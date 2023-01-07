2023/01/07,
環境

研究：全球升溫迅速，2100年前全球半數冰川將消失，海平面平均上升9公分

研究：全球升溫迅速，2100年前全球半數冰川將消失，海平面平均上升9公分
今年歐洲多地冬季氣溫破紀錄，滑雪季卻缺雪。圖為法國巴涅爾－德呂雄滑雪場，旅客在僅剩的一片雪區滑雪。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

研究人員估計，即使將全球升溫控制在比工業化前水準高出攝氏1.5度，亦即巴黎氣候協定最具企圖心的目標，到了2100年，全球冰川仍有49％會消失。而根據目前估計，全球平均溫度會比工業化前水準上升攝氏2.7度，這將導致歐洲中部、加拿大西部、美國大陸和紐西蘭的冰川幾乎完全消失。

（中央社）根據一份最新研究，由於氣候變遷，地球上一半的冰川，尤其是較小的冰川，註定會在本世紀末之前消失；但若能限制全球暖化，就可以拯救其餘冰川。

《法新社》報導，這項昨（6）日發表在美國《科學》（Science）期刊的研究，對世界21萬5000條冰川的前景提供迄今最全面觀察。

研究的作者強調，有必要控制溫室氣體排放，以限制冰川融化造成的後果，例如海平面上升和水資源枯竭等。

為了協助決策者訂定目標方向，這項研究著眼於4種情境對冰川的衝擊，分別是當全球平均溫度上升攝氏1.5度、2度、3度和4度時。

研究作者之一、挪威奧斯陸大學（University of Oslo）與美國阿拉斯加大學費爾班克斯分校（University of Alaska Fairbanks）教授霍克（Regine Hock）對《法新社》表示：「每增加攝氏1度，都會讓冰川融化更多，並且造成更多損失。」

「但這也意味，若減少暖化程度，就可以讓冰河損失縮小。從這個意義上來說，也存有一絲希望。」

研究人員估計，即使將全球升溫控制在比工業化前水準高出攝氏1.5度，亦即巴黎氣候協定（Paris Agreement）最具企圖心的目標，到了2100年，全球冰川仍有49％會消失，占世界冰川質量的26％，因為最小的冰川會最先受到影響。

而根據目前估計，全球平均溫度會比工業化前水準上升攝氏2.7度，這將導致歐洲中部、加拿大西部、美國大陸和紐西蘭的冰川幾乎完全消失。

霍克指出：「幾乎無論在哪種（溫室氣體）排放假設情況下，歐洲阿爾卑斯山區、高加索地區、安地斯山脈及美國西部等冰量相對較少的地區，到了本世紀末幾乎都會失去所有的冰，因此那裡的冰川或多或少註定毀滅。」

在最壞情況下，即全球暖化達到攝氏4度，像在阿拉斯加那樣的巨型冰川將會受到更大影響，且到本世紀末83％的冰川將消失。

若全球暖化為攝氏1.5度，海平面平均將上升9公分；若暖化達攝氏4度，將導致海平面上升15公分。

霍克表示：「9公分到最多15公分，聽起來不是很多；但真正令人擔憂的不是全球海平面高度問題，主要是隨之而來的風暴潮（storm surge）。」她指出，風暴潮有可能造成「明顯更多破壞」。

冰川消失也將對水資源產生衝擊，因為全球大約20億人口的淡水供應來自冰川。

這項研究是經過幾十年來對每條冰川質量的觀察和電腦模擬計算來做出預測，結果比聯合國（UN）氣候專家的預測更為悲觀。

儘管這些發現令人擔憂，但霍克說：「仍有可能透過人類採取行動來減少冰河損失。......而這是否成真，也當然取決於決策者。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。