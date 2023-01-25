2023/01/25,
健康

長輩吃東西時異物梗塞怎麼辦？「哈姆立克法」急救請你跟我這樣做

長輩吃東西時異物梗塞怎麼辦？「哈姆立克法」急救請你跟我這樣做
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

長輩由於老化或生病導致吞嚥困難，或是不小心吃太快，在吃東西的過程裡發生噎到、食物卡在食道，造成呼吸困難。甚至喝水也可能嗆咳的情況，如不盡快妥善處理，可能會變成永久性昏迷，甚至喪命。像是果凍、湯圓粉圓、堅果類、圓粒狀的水果與糖果、帶筋的肉類都是容易噎到的食物。

相信很多人都聽過「哈姆立克法」，身旁的長輩或家人在進食過程中如果出現猛然咳嗽、無法說話、呼吸困難、發生異物梗塞的狀況，就建議使用哈姆立克法將異物取出。主要的原理為將橫隔膜往上快速擠壓，使肺內空氣往上衝而將異物排出。

而長輩更容易出現異物哽塞的情況，由於老化或生病導致吞嚥困難，或是不小心吃太快，在吃東西的過程裡發生噎到、食物卡在食道，造成呼吸困難。甚至喝水也可能嗆咳的情況，如不盡快妥善處理，可能會變成永久性昏迷，甚至喪命。

像是果凍、湯圓粉圓、堅果類、圓粒狀的水果與糖果、帶筋的肉類都是容易噎到的食物，而為了避免異物梗塞的飲食方式，有以下幾種：

  • 避免多種食材混合的料理，例如，有菜有肉的湯麵，有果丁的優格。
  • 纖維太長的食物要切斷後烹煮。
  • 有籽有核的部分盡量去掉。
  • 食材切細切丁、烹煮軟爛後，再給吞嚥困難的長輩吃。
  • 盡量別邊吃邊聊天、大笑。

而長輩在噎到的時候，並不一定馬上就會有反應，可由以下幾個動作觀察：

  • 長輩吃東西吃到一半，突然停止不說話，並且出現窒息痛苦的表情。
  • 長輩的手抓著脖子或胸口，並用手指著喉嚨。
  • 持續性劇烈咳嗽，或是呼吸急促有喘鳴聲。

若長輩發生了輕度的異物梗塞時，請詢問是否噎到。切記，此時絕不能讓長輩喝水與拍背，讓他能夠自發性地咳出，並撥打119。若是已經出現呼吸困難，但長輩意識清楚，可採用「哈姆立克法」急救：

  1. 先跟長輩說：「你先放鬆，我要幫你把東西弄出來。」
  2. 移到長輩後方，兩手臂從他的腰部往上腹部環抱，一手握拳，拳眼向內，在肚臍上方稍高部位貼緊，另一手包住前述的拳頭，迅速稍用力往後上方，重複推擠數次，讓卡在氣管的東西噴出來。
  3. 如果長輩虛弱，可讓他坐在沒有扶手的椅子上進行。
  4. 防止長輩自己在家，噎到無人可幫忙時，也可教導長輩利用有靠背的椅子，人位於椅背後方，自己握住椅背兩側頂住自己的上腹部，依照前述方式進行。
  5. 當狀況發生時，也建議長輩先製造聲響吸引注意，讓家人知道有困難，因為事情發生當下不一定在同個區域。

建議家中有長輩的家屬平日就可以練習哈姆立克法，才能在緊急的時候派上用場，也可以降低在施行的時候因為不熟練而手忙腳亂的情況，但畢竟這些方法都是緊急的處理，最重要的是，在事情發生的當下請先撥打119，讓專業人員做後續的處置。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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