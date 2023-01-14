《我所知道關於愛的一切》：他覺得我全裸被他室友看到這件事讓他精蟲衝腦，我們吵了第一次架
我們想讓你知道的是
我是朵莉，我是記者、專欄作家、Podcaster、編劇，現在更升格成自己人生故事改編成影集的執行製片。我從小在倫敦郊區的史丹摩（Stanmore）長大，這本書記錄了我從懵懂無知、對異性渴求的青少女到開竅搖身變成夜夜笙歌的大學生、再如所有畢業生焦頭爛額地應徵工作，逐步成為記者再到邁向作家這些年的點滴和際遇。
文：朵莉．艾德頓（Dolly Alderton）
三明治夾心：我的電燈泡人生
整件事起於某次坐火車的時候。我以前總覺得自己有一天會在火車上遇到什麼好事。
對我來說，交通車程一直是長途旅行中最浪漫且魔幻的部分，非常吸引人；包裹在自己思緒舒適的莢中，停留在前後交接的途中，穿越上一章與下一章之間大片沉默、空白的書頁。在這個掏出手機就會失去意識的空間裡，妳不得不面對自己的思緒，整理哪些事需要改變做法，重新訂定事物的優先順序。我曾坐在火車上幻想過許多龐大的夢。快速穿過如出一轍的英國鄉村地景，盯著窗外金燦燦的油菜田，想著自己留在身後又或者即將抵達的事物，最清晰的頓悟或感激總會在此時降臨。
二○○八年，我在帕丁頓（Paddington）搭上的那列火車毫無預期地改變了我一生。但那天的情節完全不像《愛在黎明破曉時》、《熱情如火》（Some Like It Hot）或《東方快車謀殺案》，我並未墜入愛河、沒有拿著烏克麗麗表演酒後放蕩版的〈Runnin'Wild〉，也沒有捲入神祕謀殺案；相反地，那是一連串事件的開端，這些事件在接下來五年內如慢慢張開的帆，將故事推動至令人沮喪的遙遠境地，無法碰觸、也無法收回。事實上，真要說起來，在這趟改變我一生的火車旅程中發生的事，其實幾乎與我無關。
那是我記憶中最冷的冬天（可能是因為我當時迷上緊身窄裙），我從倫敦坐週日的末班火車回艾克塞特大學，天空開始降雪。火車才到布里斯托外圍就拋錨了，其他旅客哀怨連連，挫敗地跺腳，只有我覺得整件事再浪漫不過。我在西線（First GreatWestern）的餐車車廂裡買了一瓶便宜紅酒，然後回到自己的座位，盯著窗外漆黑寂靜的鄉村景象。厚雪覆滿一切景色，彷彿聖誕節蛋糕上的糖霜。
我對面坐著一個年紀和我相仿的男孩，五官前所未有地精緻。我看著窗外，幻想在這班拋錨列車上有個男人正試圖和我對上眼，此時，那個男孩便正在做這件事。最後他的確成功了。他介紹自己叫海克托，問能不能和我喝一杯。
他有那種獨特、無法動搖的自信，顯然是從公立學校栽培出來的。那種自信來自十三歲時收到的古老校服外套，代表著一整套的身分認同——所屬書院的配色、愚蠢的外號，以及喝得再醉也不會忘的校訓之歌。那種傲慢的優越感來自十三歲起就加入辯論學會，最終躋身政府高層；擁有這種自信會讓你認為自己本該在此，有權利對事情發表意見。幸運的是，海克托的五官可愛得像小天使，足以平衡這種傲慢：閃閃發亮的藍眼睛有著矢車菊般的虹膜，鼻尖微微上翹，彷彿一九五○年代肥皂廣告裡的小男孩。他的蓬鬆捲髮像年輕的休葛蘭（Hugh Grant），嗓音深沉、圓潤、生動。我們在靜止的列車上聊了兩個小時，邊笑邊喝酒，吃我媽讓我帶上路的甜果派。
我知道妳這時會想，要是這場偶遇可以再多一點「什麼」就好了。沒錯，當年我十九歲的腦袋瓜裡也閃過這個念頭。因此，在每週日晚上無線電視頻道播放的無數浪漫喜劇感召之下，我決定不跟他交換電話號碼；這樣只要我們未來再次偶遇，就可以說是命運的安排。他就這樣離開，步入布里斯托車站的寒夜之中，留下的回憶至少夠我寫三篇部落格貼文（ 我的部落格叫「單身女孩的冒險」，內容漫無目的，且匿名發表）。
兩年後的同一個月， 就在哈利和我剛分手的幾個月後， 我站在波多貝羅路（Portobello Road）上某間酒吧的吧檯前，海克托走進了店裡。他穿著成人款式的西裝，髮型比起當年稍稍沒那麼蓬鬆，雖然只老了兩歲，但這身造型配上他小天使般的臉孔，卻變得有些諷刺和性感。
「世界上明明有那麼多酒吧。」他邊說邊朝我走來，親吻我的雙頰。依循慣例，那天晚上我們喝便宜紅酒度過，而外頭大雪翻飛，以至於等到最後點單時間，我們又被困住了。雪已經大到沒辦法搭公車回家，同時我也醉到沒力氣再玩欲擒故縱的遊戲。我的廉價高跟鞋搖搖晃晃，完全無法在雪地裡前進，他像扛著一捆波斯地毯那樣把我甩上肩，回到他的公寓。
凌晨四點，兩人未睡，躺在地板上一根接一根地抽美國精神牌香菸，把菸灰彈進立在我肚子上的杯子。他從我的包包裡拿出眼線筆，在牆上寫下一行泰德．休斯（Ted Hughes）的詩：
她的雙眼不願放過任何東西／以視線扎住他的手掌手腕手肘
眼線粉寫成的字跡潦草地懸掛著，因碰觸而模糊，旁邊則是多張繪有同一個裸體女子的炭筆畫。（「我畫的，我的前任。」他自豪地說。此時作為最新題材的我正全裸躺著，眼神向上看向他那面炮友藝術牆。「是個可愛的女生，可惜結婚了。」）他的床邊放著一本黑色皮面通訊錄，封面押著六個金字：金髮，棕髮，紅髮。妳得承認，他或許是個忙於播種的農夫，但也是夢幻般的農夫。
