2023/01/08,
軍事

義務役延長案差點被蓋牌？驚爆13天決策急轉彎內幕

義務役延長案差點被蓋牌？驚爆13天決策急轉彎內幕
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台灣兵役延長案展現自我防衛的決心；不過，這項重大政策，一度因為民進黨九合一選舉大敗，幾乎胎死腹中，雖然過程中蔡總統又呈現「考慮很久」的特色，最後展現國家領導人的高度，拍板定案。

文：郭瓊俐

蔡英文總統日前召開國安高層會議後，拍板決定自2024年起役男的義務役由現行四個月延長為一年，同時強化訓練內容並大幅調整薪資。為了宣布兵役延長政策，蔡總統也在暌違744天後，首次召開接受媒體提問的記者會。

這場記者會，不但受到國際媒體高度重視及報導，也讓國內國防領域相關人士、民代大大鬆了一口氣；因為蔡總統的決策過程推遲許久，甚至一度傳出可能喊停，有人形容，驚險程度宛如電影《驚爆13天》。

其實，這項重大的決策已醞釀多時了。早在202一年，國安高層就指示軍方研議兵役延長案，當時烏克蘭和俄羅斯的緊張局勢已經升溫，中共軍機侵擾我國西南空域的頻率與強度也愈來愈高。那時針對四個月軍事訓練役的延長時間，有八個月、十個月或一年的三個不同方案討論中。

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭，全球震驚，台灣是否有能力抵禦中國入侵，也成為國際焦點。當年3月，國防部後備軍人14天新制教召正式實施，時代力量立委邱顯智、王婉諭等人也召開記者會，呼籲徵兵制度恢復為一年。

年中已拍板，原訂選後公布

3月中旬，民進黨中常會邀請國防安全研究院國防戰略研究所所長蘇紫雲專案報告，蘇紫雲當面向時任民進黨主席的蔡總統建議，兵役延長為9~12個月，是一個不錯的平衡點。

自那時開始，國防部緊鑼密鼓研議兵役延長政策。6月底，國防部完成延長兵役為一年的具體方案，方案裡也詳列韓國、新加坡、以色列等國家的兵役制度，作為說帖。隨後，在蔡英文總統主持的「國防軍事會談」中，正式拍板延長兵役一年的方案。

據了解，當時俄烏戰爭戰況激烈，國內各項民調也顯示，超過七成民眾贊成兵役延長，在民氣可用下，國防相關幕僚建議7月公布兵役延長案，但府方考量九合一大選正在進行中，為避免對選舉帶來變數，決定選後的12月初再宣布。

這段期間，國防部也繼續精進配套方案，包括強化訓練內容及提高薪資；尤其依照GDP（國內生產毛額）占比計算義務役男薪資，將役男薪資提高為26307元（扣掉軍保、健保及伙食費後為20320元）早就定案，並非如外界所言是臨時加碼的決定。國防部部長邱國正去年10月在立法院備詢時，即兩度鬆口表示，兵役延長案年底前會公告，義務役男的薪資也會合理調整。

不料，九合一選舉結果，民進黨遭逢空前慘敗，民進黨內部的敗選檢討中，認為兵役延長案得罪了年輕族群，國民黨也利用兵役延長案，讓「票投民進黨，青年上戰場」的耳語發酵。因為兵役延長案和敗選結果連結在一起，原訂12月初宣布的兵役政策，因此被擱置下來。

府方兩派意見，急死軍方

據了解，當時蔡總統的幕僚群有不同意見，一派贊成直球對決，12月底前公布；一派則力陳，等配套方案更完善時再公告，等於是要沒收兵役延長方案。蔡總統陷入長考，國防部與國防領域人士則急如星火，因為兵役延長須公告一年後實施，若不在2022年底前公告，便無法在2024年實施，而且2023年進入總統大選競賽，要宣布延長兵役案，簡直是難上加難。

12月7日，邱國正在立法院備詢時表示，期待兵役延長政策在12月底前公告，總統府卻打臉邱國正，當晚立即發布聲明指出，「關於義務役役期，目前沒有確定時程的規畫與定案。」相關人士看到總統府的聲明，心都涼了一半，擔憂努力許久的兵役延長案，可能胎死腹中。

這項攸關國家防衛政策與防衛決心的重大方案，在總統府內形成拉鋸，在立法院內也有不同意見；不少民進黨立委憂心，兵役案將對已受重創的民進黨雪上加霜，羅致政、劉世芳等立委則認為，國家利益應該高於選票考量。在相關人士奔走、溝通下，最後贊成兵役延長的民進黨立委人數，略高於反對人數。

12月19日，台灣教授協會等多個民間社團，召開「捍衛國安，自己國家自己救」記者會，強調兵役延長已經是全民共識，呼籲蔡總統盡速公布方案。

12月23日，民進黨立委劉世芳、鍾佳濱、林靜儀舉行記者會，公開呼籲義務役期延長至一年，也呼籲軍方就訓練內容、提升待遇等面向和社會溝通。這場記者會有如臨門一腳，幾天後總統府宣布，將召開國安高層會議，並邀請民進黨立委溝通討論，27日蔡總統即正式公布方案。

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Photo Credit: 總統府
除了義務役政策做重大調整，政府也逐年提高國防預算

蔡英文，最後關頭展現高度

民進黨前立委林濁水批評，以色列全民皆兵，韓國依軍種不同、役期為21個月到24個月，新加坡役期24個月，他們維持這樣的役期一點也不困難，立陶宛、瑞典等國家由募兵制恢復徵兵制也不困難，倒是被認為最危險的台灣，蔡總統說延長役期「是無比困難的決定」。

他指出，幸好這個很難懂的困難，突然之間煙消雲散，美國在台協會（AIT）也發文歡迎台灣改革徵兵制，「AIT跟大多數台灣民眾一樣，焦慮了好幾年，現在也和大多數台灣民眾一樣，鬆了一口氣。」

相關人士則表示，雖然過程中蔡總統又呈現「考慮很久」的特色，最後仍然展現了國家領導人該有的高度與責任感。國防部部長邱國正也是鞠躬盡瘁，如果不是邱國正的堅持，這個方案可能無疾而終。

至於外界質疑，蔡政府是在美方高度壓力下，才做出兵役延長的決定。相關人士指出，美國一向透過國會議員與智庫表達關心，但不可能直接干涉台灣的政策。無論如何，台灣宣布延長兵役，美國CNN、英國BBC、日本NHK等眾多國際媒體，都在第一時間報導，美國白宮也回應表示，這凸顯台灣對自衛的承諾。


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