欣府城感恩之夜，一品樓圓滿熱銷！進士樓即將登場

擁有34年雄厚推案歷史的上市品牌欣巴巴事業(股票代號 : 9906)於台南北區鄭仔寮特區推出總銷逾120億元的超重量級大案【欣府城】，第一期「一品樓」熱銷開紅盤，第二期「進士樓」預計將於2023年329檔期順勢登場，特別於歲末之際假台南晶英酒店舉辦「欣府城感恩之夜」，感謝相關建築團隊、地方仕紳、金融團體、地主朋友給予個案非常多的協助，在國際景氣等不確定因素干擾下，仍交出非常亮眼的成績。

台南第一、雙制震宅，日本住友制震+柱中柱耐震系統

「欣府城．一品樓」能夠順利圓滿熱銷的利基，除了擁有地段的絕對優勢外，巴巴事業更攜手日本cdi國際建築團隊精心規劃，打造台南第一的「雙制震宅」，結合日本住友制震+柱中柱耐震系統，除了以古典氣派的建築外觀，打開台南的國際視野，更要讓居住者住得更安全安心，符合巴巴事業深耕房地產多年，強調融入在地，打造符合人性需求、創造更舒適住宅環境的企業理念。

Photo Credit：欣府城

北區鄭仔寮特區，北外環快15分鐘瞬抵南科

【欣府城】位在鄭仔寮生活圈，也是台南北區所謂的「富人區」，是稀有低密度開發的重劃區，位於和緯路、鄰近海安路雙大道交匯的街廓，道路開闊筆直，一手掌握未來南山廣場、好市多、花園夜市、西門小北等四大商圈，全案2公里範圍內更有19座公園環繞，享有非常高的綠地比與芬多精健康環境，同時步行至最著名的雙語公立總量管制學校文元國小約僅10分鐘，無論是人文、學識與生活水平等，都屬台南市內首屈一指。

Photo Credit：欣府城

同時距離北外環四期海安路匝道，僅約2分鐘可抵達，待 完工後，約15分鐘向西可至台南科技工業區、向東可達南部科學園區，使得「欣府城」成為不少台南科技新貴、高階企業族群的第一首選，因為能真正做到工作在園區、生活回市區的家庭平衡。

接待中心｜海安路三段・文成一路（文元國小對面）

預約專線｜06-2813666

官方網站｜https://www.newland.tw/HeartofTainan/

建照號碼｜(111)南工造字第00404號

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經紀人證號｜ (111)雲縣地字第000284