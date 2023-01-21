《完整的力量》：現在我對百事公司了解透徹，消費者在早上十點之前不會去吃我們的飲料或零食

文：盧英德（Indra Nooyi）

一九九八年一月，百事公司慶祝百事可樂一百週年慶，在夏威夷大島舉辦一場超大型盛會。這場派對精采無比：海風、美食，還有數百位公司高層主管及他們的配偶在夜裡翩翩起舞，而滾石樂團在一旁的小舞台演出。

但是工作並未暫停。有天早上，羅傑把我拉到一旁說，可口可樂的本益比大約是四十五，而百事可公司則落在二十左右。他要另一份深入分析，現在是關於可口可樂。

我回到紐約，帶領一支約十人的團隊，開始鑽研全球飲料事業。我們讀取我們能弄到的每一份內部及公開文件。我們找來擅長競爭分析的顧問公司，馬思諮詢（Mars & Co.），在接下來的四個多月，一起探究可口可樂如何賺錢，以及為何投資者認為他們的股票價值勝過我們的。馬思的最後報告長達三百頁，我必須全部消化吸收，做出總結，然後把結論呈交給董事會。

經過一番討論，我們把這份資料整合成六張易懂的圖解海報，張貼在畫架上，然後擺放在會議室裡。在另一場重要的董事會會議，我帶著百事公司的董事們，逐張解釋圖表，然後做出總結：可口可樂的股價無法持久。我們對手的盈餘成長大部分是由一次性項目在撐持，包括他們裝瓶公司的少數股權固定出售。多年前，可口可樂便把他們的軟性飲料裝瓶及配送系統獨立出來，成為獨立的上市公司，混合糖漿、水以及其他原料，製造最後裝瓶的產品。所有權可能增加或減少，不過是在某個範圍內，不過相當隨興。

在會議上，我出示可口可樂在帶動本益本的投入資本回報率方面，高於百事公司，因為該公司主要專注在製造及銷售糖漿。

百事公司擁有我們的裝瓶廠，不過羅傑對於我們競爭者的財務工程感到好奇。我們開始討論我們也能如何分拆我們北美洲的裝瓶商。我擔心這件事，因為我認為讓出我們的美國飲料配送控制權可能不容易：獨立裝瓶商會想要設定他們自己的成長目標，我擔心最後這可能會在未來傷害到我們自己。

然而，我不是主事者。羅傑衡量所有的意見，決定百事公司應該主要以我們的北美資產，成立一家新的公開交易上市裝瓶公司。我們會保留這家公司的百分之二十。

我們的可口可樂公司策略審查向我們的高階主管及董事會揭示，我們的競爭者是如何達成他們的數字。在結論中也證明了這點。羅傑一旦決定遵循相同的策略，投資者便學聰明了。在一九九八年第三季，可口可樂的股價跌了百分之三十四。

我在這段期間馬不停蹄地處理併購交易。在裝瓶交易的進行期間，和西格集團（Seagram）往來的銀行業者打電話給羅傑，詢問我們是否會併購它的果汁子公司，純品康納（Tropicana）。

我認為這是一個好主意。現在我對百事公司了解透徹，可以看到它的缺口。其中一個是消費者在早上十點之前不會去吃我們的飲料或零食。百事公司曾經為咖啡飲用者試銷過一款咖啡產品，叫作早安百事（Pepsi A.M.），但是失敗了。純品康納是最大的果汁製造商，在傳統產業不斷成長的零售品牌。

經過三週的密集分析，我奔波往來佛羅里達州、比利時及英國，進行實質審查之後，我們在一九九八年七月以三十三億美元現金，買下了純品康納。

我開始更常思考，我們應該如何留意百事公司的收購所附加的營養價值。蘇打水的銷售逐漸減少，消費者改喝非碳酸或較健康的飲料。我們的瓶裝水Aquafina漸漸受到歡迎，我們的茶飲及咖啡也表現良好。我們沒有了餐廳，而且我們的資產負債表準備要做出重大改變了。

對我而言，健康及福祉無可否認是屬於提供豐富機會的範疇。我在家裡看過這種事發生。我發現令我感到匪夷所思的是，有一年在塔菈的生日派對上，有兩個小孩詢問是否能打電話，問媽媽他們是否能喝我們準備的百事可樂。這對我來說是個警訊。

有一天，我請我們的行銷團隊協助我想清楚這件事。我們決定設立一個健康與福祉諮詢委員會，從公司外部找來六位專家，並且添加兩位教授及營養專家到這個團隊裡。有一次，我們占用了一間很少使用的會議室，打造一間模擬雜貨店，架上放滿了更健康的產品；那些都是我們想像在二十一世紀時，我們會有的投資組合所製造的產品。羅傑參觀這個布置，感到非常好奇。史帝夫看過之後，抱持懷疑的態度，有部分是因為他認為這是消遣娛樂而已。我們拆掉擺設，解散了福祉諮詢委員會。

每隔幾個月，我就會疑惑自己是否太早屈服了。我是否該帶著論據及數字回來，證明健康及福祉對我們來說可能很重要？事實是，由於我手上有其他更重要的待辦事項，這便成了一座我必須晚點再攀爬的山。

從一九九四到一九九九年，我不停歇地工作。我會在晚上回家，洗澡，換上我的法蘭絨睡袍，讓女兒們看到我不出門了，帶它們去睡覺，然後坐起來看電子郵件及審閱文件，直到凌晨一、兩點。我幾乎從來不曾在晚餐桌上出現。

我不運動，幾乎沒時間睡覺。

每個月至少有兩次，我往返我們在世界各地的公司出差。在這段期間，我至少去了中國八趟，包括幾次有亨利．季辛吉（Henry Kissinger）同行的旅程，他的季辛吉顧問公司（Kissinger Associates）協助我們的海外事業。我們想知道在可口可樂的市占率是百事公司三倍的市場，該如何進行投資。羅傑有一次找我陪他去亞洲兩週。我們從週一到週四都在開商務會議，長週末則和當地的高層主管應酬往來。羅傑覺得在非正式的場景之中去了解這些人，是非常重要的一環。我想回家陪伴我的家人。