海克托滑稽、調皮、幼稚、無賴、放蕩、流氓氣，全是用來形容諾爾．科沃德（Noel Coward）劇中男人的形容詞。我從沒遇過像他這樣的人。和他有關的一切都非常老派：他的家族擁有貴族頭銜，他會穿他祖父的俄羅斯製狼毛及地長大衣，他的襯衫內裡還縫著當年寄宿學校的姓名標籤。他房間裡的所有東西若非磨損老舊就是借來的，連工作都是借的；他的老闆是他媽媽以前當社交名媛時養的小狼狗，海克托只是個九流畢業生，之所以能在倫敦城裡找到工作，全出於老闆對他媽媽的愛慕之情。早晨我離開海克托家時，總會疑惑海克托的工作內容到底是什麼，畢竟他整天做的就是把我的內褲穿在他（從來不熨的）褲子底下，然後一直用工作信箱傳色色的信給我。
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國泰世華銀行《請支援理財》全新集數，分享成為有殼族的小秘訣？專家教你買到理想好房！
我們想讓你知道的是
今年以來，全球籠罩在「疫情、通膨、戰爭」三大陰霾中、各國除了努力控制疫情，也紛紛祭出各項措施抗通膨，整個社會彌漫在通膨和升息的拉鋸戰中，在高通膨時代下，是否為買房的好時機？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「買房那些事」並於官方YouTube和Podcast上播出。由知名財經主播葉芷娟擔任主持人，邀請Ting & Sam地產秘密客、國泰世華銀行專家陳文豪，教大家如何善用工具、看準時機，聰明買房。
國際升息對買房一族的影響
今年以來央行連續四次升息，對想購屋的民眾來說房貸利率增加，錢越來越薄，似乎離買房夢想越來越遠。國泰專家陳文豪教大家簡單試算，假設貸款100萬，期限20年，貸款利率每調升一碼（0.25%），每個月本利均攤大約增加120元，可以用「每100萬增加120元」的概念估算一下升息對自己的實際影響。
來賓Sam認為，對於長期持有的自住客來說，利率在20年、30年間一定會有升有降，短期的利率波動並不會造成太大影響。
買房先衡量自己的能力，從蛋白區中找「蛋黃」
買房到底是不是不可能的任務？其實只要有一筆錢當作頭期款，每個月有穩定收入可以支付貸款，基本上就已具備買房的條件。對於小資族來說，只要從屋型、地段、總價去篩選出「負擔得起的物件」，每個人都有機會成為有殼族。而在地段的選擇上一般人容易出現迷思：「既然要買房，就一定要買在市中心蛋黃區」，這樣的想法導致無法存到足夠的錢，買房計畫一延再延。其實每個區域都有自己的蛋黃區，在預算有限的情況下，還是可以找到蛋白甚至蛋殼中的蛋黃，未來房價也比較有保值跟增值的力道。
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自備款＋房貸＋裝潢費，回推買房準備金
有了自備款、房貸後如何評估自己能負擔的房屋總價？來賓地產秘密客建議房貸支出可抓在薪水的二分之一到三分之一之間，假設自備款是300萬，房子總價大概落在900萬到1000萬之間。同時需估算裝潢費佔比，以避免發生捉襟見肘的狀況。
培養2到3家主力銀行，爭取較佳房貸條件
如何拿到更好的房貸利率條件？銀行在承作貸款時，最重要的考量就是「償債能力」，此外每間銀行提供的利率優惠都不太相同，民眾可以透過以下三種途徑，爭取更好的利率條件：
一、薪轉戶
每個月有固定轉入交易紀錄，是銀行認識你的第一步。自營者雖然沒有固定薪水的紀錄，但與上下游廠商、客戶間的資金往來也是讓銀行有多認識你的機會。
二、信用卡發卡銀行或投資往來銀行
銀行對於你的信用紀錄、資產狀況、消費紀錄非常瞭解，更容易核貸成功或是拿到優惠利率。
三、建商、房仲配合的銀行
在購買預售屋時，可以考慮從建設公司或仲介業者配合的銀行下手，利率條件、貸款成數有機會有更好的條件。
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後疫情時代，買房除了要瞭解地段、產品規劃是不是符合需求，未來的轉手性也要納入考量，做好風險控管，仔細評估自己的能力，目前各家銀行都有推出線上試算工具，只要搜尋「國泰世華銀行貸款試算」，就能簡單試算出貸款成數、期限、每月還款金額，試算後再到銀行諮詢，更能準確瞭解貸款細節，早日實現買房夢想。
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🎁抽獎辦法
即日起至 2 月 28 日止 ，完成以下兩步驟：
1. 觀看《請支援理財》Ep.4 節目
2. 填寫【節目滿意度調查】問卷
🎁獎品
✔️500 元電子即享券（適用超商、百貨、餐飲、線上購物等超過40個品牌）
📢活動時間
-活動截止：2023 年 2 月 28 日 23 時 59 分
-獎品寄出：2023 年 3 月 18 日前（將寄送領獎網址至中獎者電子郵件信箱）
⚠️需完整填寫問卷並送出⚠️
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