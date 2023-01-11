從《囍宴》、《盛夏光年》到《刻在你心底的名字》，台灣BL劇與男同志劇有何相似與相異？

文：陳昱宏（Leon Chen）

「台灣BL劇」這個詞彙從2016年之後開始出現，並逐漸成為台灣影視圈裡面一種熱門的類別，舉凡像是電視偶像劇、電影甚至是八點檔連續劇中，都會看見有男男CP配對的橋段身影。

但其實，在台灣BL劇出現之前，台灣就有男同志影劇相關的作品出現，那到底男同志影劇算不算是BL劇呢？台灣BL劇的脈絡又是從何開始界定？本文試著從觀看台灣BL劇文本內容本身，來探討與過往台灣男同志影劇內容呈現上的融合和差異。

台灣接觸BL劇脈絡的起點：日本與泰國

那到底台灣BL劇的脈絡要從什麼時候開始算起？過往的男同志戲劇能不能放在台灣BL劇的脈絡下檢視？我認為要回答這些問題之前，可以先從亞洲BL脈絡的起源「日本」和出產BL劇數量為大宗的「泰國」開始說起。

在Alizabeth娘娘2020年對於泰國BL劇的研究中有提到，泰國第一部有男男戀故事線的電視劇，是在2004年由泰國電視台所播出的《愛在8009》，內容中把兩個百分之百的直男，也就是只喜歡女生的異性戀男性，直接講述成男男之間的愛情故事，也就是兩個直男相愛而成為伴侶的劇情。

與台灣早期的同志真人作品，例如《孽子》、《囍宴》、《盛夏光年》或是《十七歲的天空》等，這類擁有男同志身份認同的故事設定不太一樣。根據Alizabeth娘娘的研究指出，華人觀眾接觸泰國BL劇的經驗中，是直接在線上觀看泰國BL劇，並透過中國字幕組的翻譯，幫助泰國BL劇的跨國流通。

那麼日本呢？根據文字工作者張資敏在2021年發表的網路文章中有提到，在2007年日本深夜真人連續劇，《戀愛診斷》之「翼之碎片」（恋愛診断「翼のカケラ」）曾有短短數集以BL為主題，但並非常態。之後，日本開始陸續出現《給未來的你》（いつかの君へ）、《愛的回聲》（愛の言霊）等BL作品改編的真人電影，不過當時影視化作品仍偏好不會讓觀眾強烈意識到「男體」及「性慾」的題材。

日本早期製作方改編的BL真人作品，電影製作規格小、上映廳數少，其題材、表現方式、宣傳、流通等方面策略仍普遍保守。不過到了2018 年，日本朝日電視台罕見地推出以BL為主題的連續劇《大叔的愛》，是首部戀愛關係的主要角色全為男性的電視劇，《大叔的愛》獲得空前迴響，並拿下「第97屆日劇學院賞」六個獎項，可以說是日本BL影視作品的重要里程碑。

從上面的資料中可以知道，對台灣而言，要接觸到發展起源較早的日本或泰國BL劇，需要透過網路來收看或下載，根據Alizabeth娘娘的研究指出，華人觀眾接觸泰國BL劇的經驗中，是直接在線上觀看泰國BL劇，並透過中國字幕組的翻譯，幫助泰國BL劇的跨國流通。也就是說，從BL劇的流通來看，網路是奠定台灣接收跨國BL劇的主要管道。

另一方面，根據三立新媒體研發中心報導指出，即使現代風氣已逐漸開放，要在台灣電視台黃金時段推出BL戲劇，仍有一定的困難度，因電視其公開、闔家觀賞的特性與必要的分級制度，導致BL劇較難在電視上播出，而OTT影音平台則無需面臨此種限制，使用者可以在手機或電腦上觀賞自己有興趣的內容。因此，到底台灣BL劇的脈絡要從何開始界定？我的答案是，從「網路劇」開始。

台灣BL劇的脈絡要從何說起？

台灣第一部有出現男男戀情內容的網路劇，為2015年的《同樂會》，是LINE TV首部自製網路劇。於2015年12月4日起，每週五中午12點於LINE TV上架首播，這部劇主要是講述六名年輕人在台北共同生活在同一個屋簷下的故事，其中有包含由利晴天飾演的Alex，以及陳景煬所飾演的Benny，為一對交往六年的同志情侶。

之後到了2016年之後，以製作方內容的宣稱定位來看，台灣的BL劇才開始正式進入發展，主要台灣代表的作品有原CHOCO TV （現已併入LINE TV中）製作發行的History系列，有意思國際傳媒製作的WBL（We Best Love）系列等等。

其中，觀看這些BL戲劇的過程中，我發覺雖然BL劇和男同志戲劇的脈絡起源並不一樣，但發展到現今的階段，從文本本身來看，兩者之間有些相似也有些仍然相異的地方。而同時身為男同志和腐女的Cocome，曾在性別力發表過現今台灣存在所謂的「泛BL化」現象。

當中提及的四個泛BL化因素歸類為外在因素，分別是腐圈與男同志族群的同盟關係、商業導向媒體的推波助瀾、環境對於同志平權議題討論提升，和BL文本中的同志烏托邦色彩，而造成現在台灣影視產業中，BL橋段與男男CP配對比過往更加興盛，以及觀眾覺得BL作品和男同志作品越來越相近的原因。

然而，我在觀看台灣BL劇和過往台灣男同志影劇的內容時，發現除了Cocome所提到的外在因素之外，兩者的內容在呈現上，除了原先的差別之外，也開始有了相似之處，以下我將以自身觀看內容的角度，來解釋台灣BL劇與男同志影劇的融合與差異。

台灣BL劇與男同志影劇的融合與差異

親密畫面中的呈現

在親密畫面中的呈現上，我想藉由「慢動作」和「配樂」這兩個要素來做說明。「慢動作」和「配樂」要素指的是在台灣製作方宣稱的BL劇中，可以觀察到每當男男主角有些曖昧、接吻，甚至是上床前戲的橋段出現時，便會有慢動作臉部特寫，搭配營造甜蜜浪漫氛圍的音樂出現。