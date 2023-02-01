菲律賓當代最重要的獨立電影創作者，塔西米克的電影旅途與第三世界哲學觀
我們想讓你知道的是
奇拉・塔西米克是當代最重要的菲律賓獨立電影創作者。1942年出生於菲律賓碧瑤，兒時經歷日本佔領的二戰時期，戰後美軍接管統治，成年後赴美求學，六〇年代末期旅居巴黎與慕尼黑。他的電影，一直都帶有相當程度的「私電影」成分，從個人、貼近創作者生活的角度敘事，但同時又勾連到相當社會性的、政治性的議題。連荷索、柯波拉、蘇珊桑塔格等人都盛讚。
文：謝以萱
「拍電影就像長途旅行。巡航者可以油箱加滿並隨身攜帶信用卡，以確保在最短的時間內完成航程。巡航者也可以帶上幾杯汽油，一直開到身邊的汽油用完為止，然後再四處尋找後續的燃料抵達目的地，而不去擔心需要多久才能完成航行。」——奇拉・塔西米克〈點滴電影製作法 vs. 油箱加滿與信用卡〉[1]
奇拉・塔西米克（Kidlat Tahimik，1942-）是當代最重要的菲律賓獨立電影創作者。1942年出生於菲律賓碧瑤，兒時經歷日本佔領的二戰時期，戰後美軍接管統治，成年後赴美求學，六〇年代末期旅居巴黎與慕尼黑，曾在荷索（Werner Herzog）著名作品《賈斯伯荷西之謎》（The Mystery of Kaspar Hauser）中客串一角。
1977年，他以製作成本極低（低於12萬台幣）、編制極簡（幾乎是他自己掌鏡、演出、剪接）、撿電影學院學生棄置的過期膠卷拍出的首部電影《噴了香水的惡夢》（Perfumed Nightmare），一舉入選柏林影展「Forum of New Cinema」單元，並獲得費比西影評人獎。
然而，在這部備受荷索、蘇珊・桑塔格（Susan Sontag）和柯波拉（Francis Ford Coppola）等人盛讚的傳奇電影背後，其實有個功不可沒的女性——卡特琳・迪居亞（Katrin de Guia），她是一位藝術家、菲律賓文化研究者、心理學博士、三個孩子的母親，以及，塔西米克的人生伴侶。
卡特琳以各種身份與形式出現在塔西米克的創作中，多數時候協助製作影片中的道具和服裝，亦不時在片中演出角色，在塔西米克一心一意在巴黎投入拍攝《噴了香水的惡夢》的時候，她正在慕尼黑的醫院裡產下兩人第一個兒子小奇拉（Kidlat de Guia）——當時才剛從慕尼黑藝術學院畢業不久的卡特琳可能還未料到，未來她和小奇拉與另外兩位兒子，將一再出現在塔西米克的電影裡，共同組成他傳奇性的一部分。[2]
塔西米克的電影，一直都帶有相當程度的「私電影」成分，從個人、貼近創作者生活的角度敘事，但同時又勾連到相當社會性的、政治性的議題。
例如《噴了香水的惡夢》中塔西米克自導自演，開著一台顏色繽紛的吉普尼（jeepney）在大街小巷穿梭，以黑色喜劇般的諷刺幽默調性，描繪小人物離開熱帶亞洲村落前往西歐大城市尋夢的故事。
這部帶有自傳性色彩的公路電影，直接地反映當時三十多歲，毅然決然放棄前景看好的OECD經濟研究員工作，離開巴黎的塔西米克處境。他一方面如日記電影般紀實地拍下尋索答案的旅程，另一方面又充滿奇想地為寫實的素材添加虛構的橋段，對社會現實提出深刻的疑問。
《噴了香水的惡夢》基本上奠定他日後創作生涯的基礎與風格，他的攝影機緊貼著生活，在他三個兒子先後出世後，妻兒的日常成為他攝影機捕捉的對象。
他的電影因而是家庭電影（home movie），他經年累月地以攝影機紀錄家人，再將那些珍貴的時光細膩挑出，編織入他的奇想故事之中，例如橫跨十多年拍攝的《為什麼彩虹的中間是黃色》（Why is Yellow Middle of the Rainbow，1994），在陪伴親愛家人的成長之餘，也見證菲律賓自八〇年代以降的社會變遷。
不僅如此，塔西米克的電影也是「家庭代工式電影」，三個兒子和妻子卡特琳並非只是單方面地被拍攝、出現在家庭電影裡，他們亦高度參與創作的過程，無論是幕前或幕後，紀實性的記錄或虛構性的搬演。
例如《返鄉包裹 #1 過度發展的回憶》（Balikbayan # 1 Memories of Overdevelopment Redux III，2015），在這部跨時35年製作的電影裡，塔西米克的兒子卡瓦揚・迪居亞（Kawayan de Guia）以青年藝術家的身份，延續著父親年輕時未竟的角色，飾演航海家麥哲倫身邊的僕人安立奎（Enrique），講述這位在西方中心的歷史中長期被視為奴隸看待的安立奎，實際上才是真正完成環遊世界壯舉的第一人。
《返鄉包裹 #1 過度發展的回憶》以推測、假想的方式，試圖修正被殖民者長期掌握詮釋權的歷史，為菲律賓社會長期處於被殖民的狀態，開創出另一種逃逸的可能性。
塔西米克的創作總能從個人的經驗透視社會群體，以超現實的表現手法照看現實，純真俏皮的風格敘事且充滿生命的智慧；他珍惜被主流社會遺落與忽視的人事物，並勇於對世人習以為常的提出深刻的疑問。他批判，但不憤世忌俗。他的電影從不採取兩極分化、辯論或簡化的做法；相反地，他的電影表現出慷慨且溫和的智慧，對現實提供敏銳的觀察。
在《土倫巴》（Turumba，1982）裡，偏遠的菲律賓小鎮，每年都因著重要的宗教慶典土倫巴而舉村忙碌，耆老帶領著孩子製作儀式用的動物紙雕偶。這些做工細緻用色鮮豔的紙雕偶，被遠道而來的德國女商人嗅到商機，她想批發到慕尼黑奧運場邊販售，大賺一筆，村民為了能如期交貨紙雕偶連夜趕工，而不再是為了儀式酬神。
塔西米克與村民素人演員共同創作，妻子卡特琳亦在片中客串演出商人一角，影片以紀錄片般的寫實手法加上虛構的橋段，透過一個小家庭的故事，趣味橫生地呈現資本主義作為一種經濟體系，一種稱霸現代社會的世界觀，如何具體地滲透入一個平凡的家庭，成為主導其生活和慾望的意識形態。《土倫巴》對主流社會廣為推崇、近乎信仰般信奉的現代性提出反省與批判。
Tags：
民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
我們想讓你知道的是
菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
引用資料：