船員，他們全部稱被迫每天工作超過14小時，而且食物供應不足。相關調查發現如下：

94％的人沒有得到足夠的藥物，並目睹辱罵情形

86％的人告知生活條件不佳

81％的人目睹過肢體虐待

75％的人曾在海上受過重傷。

中國大使館在回應BBC時稱，「在漁業上，中國是一個負責任的國家」。

「我們一直與國際社會的其他成員合作，打擊非法、未報告和無管制的捕魚活動，並在有效打擊非法捕魚方面做了大量工作。」中國大使館新聞辦公室回覆BBC稱。

嚴重事故

八個月前，一艘中國船隻在迦納海域發生了最嚴重的災難之一。

2022年5月6日，名為「MV Comforter 2號」 的漁船在暴風雨中沉沒。

有14名船員獲救，但仍有11人失蹤，推測已經死亡，其中包括漁業觀察員，而中國籍船長的屍體被發現。

Photo Credit: BBC News 邁克爾尚未從「MV Comforter 2」號漁船的這場災難中恢復過來。

其中一位要求匿名的倖存者回憶起那天發生的恐怖意外，他的化名為「邁克爾」。

邁克爾告訴BBC，當時儘管暴風雨越來越嚴重，但中國船員告訴漁工們還是盡量多撈一些魚，不管船上當時已經捕獲了大量魚。船隻最後失控了，在承受不了漁獲重量後，在狂風巨浪的海上翻覆。

邁克爾和其他9人設法抓住了一個漂浮的油桶將近24小時，直到一名漁民發現了他們。「那是一個可怕的夜晚......我們不知道我們是否會獲救，」他告訴記者。

邁克爾還沒有從這場災難中恢復過來。他說，營運這艘船的迦納公司「Boatacom」（博阿塔康）沒有給他任何賠償：「我很憤怒。公司一直在找借口。有時我覺得全身都痛。我需要看病，但我沒有錢，」邁克爾說。

博阿塔康公司總經理安普拉頓（Kojo Ampratwum） 告訴BBC，該公司已將事故報告提交給了保險公司，正在等待回覆。

事實上，追蹤「MV Comforter 2號」的產權，或調查出在迦納運營的其他船隻的所有權是非常複雜的一件事。

通常情況下，外資擁有的漁業拖網漁船如果懸掛迦納國旗是不合法的。但是，一些中國公司通過迦納公司當幌子以規避這條法律。

失蹤的觀察員

「環境正義基金會 」稱，經調查後發現，來自中國的「孟鑫遠洋漁業公司」是 「MV Comforter 2」號的最終所有權擁有者。該船隻是孟鑫船隊的一員。

孟鑫船隊還與近期迦納海域最聲名狼藉的案件之一——迦納漁業觀察員艾曼紐．埃辛（Emmanuel Essien）失蹤案有關。

自2018年以來，迦納在所有懸掛迦納國旗的漁業拖網漁船上，都指派了「漁業觀察員」。他們的工作是搜集有關捕魚活動的數據，並通報政府在海上發生的非法行為。

埃辛贏得了專業而且透明的觀察家名聲，但這也給他帶來了一些麻煩。他的兄長詹姆斯．埃辛（James Essien）告訴BBC，前幾年艾曼紐與一名阻止他拍攝船員在海上非法丟棄漁獲的中國船員發生爭執。