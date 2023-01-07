美國宣布迄今對烏克蘭最大軍援30億美元，德國跟進數週內運交40輛貂鼠式步兵戰車

（中央社）俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令東正教耶誕節期間停火36小時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）稱這是阻止烏軍挺進的詭計。華府預計6日揭曉約值28億美元最新援烏方案，恐不包括烏方要求的艾布蘭戰車。

普亭宣布停火36小時，澤倫斯基不領情

普亭5日下令俄軍於東正教耶誕節在烏克蘭暫時停火，時間從當地時間6日12時起至7日24時止。澤倫斯基回應，敵人想利用耶誕節作掩護，「阻止我們在頓巴斯（Donbas）的士兵取得進展」，並將裝備、彈藥和動員部隊送到烏軍陣地附近。

對於上述停火公告，美國總統拜登（Joe Biden）認為普亭只是在找喘息空間。歐盟高峰會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）批評普亭「虛偽」。英國外交大臣柯維立（James Cleverly）表示，「無助推展和平進程」。

美可望再援烏860億元，含50輛布萊德雷戰車

美國官員5日表示，華府提供基輔的新武器方案會包括約50輛布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicles），將可強化烏克蘭戰力。然而，拜登並沒有提供烏方一直要求的艾布蘭戰車（Abrams Tank）。

華府最新安全方案預計6日揭曉。官員透露，整個方案約值28億美元（約新台幣860億元），約8億美元來自「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）。美已對烏提供約213億美元安全援助。

日相岸田受邀訪烏，將適當回應邀約

日本內閣官房長官松野博一6日表示，烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）4日向日本駐烏克蘭大使松田邦紀提出邀請首相岸田文雄訪問烏克蘭。松野指出，「日本作為今年的七大工業國集團（G7）輪值主席國，將以適當的方式回應。」

岸田文雄預計下週訪問G7成員國，包括法國、義大利、英國、加拿大和美國，這是日本廣島5月舉辦年度G7峰會之前的重要外交之旅。

美國宣布軍援烏克蘭30億美元，迄今最大宗援助案

美國今天（當地時間6日）宣布對烏克蘭軍事援助30億美元，白宮表示這是美國迄今對基輔最大宗援助案。

《法新社》報導，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）指出，這項軍援預料包括布萊德雷步兵戰車（Bradley Infantry Fighting Vehicles）、防地雷反伏擊車（MRAP）、其他運兵車和自走砲，稍後將由國防部詳述。

美國和德國昨天宣布將提供烏克蘭裝甲車，但未提供數量細節。

布萊德雷步兵戰車通常備有25毫米機砲、7.62毫米機槍和反坦克飛彈，這型步兵戰車將增強烏軍戰力。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）准將表示：「這不是坦克，卻是坦克殺手。」

他說：「我們有信心，這種步兵戰車將增強他們的戰力。」

德國：數週內將運交40輛貂鼠式步兵戰車給烏克蘭

德國政府發言人今天指出，數週內將供應40輛貂鼠式步兵戰車（Marder Infantry Fighting Vehicles）給烏克蘭，作為與美國協調新階段的援烏計畫一環。

《法新社》報導，美國總統拜登和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）昨天宣布，兩國將運交裝備強大的步兵戰車幫助烏克蘭對抗俄羅斯入侵。

美國將運交布萊德雷步兵戰車，這種步兵戰車通常備有25毫米機砲、7.62毫米機槍和反坦克飛彈。

德國政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）指出，運交40輛貂鼠式步兵戰車，足夠一個營的裝備。

他說：「這40輛步兵戰車將在今年第1季準備妥當，以便到時交付烏克蘭。」他還表示，烏軍使用這種戰車的訓練將在德國進行。

此外，繼美國之後，德國表示將運交最先進的愛國者（Patriot）飛彈防禦系統給烏克蘭。

針對這些新的軍援，俄羅斯駐柏林大使館譴責稱「此舉加劇了在烏克蘭的衝突」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航