美國眾院議長選舉：麥卡錫歷經15輪投票勝選，向極右派6大條件低頭引發其他議員擔憂
我們想讓你知道的是
美國眾議院議長選舉落幕，共和黨議員麥卡錫在第15輪投票中勝選，結束164年來最漫長的投票。然而麥卡錫為勝選對黨內極右派做出過多讓步，也讓部分黨員不排除在未來與民主黨合作的可能，反制極右派潛在的濫權行為。
美國眾議院議長選舉在進行4天、共15輪投票後終於落幕，共和黨候選人麥卡錫（Kevin McCarthy）成功勝選，將接替裴洛西（Nancy Pelosi）成為下一任眾議院議長。
然而《BBC》報導指出，麥卡錫為了勝選付出了不小的代價。包括允許一人便可發起罷免議長動議、將立法流程傳統化、為極右派保留程序委員會席位及其他重要職位、優先處理極右派的提案與嚴格限制政府支出等6大妥協。共和黨中間派也擔憂，這些讓步將使眾議院未來秩序混亂。
在前幾輪選舉中，麥卡錫受到共和黨內極右派團體反對，因缺乏他們的選票而遲遲無法勝選。為了獲得足夠票數，麥卡錫向這些極右翼成員做出許多退讓，大幅增加了他們的權力，才說服他們將票投給自己，成功勝選。
一人便可發起投票罷免議長
共和黨反對人士的一項關鍵要求是，將議會規則改變成只需有一名議員，便能夠發起是否罷免議長的投票。此規則稱為「撤離動議」（motion to vacate）。撤離動議是國會歷史悠久的一項規定，近年來為避免單一眾議員權力過大，將觸發該動議的人數增加到5人。
將觸發人數設置在5人，是麥卡錫先前的底線，然而在4天的協商與落選後，麥卡錫最終作出讓步，將觸發動議人數下修為一人。
增加推動立法的透明度
美國眾議院傳統推動立法的方式，是由議員擬定與提出法案，將法案分配給委員會進行審查和修訂，並進一步修改，然後進行贊成或反對投票。
然而如今情況並非如此，涉及巨額支出的法案，通常是在閉門會議上協商、修改，並在幾乎沒有公開辯論的狀況下快速通過。麥卡錫承諾讓法案通過的流程回歸傳統，讓最高領導層以外的國會議員，對法案的提出、修改和通過方式有更多發言權。
讓極右翼保守派進入程序委員會
顧名思義，程序委員會（Rules Committee）是制定眾議院議事程序的委員會。程序委員會可以決定何時對一項法案進行表決，辯論多長時間，以及如何透過法律修正案，修改法案。程序委員會也有權力決定法案是否可以被更改。
麥卡錫保證在程序委員會中，至少會給予極右翼保守派所屬黨團，自由黨團（Freedom Caucus）一個席位。
將更多重要職位讓給極右翼保守派
部分極右派希望，可以在具影響力的委員會中，擔任主席的職位。例如，馬里蘭州的哈里斯（Andy Harris）便曾表示，他想要在撥款委員會底下的衛生小組擔任主席，該委員會可以控制數十億美元的政府支出。
哈里斯在昨（6）日，從原本反對變成支持麥卡錫。麥卡錫雖沒有對哈里斯做出任何公開承諾，但議員們都在關注，是否有任何共和黨極右派成員，因為投給麥卡錫而在事後獲得重要職位。
嚴格限制政府支出
極右派過去普遍抱怨聯邦政府的支出過高。此次選舉中，他們要求麥卡錫承諾實施嚴格的財政限制。例如削減支出，並要求政府，任何債務數量的增加，都必須與相應遭削減的預算有關。他們也要求麥卡錫，讓眾議院可以透過投票，刪除更大規模法案的個別支出項目。
優先處理極右派的提案
國會任期限制和邊境安全問題，一直是共和黨極右派關注的議題。麥卡錫已承諾在今（2023）年年初對這2項計劃進行投票。關於國會議員任期限制的問題牽涉修憲，且先前最高法院已裁定過，任何限制國會議員任期的舉措都是違憲的。
麥卡錫對極右派讓步過多，引發中間派黨員不滿
這6項妥協讓麥卡錫付出了極大的成本。首先下修觸發撤離動議人數為一人，代表麥卡錫在未來更容易遭到罷免，地位變得極不穩定，也將使眾議院的秩序更加混亂。讓極右派進入程序委員會，也擴大了他們的權力，能夠將不喜歡的法案扼殺在初期階段。
