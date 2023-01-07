小馬可仕結束訪中：北京經援承諾有待觀察，美菲關係未受影響

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）本星期對中國進行了為期3天的國是訪問，並稱這趟訪中行「成果豐碩」，不僅獲得中國200多億美元的投資承諾，還與中國建立了就南中國海問題的直接溝通機制。

對此，觀察人士表示，中菲為南中國海設「熱線」確實具指標性意義，預計兩國之後可避免因誤解而出現具挑釁意味的軍事動作，但北京對馬尼拉的金援究竟是否會實現還有待觀察。此外，分析人士也說，雖然中菲關係獲得提升，但美菲長期以來的盟友關係仍穩固，不會因此輕易動搖。

週四（1月5日），小馬可仕結束三天對中國的國是訪問，搭乘專機返抵菲國首都馬尼拉，並在維拉莫空軍基地（Villamore Air Base）致辭表示，這次訪問與中國國家主席習近平和其他中國官員進行「友好和富有成果的接觸」，並就菲中總體關係進行了全面討論。小馬可仕說，菲中「非常願意在任何可能的情況下進行合作，以追求地區和平和我們兩國的國家利益」。

小馬可仕是於1月3日抵達北京的，先會見中國全國人大委員長栗戰書及中國國務院總理李克強後，再與習近平舉行雙邊會談。這是小馬可仕與習近平繼去年11月在泰國舉行的亞太經合組織（APEC）會晤後，兩人第二次碰面，也讓小馬可仕成為中國今年首位迎接的外國元首。

對此，觀察人士分析，北京此舉代表極為重視與馬尼拉的外交互動，也盼藉由菲國元首的到來，對菲提供經濟與投資誘因，突破美菲長久以來的同盟關係，以抗衡華盛頓重返亞洲後，在此區域對它的圍堵。

Nasaksihan namin ni President Xi Jinping ang pormal na paglalagda ng iba’t ibang bilateral agreements bilang simbolo ng kooperasyon ng ating mga bansa sa agrikultura, kalakalan, imprastraktura, at iba pa. pic.twitter.com/9A3r0Bce2Y — Bongbong Marcos (@bongbongmarcos) January 6, 2023

北京備妥銀彈迎菲元首意圖突破美圍堵

專門研究東南亞區域問題的台灣東海大學工業工程與經營資訊學系兼任副教授翁俊桔告訴美國之音：「中國想要利用這個機會，來想辦法突破美國（在亞洲）對它的一個封鎖、圍堵，當然要突破日本（與美國關係）不太可能，然後突破南韓（韓國）也不太可能，現在突破菲律賓是比較有機會的，因為菲律賓，它目前需要大量的經濟援助，特別是在2012年開始，菲律賓經濟開始成長，所以它需要大量的外資，那中國這個時候提供相當豐厚的外資，所以這個是等於是它的一個突破口，透過跟小馬可仕（小馬可仕）的一個聯繫，它希望能夠在這個地方建立一個『橋頭堡』。」

據小馬可仕本週四發表的談話內容，中國的銀彈攻勢確實豐厚，讓菲國盛讚兩國會談「富有成果」。小馬可仕說，與會的中國企業提出他們在菲國的投資計畫，總計金額達228億美元（約新台幣6972億元），以及近21億美元（約新台幣642億元）的貿易採購意向。據菲律賓新聞發言人的一份聲明，200多億美元的投資計畫包含可再生能源、戰略監測，及農業綜合經營項目。

對此，小馬可仕表示，一旦中國對菲國的投資計畫實現，「將對我國的經濟復甦努力提供支持，並為我國國內的菲律賓人創造更多就業機會」。

此外，根據1月5日發布的一份中菲聯合聲明，雙方不僅「同意進一步發展雙邊貿易，爭取恢復並超越疫情前雙邊貿易額」，並「續簽『一帶一路』合作諒解備忘錄」、「進一步深化基礎設施建設合作」，還就涉海溝通、農業和經濟技術合作等簽署14項合作文件清單。

在小馬可仕訪中行之前，兩國經貿合作已相當緊密。中國是菲國第一大貿易夥伴國、最大進口來源國，也是其第二大出口目的地。

中國對菲金援計畫會實現嗎？

雖然中國看似將擴大對菲律賓的投資和貿易金額，但北京對馬尼拉允諾的金援計畫並非每次都如期落實。菲律賓前任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）於2016年首次對中國進行國是訪問時，與中國簽署總額約240億美元（約新台幣7338億元）的協議，但最終卻只獲得約10億美元（約新台幣306億元）的財政承諾。東海大學的翁俊桔就說，有鑑於中國對菲經濟援助在杜特蒂任內並未取得很大成果，北京在會談中對馬尼拉開出的「支票」能否兌現，還要再觀察。

翁俊桔說：「中國是不是可以給予菲律賓它所期待的經濟的援助？我是覺得它可能是一個外交辭令。」

新加坡國際事務研究所高級研究員胡逸山（Oh Ei Sun）則指出，中國過去3年執行嚴格的清零運動，導致經濟成長趨緩，北京現階段恐怕會以顧好國內發展為主，對菲律賓等東南亞國家的投資力道，能否像過往那樣強勁，目前還很難說。

胡逸山告訴《美國之音》：「坦白說，在過去的幾年的這個疫情的影響下，中國的經濟其實也受到很大的影響，所以中國它主要的發展重心，應該是在它自己的國內，中國是否還是願意，好像以前（的投資規模）那樣，在這些東南亞國家投資，我們只能夠拭目以待了。」

中菲為南中國海設「熱線」學者:具指標性意義

中菲元首會談另一項焦點，是兩國將採用新的計畫緩解南中國海的主權衝突。根據會後發表的中菲聯合聲明，兩國肯定在南中國海問題雙邊磋商機制的重要作用，決定在雙邊外交部下建立直接溝通機制，還將儘早重啟海上油氣開發磋商。

南中國海的主權紛爭涉及中國、東協部分國家及台灣，其中以中國和越南、及中國和菲律賓之間的衝突最為劇烈。在小馬可仕出訪之前，馬尼拉政府才於上個月22日表示，中國在此海域的斯普拉特利群島（Spratly Islands，中國稱南沙群島）上的4座無人島礁進行填海造陸行動，已經對菲國在當地軍隊造成威脅，下令在此海域加強駐軍。不過，中國外交部對此稱「完全沒有根據」，稱中國和東協國家已就「不對南海（南中國海）無人島礁採取行動」達成共識。