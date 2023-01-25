維生素D、K的濃度不只對骨骼很重要，甚至會影響心血管健康

維生素種類眾多，可以簡單將其分成水溶性和脂溶性兩大類，維生素D和維生素K因為不能溶於水，但可以溶於油脂中，因此被劃分為脂溶性維生素。脂溶性維生素不同於水溶性維生素，需藉由飲食中的油脂作為載體，才能進入人體內消化吸收，若有購買補充劑的民眾，建議飯後食用，吸收率較佳。

維生素D從哪裡來？我們需要多少？

又名「陽光維生素」的維生素D，是一種皮膚接觸陽光後可自行合成的營養素，乍聽之下會覺得維生素D似乎極易獲取，事實上，多數國人其實都缺乏維生素D，除了日曬不足外，從飲食中攝取過少更是主要原因。

富含維生素D的食物有高脂肪的魚類，或是營養強化牛奶，這些都不是國人會時常攝取的食物，因此難以達到每日建議量。而根據衛福部國健署發行的「國人膳食營養素參考攝取量」，建議50歲以下國人每日應攝取400IU的維生素D，50歲以上國人則需提高攝取量至600IU。

D2、D3傻傻分不清楚？

時常耳聞的維生素D2、維生素D3，其實是型式上的差異。維生素D2主要來自植物性食物，例如：香菇和黑木耳（經日曬後的維生素D含量會更高），生物利用率較差。維生素D3則來自動物性食物，例如：鮭魚、鯡魚、沙丁魚，生物利用率較佳，因此也是常見的補充劑型式。

素食者在沒有使用補充劑的狀況下，因飲食限制的關係，只能從植物性食品中攝取少量的維生素D2，需比葷食者更注意維生素D缺乏的問題。

維生素D還有分活性、非活性？

有鑑於從食物中吃的不夠，維生素D補充品成為營養保健的寵兒，但卻怕吃到活性的維生素D反而引發副作用？以下就來解答什麼是活性維生素D與非活性維生素D。

顧名思義，這兩者的差異就在於活性，活性維生素D，又名calcitriol，攝取之後不需再經轉換，身體就可直接吸收。非活性維生素D，又名cholecalciferol，攝取後需經肝和腎的二次轉換，才會轉變成活性維生素D供細胞利用，肝腎在轉換過程中會視體內需求，調節轉換量，因此相對於服用活性維生素D，非活性維生素D較不易引起高血鈣的症狀。

如何分辨活性與非活性維生素D呢？其實有兩種簡單的方式可以做區分，市面上供消費者自行挑選的維生素D保健食品即為較安全的非活性維生素D；相對的，由醫師開立的藥品級維生素D，就是活性維生素D，依照醫囑服用，注意勿過量，基本上就是安全的。

另外也可利用包裝上標註的單位作為區分標準，非活性的維生素D我們一般會以國際單位IU來標示使用單位，活性維生素D則多利用微克（ug）這個單位標示。因此，一般消費者無須擔心因吃到活性微生素D引起之副作用。

維生素K從哪裡來？我們需要多少？

維生素K是肝臟合成第2、7、9、10凝血因子的必須營養素，幫助身體維持良好凝血機制，缺乏維生素K會導致血液凝結時間過長，可能造成大量出血。

大家對於維生素K或許會感到比較陌生，但其實我們很有可能一出生就接受過維生素K注射了呢！新生兒體內維生素K的濃度通常較低，因此直接施打會是較快的補充方法。根據衛福部國健署發行的「國人膳食營養素參考攝取量」，男性成人每日應攝取120微克；女性應攝取90微克的維生素K。

K1、K2傻傻分不清楚？

維生素K又可分為K1和K2。K1可由深綠色蔬菜中攝取，K2可由發酵食品中獲得或腸內細菌自行製造生成。除了幫助凝血外，維生素K對於骨質建造與心血管健康也有重要的貢獻。

維生素D、K與骨骼健康

然而維生素D和維生素K之間有什麼值得討論的特殊關係嗎？你可能不知道，它們是共同維護骨骼和心血管健康背後的重要功臣。

骨骼的組成由膠原蛋白提供韌度加上鈣、磷的礦物質化提供硬度，然而我們從食物中攝取到的鈣質，要怎麼留住且確實沉積於骨骼呢？

秘密就隱藏於維生素D和維生素K的任務中。維生素D會促進小腸吸收鈣質，減少腎臟排出鈣質，具有保留鈣質的能力，同時也會維持血液中鈣和磷的濃度平衡。當我們缺乏維生素D時，即使攝取了足夠的鈣質，最終也可能因留不住而鈣質缺乏，久而久之，骨質密度下降，是引發骨質疏鬆的成因之一。

維生素K的角色則比較像是引導鈣質的交通警察，維生素K2透過活化骨鈣素與基質Gla蛋白，可將鈣質引導至骨骼的正確結合位置，同時避免鈣質於軟組織中結晶。當我們缺乏維生素K時，鈣質因為少了引導者這個角色，至骨骼沉積的量也會減少，骨質密度因此下降。

維生素D、K與心血管健康

心臟疾病位居十大死因的第二位，是人人聞風喪膽的慢性疾病，保護心血管需從給予足夠的營養做起。研究發現缺乏維生素D會使副甲狀腺素分泌增加，造成血壓上升並且可能導致血管內皮細胞功能異常。

而維生素K除了能夠引導鈣質進入骨骼組織沉積外，其實也具有將鈣離子帶出軟組織的作用，缺乏維生素K會讓鈣離子失去方向，原本該進入骨骼的鈣離子在失去引導的狀況下，可能會至體內各處沉積，若是沉積於心臟、血管這些軟組織時，就可能會造成鈣化，誘發心血管疾病。

同屬於脂溶性的維生素D和維生素K，是維護骨骼與心血管健康的兩大重要維生素，維生素D負責促進鈣質吸收並避免鈣質流失，體內低濃度的維生素D可能引發血管內皮功能障礙和高血壓。維生素K引導鈣質前往骨骼沉積，確保鈣質走上正確的道路，避免其沉積於心血管等軟組織，可以預防鈣化形成。即使兩者在體內為數不多，卻有小兵立大功的效果。