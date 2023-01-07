美國眾院議長選舉：麥卡錫歷經15輪投票勝選，向極右派6大條件低頭引發其他議員擔憂

美國眾議院議長選舉在進行4天、共15輪投票後終於落幕，共和黨候選人麥卡錫（Kevin McCarthy）成功勝選，將接替裴洛西（Nancy Pelosi）成為下一任眾議院議長。

然而《BBC》報導指出，麥卡錫為了勝選付出了不小的代價。包括允許一人便可發起罷免議長動議、將立法流程傳統化、為極右派保留程序委員會席位及其他重要職位、優先處理極右派的提案與嚴格限制政府支出等6大妥協。共和黨中間派也擔憂，這些讓步將使眾議院未來秩序混亂。

在前幾輪選舉中，麥卡錫受到共和黨內極右派團體反對，因缺乏他們的選票而遲遲無法勝選。為了獲得足夠票數，麥卡錫向這些極右翼成員做出許多退讓，大幅增加了他們的權力，才說服他們將票投給自己，成功勝選。

一人便可發起投票罷免議長

共和黨反對人士的一項關鍵要求是，將議會規則改變成只需有一名議員，便能夠發起是否罷免議長的投票。此規則稱為「撤離動議」（motion to vacate）。撤離動議是國會歷史悠久的一項規定，近年來為避免單一眾議員權力過大，將觸發該動議的人數增加到5人。

將觸發人數設置在5人，是麥卡錫先前的底線，然而在4天的協商與落選後，麥卡錫最終作出讓步，將觸發動議人數下修為一人。

增加推動立法的透明度

美國眾議院傳統推動立法的方式，是由議員擬定與提出法案，將法案分配給委員會進行審查和修訂，並進一步修改，然後進行贊成或反對投票。

然而如今情況並非如此，涉及巨額支出的法案，通常是在閉門會議上協商、修改，並在幾乎沒有公開辯論的狀況下快速通過。麥卡錫承諾讓法案通過的流程回歸傳統，讓最高領導層以外的國會議員，對法案的提出、修改和通過方式有更多發言權。

讓極右翼保守派進入程序委員會

顧名思義，程序委員會（Rules Committee）是制定眾議院議事程序的委員會。程序委員會可以決定何時對一項法案進行表決，辯論多長時間，以及如何透過法律修正案，修改法案。程序委員會也有權力決定法案是否可以被更改。

麥卡錫保證在程序委員會中，至少會給予極右翼保守派所屬黨團，自由黨團（Freedom Caucus）一個席位。

將更多重要職位讓給極右翼保守派

部分極右派希望，可以在具影響力的委員會中，擔任主席的職位。例如，馬里蘭州的哈里斯（Andy Harris）便曾表示，他想要在撥款委員會底下的衛生小組擔任主席，該委員會可以控制數十億美元的政府支出。

哈里斯在昨（6）日，從原本反對變成支持麥卡錫。麥卡錫雖沒有對哈里斯做出任何公開承諾，但議員們都在關注，是否有任何共和黨極右派成員，因為投給麥卡錫而在事後獲得重要職位。

嚴格限制政府支出

極右派過去普遍抱怨聯邦政府的支出過高。此次選舉中，他們要求麥卡錫承諾實施嚴格的財政限制。例如削減支出，並要求政府，任何債務數量的增加，都必須與相應遭削減的預算有關。他們也要求麥卡錫，讓眾議院可以透過投票，刪除更大規模法案的個別支出項目。

優先處理極右派的提案

國會任期限制和邊境安全問題，一直是共和黨極右派關注的議題。麥卡錫已承諾在今（2023）年年初對這2項計劃進行投票。關於國會議員任期限制的問題牽涉修憲，且先前最高法院已裁定過，任何限制國會議員任期的舉措都是違憲的。

麥卡錫對極右派讓步過多，引發中間派黨員不滿

這6項妥協讓麥卡錫付出了極大的成本。首先下修觸發撤離動議人數為一人，代表麥卡錫在未來更容易遭到罷免，地位變得極不穩定，也將使眾議院的秩序更加混亂。讓極右派進入程序委員會，也擴大了他們的權力，能夠將不喜歡的法案扼殺在初期階段。

此外，將重要委員會主席職位交給極右派，意味著支持麥卡錫的共和黨員，立法空間將受到壓縮，不僅進一步降低了麥卡錫的影響力，也可能促使麥卡錫原本的支持者轉而排斥他。麥卡錫同意嚴格限制政府支出的承諾，也讓許多共和黨員擔心，國防支出在未來會遭大幅削減，危害國家安全。

據《CNN》報導，共和黨中間派人士，對麥卡錫做出的妥協，尤其是在撤離動議上的讓步表示擔憂，認為這會是未來混亂的根源。共和黨眾議員強森（Dusty Johnson）更明確指責，反對麥卡錫的極右派成員是混亂製造者，企圖在共和黨內製造麻煩。

部分共和黨員也警告，若這些極右派黨員在未來濫用權力，他們將不排除與民主黨合作，反制黨內的極右派。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