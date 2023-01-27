朱家安：明明懷孕生產的風險更大，為什麼這麼多人相信「墮胎傷身體」？
我們想讓你知道的是
預設管控國高中生的社會，會傾向於相信若解除髮禁學生的課業會爆炸；預設異性戀霸權的社會，會傾向於相信同性婚姻會導致人類滅亡；預設女性有生育義務的社會，會傾向於誇大人工流產的傷害、無視懷孕和生育的傷害。這是為什麼價值討論相當困難，也是為什麼我們需要《厭女的資格》這種揭露社會預設的書。
文：朱家安
許多人反對中止懷孕（墮胎）、勸告懷孕者不要中止懷孕，因為中止懷孕傷身體。然而依照婦產科醫師的說法，懷孕到足月並且生產平均而言比中止懷孕有更大的風險。考慮到這些，比較合適的說法應該是顛倒過來：生小孩傷身體，而墮胎則有機會避免這些傷害。
如果懷到足月並生產的風險比中止懷孕大，為什麼這沒有反映在一般人對這些事情的理解上？我認為最好的解釋就是社會預設女性應該要結婚並且懷孕生小孩，因此在通行的觀念上對這些計畫造成的副作用輕描淡寫、對不打算照章行事的女性誇張恫嚇。在這種情況下，一則相關資訊是否流通，並不是看它受到多少證據支持，而是看它多大程度符合社會期待。
稍微觀察，這個假說的周邊線索不一而足：
- 1984年通過《優生保健法》讓懷孕者可以中止懷孕，隨後台灣便興起了「嬰靈」傳說，威脅女性懷孕了就好好生下來。
- 有些運氣不好的學生在國高中時被師長安排觀看可怕的墮胎影片，這些影片多半來自反墮胎團體，內容涉及過時的墮胎技術。台灣婦女團體十幾年來已經多次抗議，不該用這種誤導和恐嚇的方式教育小孩。
- 陰道冠在台灣最通行的名字是「處女膜」，許多人錯誤的相信這塊組織的狀態跟性經驗有關，並用來威脅女生別太早進行性行為。
社會讓你覺得自己有資格管控女人的身體
在《厭女的資格》裡，哲學家曼恩（Kate Manne）指出父權社會一直以來除了習慣向女性索取性服務和情感服務，也習慣要求女性負起生育的義務。在曼恩看來，認為許多反對墮胎權的說法同時是厭女的反撲，用來對付膽敢不服從上述父權要求的女性：當一個女性支持人（即使只是有條件的）有權中止懷孕，反墮胎權陣營可能就會指控他是喪盡天良的殺人兇手。
曼恩把這種傾向描述成一種「資格感」：若你是女性，社會上的其他人就容易認為自己有資格要求你盡好「身為女性的責任」，也就是懷孕並且生下小孩，這是為什麼他們會在你「竟然考慮墮胎」的時候翻臉。
有沒有可能，反對墮胎並不是因為社會希望管控女性，而是因為社會認為胚胎也是生命，需要受到保護呢？曼恩不這樣認為，並且舉了滿準的例子：現行的「體外人工受孕」需要在試管培養複數胚胎，選擇當中最強壯的來殖入子宮，並且把剩下的銷毀。反對人工流產者常說胚胎也是生命，但他們對目前的體外人工受孕流程通常並無意見，可見他們並不真的在意胚胎的生命，而是慣於管控女性的身體。
你的價值立場會影響你如何理解事實
一般來說，我們應該先在事實上取得共識（如嬰靈是否存在、人工流產有多少副作用、多大的胚胎算是生命等等），才能判斷價值上該做什麼選擇，然而現實來說，在討論一個議題時，我們很難避免自己已經在價值上有所定見，也很難阻止這些定見影響我們對事實的理解。
如果你不想要女性有權中止懷孕，你就會更容易相信嬰靈存在、認為墮胎很傷身體，並且主張胚胎也是生命（就算你對於體外人工受孕計畫銷毀胚胎並無意見）。然而，如同曼恩指出的，在預設女性有生育責任的社會，你很容易長成不想要女性有權中止懷孕的那種人，就跟其他人一樣。
預設管控國高中生的社會，會傾向於相信若解除髮禁學生的課業會爆炸；預設異性戀霸權的社會，會傾向於相信同性婚姻會導致人類滅亡；預設女性有生育義務的社會，會傾向於誇大人工流產的傷害、無視懷孕和生育的傷害。這是為什麼價值討論相當困難，也是為什麼我們需要《厭女的資格》這種揭露社會預設的書。
※感謝Laura給本文初稿的諮詢意見。
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
我們想讓你知道的是
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。