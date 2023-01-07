英國哈利王子回憶錄飽受媒體批評，自爆在阿富汗殺害25人，前指揮官稱自毀聲譽
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作家威爾森（A.N. Wilson）稱哈利這本由他人代筆的回憶錄「精心算計而且卑鄙」，是一本「惡毒」的書：「哈利做出將自己與王室不和『搬上檯面』這樣愚蠢至極的決定後，無疑處於巨大壓力……必須噴出盡可能多的惡意」、「但這使得他令人感到驚駭。無論他有何意圖，這都會使我們同情王室而不是他。」
被指算計和卑鄙，哈利王子回憶錄飽受英媒批評
（中央社）英國哈利王子（Prince Harry）即將上架的回憶錄《備胎》（Spare，暫譯）6日遭到英國媒體和評論家嚴厲批評，稱這本書「報復性強」且是「精心算計」，而王室則對廣泛外洩的書中內容不置一詞。
《法新社》報導，哈利王子的回憶錄原定10日正式發行，但因西班牙文版已在西班牙錯誤開賣，而致書中內容外洩，並在這幾天登上報紙頭條和廣播節目。
諸如哈利聲稱2019年與兄長現任王儲威廉王子（Prince William）起爭執並被對方推倒在地，以及他如何失去童貞、曾經吸毒與曾在阿富汗擊斃25名塔利班分子等爆料，同時招致了譴責和嘲笑。
這是哈利的母親黛安娜王妃（Princess Diana）1992年與作家莫頓（Andrew Morton）合作推出自傳《黛安娜：她的真實故事》（Diana：Her True Story，暫譯）以來，最重要一部和英國王室成員有關的書籍。
作家威爾森（A.N. Wilson）稱哈利這本由他人代筆的回憶錄「精心算計而且卑鄙」，是一本「惡毒」的書。
他在《每日郵報》（Daily Mail）撰文指出：「哈利做出將自己與王室不和『搬上檯面』這樣愚蠢至極的決定後，無疑處於巨大壓力……必須噴出盡可能多的惡意。」
「但這使得他令人感到驚駭。無論他有何意圖，這都會使我們同情王室而不是他。」
《太陽報》（The Sun）則表示，儘管現年38歲的哈利因童年喪母且必須在大眾目光下哀悼母親而蒙受創傷，令人們同情他；「但這也無法成為他選擇摧毀性與報復的道路、為了數以百萬計美元而出賣家人的正當理由。」
《太陽報》社論指出，哈利的說詞「有無數不一致之處」，並奉勸哈利聽從朋友的勸告，即「為了他自己好，還是罷手吧。」
《每日郵報》專欄作家莫伊爾（Jan Moir）說，在哈利和妻子梅根（Meghan）出現在各種節目和訪談中並向王室開火後，如今推出《備胎》一書實在是「歹戲拖棚」。
《衛報》（The Guardian）專欄作家辛斯利夫（Gaby Hinsliff）表示，這本回憶錄已經超越「尷尬公共利益」的議題，而成了「家醜外揚」。
哈利爆料在阿富汗殺害25人，前英上校稱自毀聲譽
哈利王子在即將出版的回憶錄《備胎》中坦承在阿富汗擔任阿帕契直升機飛行員期間曾經殺害25人。一名英國前指揮官說，哈利王子揭露這段過去是判斷失誤，也毀壞了自己的聲譽。
據報導，哈利王子在回憶錄中表示，他對於這麼做並不感到滿足或羞恥，還形容消滅目標就像從棋盤上「移走棋子」。
英國陸軍前上校坎普（Richard Kemp）告訴《英國廣播公司》（BBC），哈利王子的發言可能危害自身安全，引發報復。
在《備胎》書中，哈利王子詳細列出他擔任阿帕契直升機飛行員的時間等細節。此書的西班牙文版本先前因被搞錯而提早上市銷售，BBC也取得了一本。
哈利在書中首次揭露他曾殲滅25名塔利班敵軍。基於他曾被派遣至阿富汗海曼德省（Helmand）2次，完全可能達成這項戰果。
塔利班發言人卡拉米（Bilal Karami）對於哈利王子的回憶錄內容表示，這些曾在阿富汗境內作戰的國家軍隊「觸犯了罪行」。他表示：「這份自白顯示，那些占領國家的武力都有相同的犯罪故事。」
美國和北大西洋公約組織（NATO）盟友於2001年攻打驅逐塔利班政權，稱塔利班治理下的阿富汗窩藏與911恐怖攻擊事件有關的賓拉登（Osama Bin Laden）和其他蓋達組織（al-Qaeda）分子。
坎普於2003年被派遣至喀布爾（Kabul）指揮阿富汗駐軍。他表示，被殺害的塔利班叛亂分子都是壞人，他對於哈利王子揭露出手殲滅的人數也沒意見，但對於哈利稱軍隊把這些叛亂分子視為「次等人類，只是被推倒的棋子」，他有不同意見。
坎普受訪說，「我認為他在書裡說，叛亂分子被視為非人類（unhuman），或許該說是近乎於次等人類（subhuman），只是需要被推倒的棋子，這種說法是錯的。」
「真實情況完全不是這樣。英國陸軍也沒有這樣訓練人…。」
「我認為他的評論沒有反映現實，這是誤導，而且對於那些希望英國軍隊、英國政府受傷的人而言或許有利可圖，因此我認為這是判斷失誤。」
不過，坎普也替哈利說話，認為哈利應該為他殲滅的敵軍人數感到「驕傲」，因為這可能對戰場局勢發揮「有效影響」，還說哈利也該為他的勇敢行為，以及他替傷兵發起的活動感到驕傲。
但他表示，這可能會讓哈利的維安問題更加惡化，引發同情塔利班的人「試圖展開報復」。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
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2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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