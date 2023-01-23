《活成了帝王將相》：朱元璋早期為功臣流淚、晚年使人民噴血，太子朱標終於看不下去了
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接受儒家教育長大的太子朱標規勸父親朱元璋說：「陛下誅殺過多，恐怕會傷了和氣。」朱元璋聽後默默不語。第二天，他指著放在地上的一根長滿刺的荊棘，讓朱標撿起來。太子朱標怕扎手，猶豫著不知如何下手。這時朱元璋才慢慢開了口，說：「我是怕你不好拿，為你剝光了刺，再給你，難道不好嗎？」
文：艾公子
在父親朱元璋連續多年、大規模屠殺功臣後，太子朱標終於看不下去了。
這是洪武23年（西元1390年）。朱元璋連續利用胡惟庸案、空印案、郭桓案屠殺功臣、官員十多萬人後，這一年，宰相李善長一門70多人也被下令全部斬殺。對此，接受儒家教育長大的太子朱標規勸父親朱元璋說：「陛下誅殺過多，恐怕會傷了和氣。」
朱元璋聽後默默不語。第二天，他指著放在地上的一根長滿刺的荊棘，讓朱標撿起來。
太子朱標怕扎手，猶豫著不知如何下手。
這時朱元璋才慢慢開了口，說：「我是怕你不好拿，為你剝光了刺，再給你，難道不好嗎？現在我殺的人，都是對國家社稷有危險的人，除掉他們，對你很有好處。」在朱元璋看來，太子性格文弱，所以他血洗英才薈萃的功臣集團，在某種程度上，也是在為孱弱的後代接班鋪平道路。
功臣集團，用完就丟
起初，他可不是這麼說的。
在西元1368年建立大明帝國後，非常推崇《孫子兵法》的朱元璋曾將兵術權謀斥為卑劣之術。他經常對臣子們說：「用仁者無敵，恃術者必亡。」
然而，在持續多年的大規模屠戮功臣行動展開後，他卻改變口吻：「奈何胡元以寬而失，朕收平中國，非猛不可！」
在朱元璋看來，大明建國之初，蒙古人殘餘的北元勢力仍然虎視眈眈，在遼東、西北以及雲南等地，對明朝形成夾峙之勢，所以他仍然需要利用群臣。等到逐漸掃清北元勢力後，他開始覺得當初賴以起家的淮西功臣集團很礙眼。
朱元璋祖籍本是沛國相縣，與漢高祖劉邦所在的豐縣同屬今天的徐州市。由於家境貧寒，到了朱元璋的祖父輩時，舉家一再遷徙。而朱元璋則是出生在濠州（今安徽鳳陽），在親兄弟和堂兄弟中排行第八。他起初連正式的名字都沒有，父親只是給他隨便起了個名字叫朱重八。至於取名朱元璋，那是參加起義軍以後的事了。
朱元璋小時候給地主放過牛。在父母和大哥由於飢荒和瘟疫相繼死亡後，他又被迫當了和尚謀食。寺中無糧，他甚至當了3年乞丐，流浪四方。後來，朱元璋在親自撰寫的《皇陵碑》中，回憶這段流亡生涯，他動情的說：「朝望突煙而急進，暮投古寺以趨蹌，仰穹崖崔嵬而倚碧，聽猿啼夜月而淒涼。魂悠悠而覓父母無有，志落魄而佒佯。西風鶴唳，俄淅瀝以飛霜。身如蓬逐風而不止，心滾滾乎沸湯。」
西元1352年，朱元璋25歲，他在同鄉湯和的勸說下投奔紅巾軍，由此開始了他馳騁一生的軍事生涯。由於出生於淮河流域，因此朱元璋的功臣集團多為淮西人。建立明朝後，洪武3年（西元1370年），他封賞李善長、徐達、常茂（常遇春之子）、李文忠、鄧愈、馮勝等6人為公爵，這6人全部為淮人。另外，他又封侯爵30人，其中絕大部分也是淮人。對此，當時的詩歌描述說：「馬上短衣多楚客，城中高髻半淮人。」
然而，輔佐自己起家的「淮西勛貴」們仗著自己勞苦功高，常掠奪民田、貪贓枉法。朱元璋因此特意命令工部鑄造鐵榜告誡功臣集團：「不以功大而有驕心，不以爵隆而有怠心，故能享有榮盛，延及後世。」
對於起家自社會最底層，當過牧童、和尚和乞丐的朱元璋來說，他對於權貴集團有著本能的敏感。鑑於元朝末年社會豪強並起、欺凌百姓以致亡國的教訓，他一直保有警惕。
於是，在光復北京，隨後又相繼平定西北和遼東，基本掃蕩北元的勢力後，覺得功臣們已經無甚大用的朱元璋開始下手了。
集權、殺臣，全是為了自家人
洪武13年（西元1380年），朱元璋決定對功臣集團先發制人，突然以圖謀不軌的罪名，誅殺宰相胡惟庸，並屠滅三族、誅殺其「黨羽」共1萬5000多人。
早已告老還鄉的宋明初政治家宋濂，本來與胡惟庸八竿子都打不著，可偏偏宋濂的孫子宋慎與胡惟庸關係密切，朱元璋一怒之下，意欲誅殺宋濂，將他逮捕至京城。
與朱元璋一同起自寒微的馬皇后勸告朱元璋：「民間百姓尚且懂得對老師以禮相待，何況宋濂早已致仕（退休）多年，與朝堂已無瓜葛，久居鄉里，為何要殺他？」但朱元璋堅持不肯赦免宋濂。
到了吃飯時，馬皇后故意不沾酒肉，朱元璋覺得奇怪就問為什麼。馬皇后回答說：「宋先生要死了，我是在為他祈福。」朱元璋至此才動了不殺之心。
另外，平時為人文弱的太子朱標挺身而出，為自己的老師宋濂進行死諫（按：大臣為了自己的想法被採納，而不惜冒犯領導者〔通常是皇帝〕的行為），以投河自盡為要脅，朱元璋這才宣稱放過宋濂，但將其全家流放到茂州（在今四川北部）。年老多病、經不起長途顛簸的宋濂，最終死在了流放路上。
誅殺胡惟庸後，朱元璋馬上宣布取消中書省，廢除當時已經存在了1000多年的宰相制度，並宣布由其本人直接管轄六部。由此，在中國歷史上能起到制衡皇權作用的相權被廢除。同時，他又將原來統管軍事的大都督府拆分為中、左、右、前、後等共五軍都督府，透過分權牢牢控制軍隊。將政權和軍權牢牢掌握在皇帝一人之手，使得中國的帝制在朱元璋以後開始走向集權顛峰。
為了管控功臣集團和整個王朝，朱元璋還宣布設置錦衣衛，並由其親自控制，四處偵察官員的舉動。對此，朱元璋不無得意的說：「有此數人，譬如惡犬，則人怕。」
透過革除相權、掌控軍隊以及製造特務統治，朱元璋的皇權越發鞏固。然而，他對功臣集團還是不放心。
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