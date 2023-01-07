英國哈利王子回憶錄飽受媒體批評，自爆在阿富汗殺害25人，前指揮官稱自毀聲譽

被指算計和卑鄙，哈利王子回憶錄飽受英媒批評

（中央社）英國哈利王子（Prince Harry）即將上架的回憶錄《備胎》（Spare，暫譯）6日遭到英國媒體和評論家嚴厲批評，稱這本書「報復性強」且是「精心算計」，而王室則對廣泛外洩的書中內容不置一詞。

《法新社》報導，哈利王子的回憶錄原定10日正式發行，但因西班牙文版已在西班牙錯誤開賣，而致書中內容外洩，並在這幾天登上報紙頭條和廣播節目。

諸如哈利聲稱2019年與兄長現任王儲威廉王子（Prince William）起爭執並被對方推倒在地，以及他如何失去童貞、曾經吸毒與曾在阿富汗擊斃25名塔利班分子等爆料，同時招致了譴責和嘲笑。

這是哈利的母親黛安娜王妃（Princess Diana）1992年與作家莫頓（Andrew Morton）合作推出自傳《黛安娜：她的真實故事》（Diana：Her True Story，暫譯）以來，最重要一部和英國王室成員有關的書籍。

作家威爾森（A.N. Wilson）稱哈利這本由他人代筆的回憶錄「精心算計而且卑鄙」，是一本「惡毒」的書。

他在《每日郵報》（Daily Mail）撰文指出：「哈利做出將自己與王室不和『搬上檯面』這樣愚蠢至極的決定後，無疑處於巨大壓力……必須噴出盡可能多的惡意。」

「但這使得他令人感到驚駭。無論他有何意圖，這都會使我們同情王室而不是他。」

《太陽報》（The Sun）則表示，儘管現年38歲的哈利因童年喪母且必須在大眾目光下哀悼母親而蒙受創傷，令人們同情他；「但這也無法成為他選擇摧毀性與報復的道路、為了數以百萬計美元而出賣家人的正當理由。」

《太陽報》社論指出，哈利的說詞「有無數不一致之處」，並奉勸哈利聽從朋友的勸告，即「為了他自己好，還是罷手吧。」

《每日郵報》專欄作家莫伊爾（Jan Moir）說，在哈利和妻子梅根（Meghan）出現在各種節目和訪談中並向王室開火後，如今推出《備胎》一書實在是「歹戲拖棚」。

《衛報》（The Guardian）專欄作家辛斯利夫（Gaby Hinsliff）表示，這本回憶錄已經超越「尷尬公共利益」的議題，而成了「家醜外揚」。

哈利爆料在阿富汗殺害25人，前英上校稱自毀聲譽

哈利王子在即將出版的回憶錄《備胎》中坦承在阿富汗擔任阿帕契直升機飛行員期間曾經殺害25人。一名英國前指揮官說，哈利王子揭露這段過去是判斷失誤，也毀壞了自己的聲譽。

據報導，哈利王子在回憶錄中表示，他對於這麼做並不感到滿足或羞恥，還形容消滅目標就像從棋盤上「移走棋子」。

英國陸軍前上校坎普（Richard Kemp）告訴《英國廣播公司》（BBC），哈利王子的發言可能危害自身安全，引發報復。

在《備胎》書中，哈利王子詳細列出他擔任阿帕契直升機飛行員的時間等細節。此書的西班牙文版本先前因被搞錯而提早上市銷售，BBC也取得了一本。

哈利在書中首次揭露他曾殲滅25名塔利班敵軍。基於他曾被派遣至阿富汗海曼德省（Helmand）2次，完全可能達成這項戰果。

塔利班發言人卡拉米（Bilal Karami）對於哈利王子的回憶錄內容表示，這些曾在阿富汗境內作戰的國家軍隊「觸犯了罪行」。他表示：「這份自白顯示，那些占領國家的武力都有相同的犯罪故事。」

美國和北大西洋公約組織（NATO）盟友於2001年攻打驅逐塔利班政權，稱塔利班治理下的阿富汗窩藏與911恐怖攻擊事件有關的賓拉登（Osama Bin Laden）和其他蓋達組織（al-Qaeda）分子。

坎普於2003年被派遣至喀布爾（Kabul）指揮阿富汗駐軍。他表示，被殺害的塔利班叛亂分子都是壞人，他對於哈利王子揭露出手殲滅的人數也沒意見，但對於哈利稱軍隊把這些叛亂分子視為「次等人類，只是被推倒的棋子」，他有不同意見。

坎普受訪說，「我認為他在書裡說，叛亂分子被視為非人類（unhuman），或許該說是近乎於次等人類（subhuman），只是需要被推倒的棋子，這種說法是錯的。」

「真實情況完全不是這樣。英國陸軍也沒有這樣訓練人…。」

「我認為他的評論沒有反映現實，這是誤導，而且對於那些希望英國軍隊、英國政府受傷的人而言或許有利可圖，因此我認為這是判斷失誤。」

不過，坎普也替哈利說話，認為哈利應該為他殲滅的敵軍人數感到「驕傲」，因為這可能對戰場局勢發揮「有效影響」，還說哈利也該為他的勇敢行為，以及他替傷兵發起的活動感到驕傲。

但他表示，這可能會讓哈利的維安問題更加惡化，引發同情塔利班的人「試圖展開報復」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航