美國宣布迄今對烏克蘭最大軍援30億美元，德國跟進數週內運交40輛貂鼠式步兵戰車
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美國宣布對烏克蘭軍事援助30億美元，白宮表示這是美國迄今對基輔最大宗援助案，這項軍援預料包括布萊德雷步兵戰車、防地雷反伏擊車、其他運兵車和自走砲等，德國也表示數週內將供應40輛貂鼠式步兵戰車給烏克蘭，作為與美國協調新階段的援烏計畫一環。
（中央社）俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令東正教耶誕節期間停火36小時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）稱這是阻止烏軍挺進的詭計。華府預計6日揭曉約值28億美元最新援烏方案，恐不包括烏方要求的艾布蘭戰車。
- 普亭宣布停火36小時，澤倫斯基不領情
普亭5日下令俄軍於東正教耶誕節在烏克蘭暫時停火，時間從當地時間6日12時起至7日24時止。澤倫斯基回應，敵人想利用耶誕節作掩護，「阻止我們在頓巴斯（Donbas）的士兵取得進展」，並將裝備、彈藥和動員部隊送到烏軍陣地附近。
對於上述停火公告，美國總統拜登（Joe Biden）認為普亭只是在找喘息空間。歐盟高峰會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）批評普亭「虛偽」。英國外交大臣柯維立（James Cleverly）表示，「無助推展和平進程」。
- 美可望再援烏860億元，含50輛布萊德雷戰車
美國官員5日表示，華府提供基輔的新武器方案會包括約50輛布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicles），將可強化烏克蘭戰力。然而，拜登並沒有提供烏方一直要求的艾布蘭戰車（Abrams Tank）。
華府最新安全方案預計6日揭曉。官員透露，整個方案約值28億美元（約新台幣860億元），約8億美元來自「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）。美已對烏提供約213億美元安全援助。
- 日相岸田受邀訪烏，將適當回應邀約
日本內閣官房長官松野博一6日表示，烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）4日向日本駐烏克蘭大使松田邦紀提出邀請首相岸田文雄訪問烏克蘭。松野指出，「日本作為今年的七大工業國集團（G7）輪值主席國，將以適當的方式回應。」
岸田文雄預計下週訪問G7成員國，包括法國、義大利、英國、加拿大和美國，這是日本廣島5月舉辦年度G7峰會之前的重要外交之旅。
美國宣布軍援烏克蘭30億美元，迄今最大宗援助案
美國今天（當地時間6日）宣布對烏克蘭軍事援助30億美元，白宮表示這是美國迄今對基輔最大宗援助案。
《法新社》報導，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）指出，這項軍援預料包括布萊德雷步兵戰車（Bradley Infantry Fighting Vehicles）、防地雷反伏擊車（MRAP）、其他運兵車和自走砲，稍後將由國防部詳述。
美國和德國昨天宣布將提供烏克蘭裝甲車，但未提供數量細節。
布萊德雷步兵戰車通常備有25毫米機砲、7.62毫米機槍和反坦克飛彈，這型步兵戰車將增強烏軍戰力。
美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）准將表示：「這不是坦克，卻是坦克殺手。」
他說：「我們有信心，這種步兵戰車將增強他們的戰力。」
德國：數週內將運交40輛貂鼠式步兵戰車給烏克蘭
德國政府發言人今天指出，數週內將供應40輛貂鼠式步兵戰車（Marder Infantry Fighting Vehicles）給烏克蘭，作為與美國協調新階段的援烏計畫一環。
《法新社》報導，美國總統拜登和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）昨天宣布，兩國將運交裝備強大的步兵戰車幫助烏克蘭對抗俄羅斯入侵。
美國將運交布萊德雷步兵戰車，這種步兵戰車通常備有25毫米機砲、7.62毫米機槍和反坦克飛彈。
德國政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）指出，運交40輛貂鼠式步兵戰車，足夠一個營的裝備。
他說：「這40輛步兵戰車將在今年第1季準備妥當，以便到時交付烏克蘭。」他還表示，烏軍使用這種戰車的訓練將在德國進行。
此外，繼美國之後，德國表示將運交最先進的愛國者（Patriot）飛彈防禦系統給烏克蘭。
針對這些新的軍援，俄羅斯駐柏林大使館譴責稱「此舉加劇了在烏克蘭的衝突」。
新聞來源
延伸閱讀
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- 澤倫斯基完美演繹力量與脆弱的結合，使烏克蘭成為「堅韌」的代名詞
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
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