《完整的力量》：現在我對百事公司了解透徹，消費者在早上十點之前不會去吃我們的飲料或零食
我們想讓你知道的是
盧英德的生命中充滿二元衝突，在相抗衡的推拉力量之下，該如何取得平衡？具有有色人種、女性、移民、素食者等多元身分，從印度到美國，從職場到家庭，選擇走入婚姻亦不願放棄對職涯的追求，然而一如許多職場女性面臨家庭與事業衝突的難題，她一次次捫心自問「我是個好母親嗎？」時，總會啟發她重新思考家庭的意義。
文：盧英德（Indra Nooyi）
一九九八年一月，百事公司慶祝百事可樂一百週年慶，在夏威夷大島舉辦一場超大型盛會。這場派對精采無比：海風、美食，還有數百位公司高層主管及他們的配偶在夜裡翩翩起舞，而滾石樂團在一旁的小舞台演出。
但是工作並未暫停。有天早上，羅傑把我拉到一旁說，可口可樂的本益比大約是四十五，而百事可公司則落在二十左右。他要另一份深入分析，現在是關於可口可樂。
我回到紐約，帶領一支約十人的團隊，開始鑽研全球飲料事業。我們讀取我們能弄到的每一份內部及公開文件。我們找來擅長競爭分析的顧問公司，馬思諮詢（Mars & Co.），在接下來的四個多月，一起探究可口可樂如何賺錢，以及為何投資者認為他們的股票價值勝過我們的。馬思的最後報告長達三百頁，我必須全部消化吸收，做出總結，然後把結論呈交給董事會。
經過一番討論，我們把這份資料整合成六張易懂的圖解海報，張貼在畫架上，然後擺放在會議室裡。在另一場重要的董事會會議，我帶著百事公司的董事們，逐張解釋圖表，然後做出總結：可口可樂的股價無法持久。我們對手的盈餘成長大部分是由一次性項目在撐持，包括他們裝瓶公司的少數股權固定出售。多年前，可口可樂便把他們的軟性飲料裝瓶及配送系統獨立出來，成為獨立的上市公司，混合糖漿、水以及其他原料，製造最後裝瓶的產品。所有權可能增加或減少，不過是在某個範圍內，不過相當隨興。
在會議上，我出示可口可樂在帶動本益本的投入資本回報率方面，高於百事公司，因為該公司主要專注在製造及銷售糖漿。
百事公司擁有我們的裝瓶廠，不過羅傑對於我們競爭者的財務工程感到好奇。我們開始討論我們也能如何分拆我們北美洲的裝瓶商。我擔心這件事，因為我認為讓出我們的美國飲料配送控制權可能不容易：獨立裝瓶商會想要設定他們自己的成長目標，我擔心最後這可能會在未來傷害到我們自己。
然而，我不是主事者。羅傑衡量所有的意見，決定百事公司應該主要以我們的北美資產，成立一家新的公開交易上市裝瓶公司。我們會保留這家公司的百分之二十。
我們的可口可樂公司策略審查向我們的高階主管及董事會揭示，我們的競爭者是如何達成他們的數字。在結論中也證明了這點。羅傑一旦決定遵循相同的策略，投資者便學聰明了。在一九九八年第三季，可口可樂的股價跌了百分之三十四。
我在這段期間馬不停蹄地處理併購交易。在裝瓶交易的進行期間，和西格集團（Seagram）往來的銀行業者打電話給羅傑，詢問我們是否會併購它的果汁子公司，純品康納（Tropicana）。
我認為這是一個好主意。現在我對百事公司了解透徹，可以看到它的缺口。其中一個是消費者在早上十點之前不會去吃我們的飲料或零食。百事公司曾經為咖啡飲用者試銷過一款咖啡產品，叫作早安百事（Pepsi A.M.），但是失敗了。純品康納是最大的果汁製造商，在傳統產業不斷成長的零售品牌。
經過三週的密集分析，我奔波往來佛羅里達州、比利時及英國，進行實質審查之後，我們在一九九八年七月以三十三億美元現金，買下了純品康納。
我開始更常思考，我們應該如何留意百事公司的收購所附加的營養價值。蘇打水的銷售逐漸減少，消費者改喝非碳酸或較健康的飲料。我們的瓶裝水Aquafina漸漸受到歡迎，我們的茶飲及咖啡也表現良好。我們沒有了餐廳，而且我們的資產負債表準備要做出重大改變了。
對我而言，健康及福祉無可否認是屬於提供豐富機會的範疇。我在家裡看過這種事發生。我發現令我感到匪夷所思的是，有一年在塔菈的生日派對上，有兩個小孩詢問是否能打電話，問媽媽他們是否能喝我們準備的百事可樂。這對我來說是個警訊。
有一天，我請我們的行銷團隊協助我想清楚這件事。我們決定設立一個健康與福祉諮詢委員會，從公司外部找來六位專家，並且添加兩位教授及營養專家到這個團隊裡。有一次，我們占用了一間很少使用的會議室，打造一間模擬雜貨店，架上放滿了更健康的產品；那些都是我們想像在二十一世紀時，我們會有的投資組合所製造的產品。羅傑參觀這個布置，感到非常好奇。史帝夫看過之後，抱持懷疑的態度，有部分是因為他認為這是消遣娛樂而已。我們拆掉擺設，解散了福祉諮詢委員會。
每隔幾個月，我就會疑惑自己是否太早屈服了。我是否該帶著論據及數字回來，證明健康及福祉對我們來說可能很重要？事實是，由於我手上有其他更重要的待辦事項，這便成了一座我必須晚點再攀爬的山。
從一九九四到一九九九年，我不停歇地工作。我會在晚上回家，洗澡，換上我的法蘭絨睡袍，讓女兒們看到我不出門了，帶它們去睡覺，然後坐起來看電子郵件及審閱文件，直到凌晨一、兩點。我幾乎從來不曾在晚餐桌上出現。
我不運動，幾乎沒時間睡覺。
每個月至少有兩次，我往返我們在世界各地的公司出差。在這段期間，我至少去了中國八趟，包括幾次有亨利．季辛吉（Henry Kissinger）同行的旅程，他的季辛吉顧問公司（Kissinger Associates）協助我們的海外事業。我們想知道在可口可樂的市占率是百事公司三倍的市場，該如何進行投資。羅傑有一次找我陪他去亞洲兩週。我們從週一到週四都在開商務會議，長週末則和當地的高層主管應酬往來。羅傑覺得在非正式的場景之中去了解這些人，是非常重要的一環。我想回家陪伴我的家人。
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
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齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）