此外，將重要委員會主席職位交給極右派，意味著支持麥卡錫的共和黨員，立法空間將受到壓縮，不僅進一步降低了麥卡錫的影響力，也可能促使麥卡錫原本的支持者轉而排斥他。麥卡錫同意嚴格限制政府支出的承諾，也讓許多共和黨員擔心，國防支出在未來會遭大幅削減，危害國家安全。
據《CNN》報導，共和黨中間派人士，對麥卡錫做出的妥協，尤其是在撤離動議上的讓步表示擔憂，認為這會是未來混亂的根源。共和黨眾議員強森（Dusty Johnson）更明確指責，反對麥卡錫的極右派成員是混亂製造者，企圖在共和黨內製造麻煩。
部分共和黨員也警告，若這些極右派黨員在未來濫用權力，他們將不排除與民主黨合作，反制黨內的極右派。
新聞來源
- Rep. Kevin McCarthy wins House speakership（CNN）
- What has Kevin McCarthy given up, and at what price?（BBC）
- McCarthy commits to key concession in call with frustrated lawmakers but it’s no guarantee he’ll win speakership（CNN）
- GOP dilemma: If not McCarthy, then who?（CNN）
- Signs of a possible deal emerge in House speaker fight（The Washington Post）
延伸閱讀
- 美國眾院議長選舉：麥卡錫一口氣翻轉15票有望勝出，共和黨極右派扯自家後腿遭諷「塔利班20人」
- 美國眾院議長歷經11輪投票仍難產，麥卡錫得票愈來愈少，共和黨議員甚至把票投給川普
- 麥卡錫遭共和黨內極右翼杯葛，美眾院議長連續3輪投票仍難產，一世紀以來首見
- 美國眾議院議長選舉：共和黨候選人麥卡錫少了關鍵川普支持者選票，恐無法在第一輪就勝選
- 【國際新聞圖輯】2023第一週：美國眾院議長難產創164年紀錄，教宗主持前教宗葬禮寫下歷史
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
Tags：
台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
我們想讓你知道的是
匯集了各種吃喝玩樂方案的都會享樂即時預訂平台APP - FunNow，看準疫情後的旅遊商機，推出的全新日文介面及日文線上客服，再搭配「地圖功能」推廣觀光資訊，讓自由行變得非常簡單！
雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
像是都會享樂即時預訂平台 FunNow，就是就匯集各種吃喝玩樂方案的APP，看準疫情後的旅遊商機，推出的全新日文介面，將日本旅客喜歡的台灣按摩、洗頭體驗，到各式各樣的台菜或特色餐廳，就連米其林餐廳也可以從APP上訂位，就能迎合日本年輕人的喜好。
此外FunNow也有日文線上客服，即使日本旅客到台灣碰到語言上的問題，也能透過FunNowAPP隨時解決，再加上「地圖功能」，不論今天走到哪，鄰近地區的吃喝玩樂資訊都會自動整理出來，比起讓旅客主動，透過APP去推廣觀光資訊，以及便利的操作系統，這樣一站式預訂服務讓自由行變得非常簡單，也有助於促進日本年輕人出國的意願。
FunNow為了歡慶台灣開放自由行，也歡迎推薦給日本朋友到台灣觀光旅遊時，使用關鍵評論網讀者獨家優惠碼！即日起至明年年底（2023年12月31日）止於 FunNow App 輸入【Taiwan2023】，首次購買台灣地區產品享 7 折上限 200 元新台幣的優惠。
最後，旅居在日本甚至是其他國家的台灣人返鄉時，對於兩三年不見的台灣，可能都會感到陌生，甚至是不知道該去哪裡玩樂，屆時也不妨可以使用FunNow，探索全新的台灣，更加享受睽違已久的回家旅程！
本文章內容由「FunNow」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。