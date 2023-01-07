2023/01/07,
科技

《金融時報》：台灣應對中國威脅，規劃打造「台版SpaceX」建自有星鏈

《金融時報》：台灣應對中國威脅，規劃打造「台版SpaceX」建自有星鏈
總統蔡英文（左5）6日下午前往新竹出席「國家太空 中心揭牌典禮」，並主持揭牌儀式。右4為新竹市長 高虹安。Photo Credit: 中央社

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《金融時報》昨（6）日發自台北的報導援引3名知情人士的說法，指出台灣面對來自中國的軍事威脅，期待吸引海內外資金，打造「太空探索科技公司」（SpaceX）般的企業，以利在戰爭等特殊情況下有台版「星鏈」可使用。

《金融時報》：台灣應對中國威脅，規劃打造台版SpaceX建自有星鏈

（中央社）英國《金融時報》（Financial Times）報導，面對來自中國的軍事威脅，台灣期待吸引海內外資金，打造「太空探索科技公司」（SpaceX）般的企業，以利在戰爭等特殊情況下有台版「星鏈」可使用。

《金融時報》昨（6）日發自台北的報導援引3名知情人士的說法，指出台灣的「國家太空中心」正與數名海內外投資者進行初步討論，規劃自太空中心現有的一個衛星部門分拆出一家公司。

太空中心一名高階官員說：「我們要把自家的低軌道衛星通訊發展計畫打造成一家公司。」知情人士告訴《金融時報》，政府希望能在這家公司保持可觀的少數股份。

數位發展部部長唐鳳說，台灣看到「星鏈」（Starlink）在俄烏戰爭的成功經驗，並將「促進社會韌性」列為首要關切事項，重要工作包括確保在大規模災難發生時，記者能將影像紀錄傳達至國際閱聽眾，以及電話和視訊會議能持續進行，「看看烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的每日談話就知道了」。

在俄羅斯去（2022）年2月全面侵略烏克蘭後，SpaceX提供的Starlink低軌道衛星高速網路系統在協助烏克蘭維持資通訊等基礎設施運作方面扮演關鍵角色。Starlink屬於非同步衛星（non-geostationary satellite）系統。

唐鳳坦言，太空中心的相關低軌道衛星服務要幾年後才能開始運作。不過，數位發展部已著手進行實驗，在台灣700個地點設置非同步衛星接收器，尋求確保台灣在戰時的網路頻寬。

根據報導，太空中心曾接洽參與SpaceX早期投資的美國矽谷創投公司Draper Associates，但Draper Associates婉拒對《金融時報》發表評論。太空中心說，相關計畫還沒成熟到可公開討論。

報導指出，部分業界人士對由政府支持成立的台灣低軌道衛星公司在國際市場的競爭力表示懷疑。目前國際市場由SpaceX稱霸，SpaceX也是唯一具衛星發射能力的相關企業，此外還有數十家新創公司爭搶投資資金。

關注領域包含太空科技的美國資訊科技分析暨顧問公司「高德納」（Gartner）副總裁芮伊（Bill Ray）指出，部分SpaceX的競爭者已面臨財務困難，最終市場上只會有4或5家全球性的供應商，「你要怎麼作出市場區隔」？

其他業界人士則認為，非同步衛星市場即將來到轉折點，較小型的國家也有機會參與。台灣的國家級投資公司「台杉投資」科技基金合夥人吳錦城說，這些國家包括日本、韓國、澳洲，「台灣也有興趣成為其中一分子」。

報導提到，太空中心正與「創未來科技」（Tron Future Tech）、「鐳洋科技」（Rapidtek）等台灣新創公司合作，發展地面設備與低軌衛星連結所需的相位陣列天線（phased array antenna）及發射台，同時對與其他企業合作保持開放的態度。

唐鳳指出，台灣的目標是避免被特定衛星供應商綁住，「我們想同時與儘可能多的供應商合作」，「這就是韌性」。

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Photo Credit: Mykhailo Fedorov Twitter
圖為美國太空探索科技公司（SpaceX）送到烏克蘭的星鏈衛星網路終端設備。

國科會：台灣ICT實力與太空技術，必能扮演國際要角

（中央社）世界各國積極搶進太空商機，國科會主委吳政忠昨天表示，台灣太空產業在這2、3年急起直追，沒有落後，且台灣擁有堅實的ICT（資訊與通信科技）實力，加上國家太空中心技術，絕對能在國際扮演關鍵角色。

行政法人國家太空中心昨天舉行揭牌典禮，總統蔡英文、國科會主委吳政忠、新竹市長高虹安等人出席，產官學界超過180人共襄盛舉。

吳政忠致詞時表示，感謝蔡總統、行政院長蘇貞昌在人力、預算上的堅定支持，朝野立委讓《太空發展法》在短時間內順利通過，以及業界、學研界在太空發展推動上，有錢出錢，有技術出技術，有力出力。

吳政忠說，台灣的太空產業雖然是在這2、3年急起直追，但全世界太空產業真正進入商業範疇，也是近3、4年的事情，「台灣沒有落後」，台灣擁有堅實的ICT實力和太空中心技術，絕對能在國際扮演關鍵角色。

吳政忠表示，現在只是第一棒，之後會有很多工作要做，國科會會全力以赴，跟數位部、經濟部、教育部等部會攜手合作，因為太空不只是科技技術研發，更是產業的未來。

蔡總統出席國家太空中心揭牌典禮（3）
Photo Credit: 中央社
國家太空中心正式改制為行政法人，6日舉行揭牌典 禮，總統蔡英文（前右2）與國科會主委吳政忠（前右3）、新竹市長高虹安（前右）等人出席。

《太空發展法》於民國111年1月20日施行，為順利推動各項專業太空活動與業務，需成立專責法人，因此國科會規劃將國家太空中心改制為直接隸屬於國科會的行政法人；《國家太空中心設置條例》於今年1月1日正式施行，國家太空中心成為國科會轄下第4個法人機構。

「國家太空中心」中文名稱不變，英文由NSPO（National Space Organization）改為TASA（Taiwan Space Agency），除了提高縮寫可讀性，增加「台灣」名稱，也提升於國際間識別度。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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