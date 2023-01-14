《我所知道關於愛的一切》：他覺得我全裸被他室友看到這件事讓他精蟲衝腦，我們吵了第一次架

文：朵莉．艾德頓（Dolly Alderton）

三明治夾心：我的電燈泡人生

整件事起於某次坐火車的時候。我以前總覺得自己有一天會在火車上遇到什麼好事。

對我來說，交通車程一直是長途旅行中最浪漫且魔幻的部分，非常吸引人；包裹在自己思緒舒適的莢中，停留在前後交接的途中，穿越上一章與下一章之間大片沉默、空白的書頁。在這個掏出手機就會失去意識的空間裡，妳不得不面對自己的思緒，整理哪些事需要改變做法，重新訂定事物的優先順序。我曾坐在火車上幻想過許多龐大的夢。快速穿過如出一轍的英國鄉村地景，盯著窗外金燦燦的油菜田，想著自己留在身後又或者即將抵達的事物，最清晰的頓悟或感激總會在此時降臨。

二○○八年，我在帕丁頓（Paddington）搭上的那列火車毫無預期地改變了我一生。但那天的情節完全不像《愛在黎明破曉時》、《熱情如火》（Some Like It Hot）或《東方快車謀殺案》，我並未墜入愛河、沒有拿著烏克麗麗表演酒後放蕩版的〈Runnin'Wild〉，也沒有捲入神祕謀殺案；相反地，那是一連串事件的開端，這些事件在接下來五年內如慢慢張開的帆，將故事推動至令人沮喪的遙遠境地，無法碰觸、也無法收回。事實上，真要說起來，在這趟改變我一生的火車旅程中發生的事，其實幾乎與我無關。

那是我記憶中最冷的冬天（可能是因為我當時迷上緊身窄裙），我從倫敦坐週日的末班火車回艾克塞特大學，天空開始降雪。火車才到布里斯托外圍就拋錨了，其他旅客哀怨連連，挫敗地跺腳，只有我覺得整件事再浪漫不過。我在西線（First GreatWestern）的餐車車廂裡買了一瓶便宜紅酒，然後回到自己的座位，盯著窗外漆黑寂靜的鄉村景象。厚雪覆滿一切景色，彷彿聖誕節蛋糕上的糖霜。

我對面坐著一個年紀和我相仿的男孩，五官前所未有地精緻。我看著窗外，幻想在這班拋錨列車上有個男人正試圖和我對上眼，此時，那個男孩便正在做這件事。最後他的確成功了。他介紹自己叫海克托，問能不能和我喝一杯。

他有那種獨特、無法動搖的自信，顯然是從公立學校栽培出來的。那種自信來自十三歲時收到的古老校服外套，代表著一整套的身分認同——所屬書院的配色、愚蠢的外號，以及喝得再醉也不會忘的校訓之歌。那種傲慢的優越感來自十三歲起就加入辯論學會，最終躋身政府高層；擁有這種自信會讓你認為自己本該在此，有權利對事情發表意見。幸運的是，海克托的五官可愛得像小天使，足以平衡這種傲慢：閃閃發亮的藍眼睛有著矢車菊般的虹膜，鼻尖微微上翹，彷彿一九五○年代肥皂廣告裡的小男孩。他的蓬鬆捲髮像年輕的休葛蘭（Hugh Grant），嗓音深沉、圓潤、生動。我們在靜止的列車上聊了兩個小時，邊笑邊喝酒，吃我媽讓我帶上路的甜果派。

我知道妳這時會想，要是這場偶遇可以再多一點「什麼」就好了。沒錯，當年我十九歲的腦袋瓜裡也閃過這個念頭。因此，在每週日晚上無線電視頻道播放的無數浪漫喜劇感召之下，我決定不跟他交換電話號碼；這樣只要我們未來再次偶遇，就可以說是命運的安排。他就這樣離開，步入布里斯托車站的寒夜之中，留下的回憶至少夠我寫三篇部落格貼文（ 我的部落格叫「單身女孩的冒險」，內容漫無目的，且匿名發表）。

兩年後的同一個月， 就在哈利和我剛分手的幾個月後， 我站在波多貝羅路（Portobello Road）上某間酒吧的吧檯前，海克托走進了店裡。他穿著成人款式的西裝，髮型比起當年稍稍沒那麼蓬鬆，雖然只老了兩歲，但這身造型配上他小天使般的臉孔，卻變得有些諷刺和性感。

「世界上明明有那麼多酒吧。」他邊說邊朝我走來，親吻我的雙頰。依循慣例，那天晚上我們喝便宜紅酒度過，而外頭大雪翻飛，以至於等到最後點單時間，我們又被困住了。雪已經大到沒辦法搭公車回家，同時我也醉到沒力氣再玩欲擒故縱的遊戲。我的廉價高跟鞋搖搖晃晃，完全無法在雪地裡前進，他像扛著一捆波斯地毯那樣把我甩上肩，回到他的公寓。

凌晨四點，兩人未睡，躺在地板上一根接一根地抽美國精神牌香菸，把菸灰彈進立在我肚子上的杯子。他從我的包包裡拿出眼線筆，在牆上寫下一行泰德．休斯（Ted Hughes）的詩：

她的雙眼不願放過任何東西／以視線扎住他的手掌手腕手肘

眼線粉寫成的字跡潦草地懸掛著，因碰觸而模糊，旁邊則是多張繪有同一個裸體女子的炭筆畫。（「我畫的，我的前任。」他自豪地說。此時作為最新題材的我正全裸躺著，眼神向上看向他那面炮友藝術牆。「是個可愛的女生，可惜結婚了。」）他的床邊放著一本黑色皮面通訊錄，封面押著六個金字：金髮，棕髮，紅髮。妳得承認，他或許是個忙於播種的農夫，但也是夢幻般的農夫。

海克托滑稽、調皮、幼稚、無賴、放蕩、流氓氣，全是用來形容諾爾．科沃德（Noel Coward）劇中男人的形容詞。我從沒遇過像他這樣的人。和他有關的一切都非常老派：他的家族擁有貴族頭銜，他會穿他祖父的俄羅斯製狼毛及地長大衣，他的襯衫內裡還縫著當年寄宿學校的姓名標籤。他房間裡的所有東西若非磨損老舊就是借來的，連工作都是借的；他的老闆是他媽媽以前當社交名媛時養的小狼狗，海克托只是個九流畢業生，之所以能在倫敦城裡找到工作，全出於老闆對他媽媽的愛慕之情。早晨我離開海克托家時，總會疑惑海克托的工作內容到底是什麼，畢竟他整天做的就是把我的內褲穿在他（從來不熨的）褲子底下，然後一直用工作信箱傳色色的信給我。