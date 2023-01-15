【專訪】《2073年的電子玩具》作者日安焦慮：書名向村上春樹致敬，但故事較貼近《世界末日與冷酷異境》

文：愛麗絲

「我總在驚覺忘記拍照時回過神來，發現自己是在做夢，」夢境反映部分現實想望，日安焦慮近期最常夢到的，是前往日本自助旅行。在夢裡，日安焦慮從未獲得任何身處日本的實證，但無論機上啟程、在深夜街道仰望亮晃晃的招牌，一切讓他內心篤定，自己正在日本旅行——但終究是短暫美好的夢一場。

如果夢境不只是一期一會的腦中奇想，甚至能在科技幫助下，一再重返，那會是場很長的夢，又或現實與夢境不再存有分際？日安焦慮最新漫畫作品便與此相關。

2073年春季，市面上出現一種夢實境裝置The DR（Dream Reality），讓夢不再曇花一現，稍縱即逝，而是能實境體驗。但剛發售便因副作用遭全面禁止，「夢實境」技術也嘎然而止，並未持續發展。主角J是位工程師，以替遊戲程式除錯為業——譬如刪除遊戲裡出現自我意識的角色設定。

一日，J在電子跳蚤市場購得早被禁止數十年的夢實境裝置，自行修復使用後，他以裝置反覆進入喜愛遊戲，只為了與同一位NPC女角不斷相遇。日子一久，J的這場夢，似乎越來越長…….。

以《死亡擱淺》的NPC女角為起點

日安焦慮透露，《2073年的電子玩具》中，主角J看似迷戀上NPC女角的情節，取材自身經驗。疫情期間，日安焦慮「認真」玩起遊戲、買了人生第一台PS4。在遊戲《死亡擱淺》裡，日安焦慮等玩家為末日世界中的外送員，在一片荒蕪的美國，透過運送各種貨物來使各地重新連結、重建新的美國。

玩家其中一項任務，是運送一位老太太的女兒前去與未婚夫相聚，「這是第一次運送的不是物品，是一個活生生的人，」或許因此特殊性，加上該女角與日安焦慮心中的理想對象高度相似，讓他忍不住在完成任務後，數度返回探望該女角後續生活是否安好。

在虛擬世界尋求理想對象、投注情感溫度，在當代社會並不罕見。若說科技來自人性，這不乏體現科技讓人們得以擁抱孤寂的價值，有趣的是，我們試圖藉科技尋求的溫暖，其實正來自人類本身，「科技的溫度來自創作者，又或是玩家與觀看者投注給遊戲的溫度，」日安焦慮如此解釋，正如《2073年的電子玩具》中，NPC女角最終對主角J與產生自我意識的叩問，一切的起點與終點，正是人心。

從美術專業到小誌漫畫

日安焦慮以遊戲經驗為起點，創作《2073年的電子玩具》，而回顧他創作漫畫的起點，似乎有些理所當然，又不那麼理所當然。

在「小孩都會去上很多才藝課」的時代，日安焦慮對繪畫顯得天賦異稟又情有獨鍾。從小一路讀美術班，練水彩、素描等術科技法，卻一度讓日安焦慮覺得「真是夠了」，高中時轉讀普通科，但大學選系時，發現自己仍然只對美術有興趣。

完成高雄師範大學美術系學士、碩士學業後，日安焦慮曾想投入純藝術創作領域，但藝術繪畫雖能拓寬人們的想像空間，卻也受限於地域，需觀賞者親臨現場才能完整體驗。相較之下，漫畫顯得平易近人，扉頁流轉，就能讓讀者沉醉於故事情境。

筆下漫畫描繪荒涼地景與迷人故事，但在創作者身份之外，日安焦慮也是仰賴閱聽經驗餵養靈魂的讀者。

日安焦慮受日本作品影響甚深，他讀日本推理，江戶川亂步的日式陰沉，宮部美幸、橫山秀夫、伊坂幸太郎等社會派推理都讓日安焦慮著迷。松本大洋的漫畫，則讓日安焦慮跳脫過往認為漫畫是連載形式、劇情需血脈賁張、高潮迭起等印象，讓他初次理解「漫畫也可以這樣畫！」日安焦慮也欣賞《GARO》風格等異色漫畫、柘植義春自成一格的震撼美學。

身兼讀者與創作者身份，讓日安焦慮「自己開始畫漫畫後，看漫畫的方式就和從前不同，主要聚焦在看漫畫家如何說故事、看畫面轉場間如何推進劇情。」此外，閱讀小誌漫畫則讓日安焦慮興起「我也可以自己試試看」的念頭，自2014年起，他每年自製出版小誌漫畫，其中，《ROAD TO NOWHERE 世界邊緣之旅》更已授權發行法文版。

向村上春樹致敬

《2073年的電子玩具》的創作體驗，被日安焦慮稱為「痛苦的轉換期」。除了頁數較多，在內容構思與創作方式上，也都在摸索調整、嘗試不同以往的形式。譬如，日安焦慮從前總邊畫邊想劇情，但這使《2073年的電子玩具》創作前期出現不少構圖完整的棄稿，讓他逐漸調整，試著先以分鏡方式圖像化思考、構築大綱。此外，日安焦慮過往多以手繪方式創作，這次也嘗試轉向能更簡便修改的電繪，希望能固定線條，也使明暗度不再那麼發散。

Photo Credit: 日安焦慮提供 《2073年的電子玩具》初期發想、未採用故事線等棄稿。

初見《2073年的電子玩具》書名，村上春樹迷或許會想起《1973年的彈珠玩具》，日安焦慮笑稱這是自己對村上春樹的小小致敬，「取書名時覺得加上年代會有點未來感，便成了《2073年的電子玩具》。」但若論故事內容，比起《1973年的彈珠玩具》，《2073年的電子玩具》或許更貼近村上春樹的《世界末日與冷酷異境》。

談及閱讀村上春樹的起點，《海邊的卡夫卡》、《挪威的森林》都不曾讓日安焦慮產生興趣，直到閱讀《1Q84》，有懸疑、暗殺、科幻，讓日安焦慮直呼「有點炫耶」，既是他最喜愛的一本村上春樹作品，也是走進村上春樹世界的入口。

日安焦慮指出，村上春樹的敘述語調和邏輯特別，故事經常沒有明確主軸，但他著迷於村上春樹筆下，主角失去某些事物後開始追尋，過程中或許遇上非現實情況，而村上春樹總能將不同世界自然融合。此外，村上春樹的高度自律，也成為日安焦慮身為創作者的激勵，只是偶爾現實和理想仍有段距離：「我也試著跑步，但……跑一陣子就輸給惰性啦。」