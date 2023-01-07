2023/01/07,
印太

【東南亞週報】緬甸獨立日軍政府特赦逾7千囚犯｜小馬可仕訪中將建立中菲南海溝通機制｜星國消費稅上調至8%

【東南亞週報】緬甸獨立日軍政府特赦逾7千囚犯｜小馬可仕訪中將建立中菲南海溝通機制｜星國消費稅上調至8%
圖為2023年1月4日在緬甸首都奈比多舉行的獨立日典禮。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

緬甸軍政府在1月4日宣布將釋放7012名囚犯，以紀念緬甸脫離英國獨立75週年；菲律賓總統小馬可仕於1月4日與習近平會晤，雙方談及南海議題，會後聲明指出，中菲將建立「直接溝通機制」；為因應人口老化及支持醫療保健支出，新加坡1月1日正式將現有的7%消費稅調升至8%，2024年1月1日將再調高至9%。

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第204期，為讀者挑選2022年12月31日至2023年1月6日期間，有關緬甸、菲律賓、馬來西亞、新加坡、柬埔寨與印尼的六則東協區域大事。

緬甸｜緬獨立75週年 軍政府批他國干預內政並宣布特赦逾7千囚犯

緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）1月4日發表該國75週年獨立紀念日演說時，批評外國干預緬甸內政，同時感謝其他「積極」與緬甸合作的國家，他透露該國正與中國、印度、泰國、寮國和孟加拉等鄰國密切合作。

根據聯合早報引述路透社報導，敏昂萊表示：「在面對所有壓力、批評和攻擊的情況下，我想對與緬甸展開積極合作的一些國際、區域國家、組織和個人表達感謝之意…我們將（與上述國家）攜手致力於邊境的穩定與發展。」

緬甸軍政府實施的緊急狀態將在1月底到期，憲法規定在此之後當局必須啟動舉行新選舉的計畫。敏昂萊表示：「在緊急狀態實施完成後，將根據2008年的憲法舉行自由且公平的選舉。」他也透露，軍政府任命的選舉委員會正在與各政黨會面，討論比例代表制的選舉制度，但他未說明任何選舉時程。

此外，緬軍也於4日宣布將釋放7012名囚犯，以紀念緬甸脫離英國獨立75週年，目前尚未清楚是否將釋放任何政治犯，但緬甸廣播電視台（MRTV）表示，最新的赦免將不包括那些被判謀殺和強暴罪刑的囚犯，以及涉及爆炸、非法結社、武器、毒品和貪腐指控入獄者。

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Photo Credit: GettyImages
圖為緬甸軍政府最高領導人敏昂萊。

菲律賓｜菲小馬可仕出訪中國 雙邊將建立南海議題溝通機制

菲律賓總統小馬可仕應中方邀請，於1月3日至5日出訪中國進行國是訪問，會晤中國國家主席習近平、總理李克強等要職

小馬可仕行前指出，期待兩國在全面戰略合作上開啟新的篇章，他亦表示歡迎中國留學生、觀光客以及投資人到菲律賓。小馬可仕在1月4日與習近平會晤，雙方談及南海議題，會後聲明指出，中菲將建立「直接溝通機制」，以友好方式處理海上議題，重申維持區域和平穩定的重要性，並重啟自去年6月中止的油氣開發談判。雙邊並簽署14項合作協議，擴大在農業、能源、基礎建設以及貿易上的合作。

此外，小馬可仕率商業界代表與中方進行招商，在商業會議後，中國投資者承諾將投資菲國228億美元（約新台幣7,000億元），其中包括投資137.6億美元於再生能源領域、73億美元於電動車和礦物加工等、17億美元於農業綜合企業。

小馬可仕在2022年6月就職後，於9月到印尼與新加坡進行首次國是訪問。他曾與習近平在11月於泰國曼谷進行會面，此次訪問中國是他任內首次正式訪問東協以外國家；另外他也預計在2月出訪日本。

小馬可仕訪中獲7000億投資承諾
Photo Credit: 中央社
圖為習近平 （左）4日為小馬可仕（右）舉行歡迎儀式。 （菲律賓新聞部長辦公室提供）

馬來西亞｜安華晤泰版馬斯克 邀投資大馬綠色科技產業

1月5日，馬來西亞首相安華會晤「泰版馬斯克」雲惟杰（Somphote Ahunai）及其再生能源公司Energy Absolute（EA）的代表團，雙方討論如何進一步推動大馬綠能、綠色科技產業的發展。首相安華在會晤該代表團之後表示，EA有意為大馬帶來高達50億令吉（約為新台幣350億元）的投資。

泰國再生能源及綠色科技產業的龍頭企業EA集團，市值大約為450億令吉（約為新台幣3150億元），總部位於曼谷，2016年收購台灣能源儲存製造商有量科技（Amita Technologies）的股份，進軍儲能領域。該集團有意與大馬Computer Forms Malaysia Berhad（CFM）合作發展大馬綠色科技產業，合作項目包括電動汽車技術轉讓，以及在大馬設廠。

EA與CFM預計在2023年第一季結束前，以合資企業的方式進入合作關係，設廠製造並銷售電動車。屆時該合資企業將提供各種電動載具產品，如電動巴士、電動校車、電動船、電動機車、電動火車、電動汽車，並在其他具有價值之領域發展，如電動汽車電池，以及在大馬各地設置充電站。

泰國因長年發展汽車產業，以各種激勵措施吸引大量知名汽車品牌前往投資設廠，有「東協底特律」之稱，近年來開始大力推動電動車及其相關產業之發展，而EA為此新趨勢的領先企業之一，迄今為止已設立泰國最大規模的充電站網絡

新加坡｜星消費稅自2023年元旦上調至8%

為因應人口老化及支持醫療保健支出，新加坡1月1日正式將現有的7%消費稅調升至8%，2024年1月1日將再調高至9%。

除了對在新加坡註冊的商品和服務徵收消費稅外，新的稅率也將適用於所有進口至星國的商品，包括線上直接向賣家、電商平台或轉運方購買的物品。過去購買價值400新元（約新台幣9,145元）以下的商品不需繳納消費稅，然而自今年起所有價值不超過400新元的商品都將被徵稅。

據聯合早報報導，新加坡在1994年4月開始徵收3％消費稅，2003年1月調至4％，隔年調至5％，2007年7月再調至7%。消費稅於今年調整後，明年會再升1%。商品及服務稅一旦在 2024 年全面上調，每年將帶來約GDP 0.7%的收入，即約35億新元（約新台幣800億元）。

星國副總理兼財政部長黃循財去年2月表示，這筆收入將用於支持醫療支出和照顧年長新加坡人。為支付額外的醫療支出，個人所得稅、財產稅和車輛稅也將發生變化。新加坡當局已提醒商家，不能以消費稅上調為由不合理漲價，有關單位若接獲申訴將展開調查。

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Photo Credit: GettyImages
圖為新加坡民眾出門購買農曆新年節慶飾品。

柬埔寨｜柬樂見中國開放邊境 將不實施額外措施限制遊客

隨著中國宣布1月8日開放國門，各國為即將湧入的中國旅客做好防疫準備，惟柬埔寨、泰國等國已宣布不實施額外防疫措施。柬國總理洪森表示，其他國家有權制定其邊境防疫措施，尤其是針對中國旅客的限制，但柬國並無計畫跟隨這些國家的做法，更邀請中國旅客選擇前往柬國旅遊。


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