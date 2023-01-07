2023/01/07,
美加

美國眾院議長選舉：麥卡錫一口氣翻轉15票有望勝出，共和黨極右派扯自家後腿遭諷「塔利班20人」

美國眾院議長選舉：麥卡錫一口氣翻轉15票有望勝出，共和黨極右派扯自家後腿遭諷「塔利班20人」
美國眾議院共和黨領袖麥卡錫｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國眾議院新會期誕生不出議長，眾議院就無法履行任何重要職能，包括監督國家安全、調查政府不當行為及通過立法等，國會因而陷入癱瘓。沮喪的共和黨議員們為自家黨內這群難搞的極右派起一個「塔利班20人」的不雅綽號。

協商終見進展，麥卡錫翻轉15票離議長槌一步之遙

（中央社）美國眾議院議長選舉今天（美國時間6日）進到第4天，共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）與黨內極右翼協商終於有所進展，一口氣翻轉15張反對派選票，離議長槌僅剩一步之遙。麥卡錫預期今晚就能取得當選所需票數。

在歷經3天11輪投票挫敗後，麥卡錫今天終於大幅拉近自己與眾議院議長槌的距離，首輪表決一口氣翻轉13張「反麥陣營」及1張棄權選票，第2輪再翻一張，總共拿到214票，黨內杯葛人數降至6人。

雖仍未達當選門檻，但已是這場164年以來最難產議長選舉目前最顯著進展；這也是麥卡錫得票首次超越民主黨首位非裔領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）。

正常情況下，議長當選門檻為過半數眾院席次的218票，但數字可能隨現場缺席議員、投棄權票人數降低。今天第1輪及2輪分別缺席3、2人，當選門檻為216、217票。

結束今天第2輪、4天來第13輪投票後，眾議院下午3時許決議休會至當晚10時（台北時間7日上午11時）再繼續表決工作。

《美國有線電視新聞網》（CNN）引述消息人士指出，今天稍早因事缺席的2位挺麥共和黨籍議員巴克（Ken Buck）、韓特（Wesley Hunt）預計晚間會回到國會山莊，眾議院全員到齊。這意味著麥卡錫只要再翻轉兩位反對派人士，就能達到218票門檻。

《CNN》指出，目前麥卡錫陣營主要鎖定亞利桑那州的克蘭（Elijah Crane）與蒙大拿州的羅勝戴（Matt Rosendale）。

麥卡錫受訪表示，他相信今晚就能湊齊票數，「一次把這件事（議長選舉）做個了結。」

《紐約時報》（The New York Times）報導指出，麥卡錫陣營原先只預期能翻轉10至11票，因此對最後結果感到相當雀躍。共和黨籍眾議員強生（Dusty Johnson）興奮表示，這是重大進展，顯示麥卡錫是唯一有可能當選議長的人。

多位今天轉投麥卡錫陣營的議員受訪表示，雙方已達成協議架構，因此改投麥卡錫，但不願提供過多細節。

根據媒體報導，麥卡錫目前做出的讓步包括將「罷黜議長」（vacate the chair）動議提案人數門檻從先前同意的5位降至1位、讓更多極右翼「自由黨團」（Freedom Caucus）成員加入能主宰法案命運的眾院程序委員會（Rules Committee）等。

反麥陣營成員之一、今天改投麥卡錫的諾曼（Ralph Norman）昨晚也指出，麥卡錫團隊正研擬一套廣泛協議，內容可能包括任期限制、放寬院會修正案提出限制、改變聯邦預算計畫制定方式等。

不過，幾位極右翼成員仍堅持「反麥到底」，包括蓋茨（Matt Gaetz）、古德（Bob Good）；古德下午推文強調，議長應是218位共和黨員相信能帶領他們的人，「連續12輪投票挫敗後，顯然麥卡錫不是這個人。」

狂扯自家後腿，共和黨極右派被稱塔利班20人

美國聯邦眾議院議長難產，共和黨內一群暱稱「塔利班20人」（Taliban 20）的極右派阻撓呼聲最高的自家人麥卡錫是元凶，也導致華府陷入僵局。

《法新社》報導，新會期誕生不出議長，眾議院就無法履行任何重要職能，包括監督國家安全、調查政府不當行為及通過立法等，國會因而陷入癱瘓。

沮喪的共和黨議員們為自家黨內這群難搞的極右派起一個「塔利班20人」的不雅綽號。《法新社》彙整這群人的背景與訴求。

  • 川普般的南方佬

根據議長票選結果，這群人人數約19到21名，當中許多是眾議院自由黨團（House Freedom Caucus）成員。眾議院自由黨團是由眾議院一些最堅定的右翼共和黨人組成。

他們在地理上也有共通點，即大多是南方人，主要來自德州、佛羅里達州或亞利桑那州。賓州的聯邦眾議員裴利（Scott Perry）是唯一住在傳統美國南北區域分界北邊的成員。

這些人大多數代表的選區屬2020年大選時川普（Donald Trump）的鐵票區，而且多數人在去（2022）年11月期中選舉時獲川普相挺；川普在期中選舉支持144名初選參選人，但其中只有少數人獲得共和黨提名。

但這群人似乎並不感激川普，麥卡錫獲川普支持爭取議長寶座，卻在眾議院議長選舉多輪投票裡實際得票越選越少。

  • 死不支持麥卡錫

部分共和黨人反對麥卡錫，認為他是推動右翼政策的絆腳石，無法成為民主黨籍總統拜登（Joe Biden）的勁敵。另有一些人似乎就是純粹不欣賞麥卡錫此人，無論他提什麼政策都不買單。

許多共和黨人私下抱怨麥卡錫在政治上沒有方向、見風轉舵且不值得信任，常指責他「虛有其表」，且只要看起來是權宜之計，就願意做出任何承諾或結盟。

一些「死不支持麥卡錫」者早表明，無論麥卡錫做多少讓步，都不會改變他們反對這位加州聯邦眾議員的想法，尤其佛州聯邦眾議員蓋茨、亞利桑那州的畢格斯（Andy Biggs）及科羅拉多州的波柏特（Lauren Boebert）等都已表態。

畢格斯在眾院議長選舉第1輪投票前在推特發文說，麥卡錫為在最後一刻催票「竟開啟全面討價還價模式」除哀嘆現代政治沒有原則可言，還說「讓麥卡錫當上議長肯定是這德性，會把我們的國家擺在最後。」

  • 拒認2020大選結果、專門搗亂

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