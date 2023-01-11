從《囍宴》、《盛夏光年》到《刻在你心底的名字》，台灣BL劇與男同志劇有何相似與相異？
我們想讓你知道的是
其實，在台灣BL劇出現之前，台灣就有男同志影劇相關的作品出現，那到底男同志影劇算不算是BL劇呢？台灣BL劇的脈絡又是從何開始界定？本文試著從觀看台灣BL劇文本內容本身，來探討與過往台灣男同志影劇內容呈現上的融合和差異。
文：陳昱宏（Leon Chen）
「台灣BL劇」這個詞彙從2016年之後開始出現，並逐漸成為台灣影視圈裡面一種熱門的類別，舉凡像是電視偶像劇、電影甚至是八點檔連續劇中，都會看見有男男CP配對的橋段身影。
但其實，在台灣BL劇出現之前，台灣就有男同志影劇相關的作品出現，那到底男同志影劇算不算是BL劇呢？台灣BL劇的脈絡又是從何開始界定？本文試著從觀看台灣BL劇文本內容本身，來探討與過往台灣男同志影劇內容呈現上的融合和差異。
台灣接觸BL劇脈絡的起點：日本與泰國
那到底台灣BL劇的脈絡要從什麼時候開始算起？過往的男同志戲劇能不能放在台灣BL劇的脈絡下檢視？我認為要回答這些問題之前，可以先從亞洲BL脈絡的起源「日本」和出產BL劇數量為大宗的「泰國」開始說起。
在Alizabeth娘娘2020年對於泰國BL劇的研究中有提到，泰國第一部有男男戀故事線的電視劇，是在2004年由泰國電視台所播出的《愛在8009》，內容中把兩個百分之百的直男，也就是只喜歡女生的異性戀男性，直接講述成男男之間的愛情故事，也就是兩個直男相愛而成為伴侶的劇情。
與台灣早期的同志真人作品，例如《孽子》、《囍宴》、《盛夏光年》或是《十七歲的天空》等，這類擁有男同志身份認同的故事設定不太一樣。根據Alizabeth娘娘的研究指出，華人觀眾接觸泰國BL劇的經驗中，是直接在線上觀看泰國BL劇，並透過中國字幕組的翻譯，幫助泰國BL劇的跨國流通。
那麼日本呢？根據文字工作者張資敏在2021年發表的網路文章中有提到，在2007年日本深夜真人連續劇，《戀愛診斷》之「翼之碎片」（恋愛診断「翼のカケラ」）曾有短短數集以BL為主題，但並非常態。之後，日本開始陸續出現《給未來的你》（いつかの君へ）、《愛的回聲》（愛の言霊）等BL作品改編的真人電影，不過當時影視化作品仍偏好不會讓觀眾強烈意識到「男體」及「性慾」的題材。
日本早期製作方改編的BL真人作品，電影製作規格小、上映廳數少，其題材、表現方式、宣傳、流通等方面策略仍普遍保守。不過到了2018 年，日本朝日電視台罕見地推出以BL為主題的連續劇《大叔的愛》，是首部戀愛關係的主要角色全為男性的電視劇，《大叔的愛》獲得空前迴響，並拿下「第97屆日劇學院賞」六個獎項，可以說是日本BL影視作品的重要里程碑。
從上面的資料中可以知道，對台灣而言，要接觸到發展起源較早的日本或泰國BL劇，需要透過網路來收看或下載，根據Alizabeth娘娘的研究指出，華人觀眾接觸泰國BL劇的經驗中，是直接在線上觀看泰國BL劇，並透過中國字幕組的翻譯，幫助泰國BL劇的跨國流通。也就是說，從BL劇的流通來看，網路是奠定台灣接收跨國BL劇的主要管道。
另一方面，根據三立新媒體研發中心報導指出，即使現代風氣已逐漸開放，要在台灣電視台黃金時段推出BL戲劇，仍有一定的困難度，因電視其公開、闔家觀賞的特性與必要的分級制度，導致BL劇較難在電視上播出，而OTT影音平台則無需面臨此種限制，使用者可以在手機或電腦上觀賞自己有興趣的內容。因此，到底台灣BL劇的脈絡要從何開始界定？我的答案是，從「網路劇」開始。
台灣BL劇的脈絡要從何說起？
台灣第一部有出現男男戀情內容的網路劇，為2015年的《同樂會》，是LINE TV首部自製網路劇。於2015年12月4日起，每週五中午12點於LINE TV上架首播，這部劇主要是講述六名年輕人在台北共同生活在同一個屋簷下的故事，其中有包含由利晴天飾演的Alex，以及陳景煬所飾演的Benny，為一對交往六年的同志情侶。
之後到了2016年之後，以製作方內容的宣稱定位來看，台灣的BL劇才開始正式進入發展，主要台灣代表的作品有原CHOCO TV （現已併入LINE TV中）製作發行的History系列，有意思國際傳媒製作的WBL（We Best Love）系列等等。
其中，觀看這些BL戲劇的過程中，我發覺雖然BL劇和男同志戲劇的脈絡起源並不一樣，但發展到現今的階段，從文本本身來看，兩者之間有些相似也有些仍然相異的地方。而同時身為男同志和腐女的Cocome，曾在性別力發表過現今台灣存在所謂的「泛BL化」現象。
當中提及的四個泛BL化因素歸類為外在因素，分別是腐圈與男同志族群的同盟關係、商業導向媒體的推波助瀾、環境對於同志平權議題討論提升，和BL文本中的同志烏托邦色彩，而造成現在台灣影視產業中，BL橋段與男男CP配對比過往更加興盛，以及觀眾覺得BL作品和男同志作品越來越相近的原因。
然而，我在觀看台灣BL劇和過往台灣男同志影劇的內容時，發現除了Cocome所提到的外在因素之外，兩者的內容在呈現上，除了原先的差別之外，也開始有了相似之處，以下我將以自身觀看內容的角度，來解釋台灣BL劇與男同志影劇的融合與差異。
台灣BL劇與男同志影劇的融合與差異
- 親密畫面中的呈現
在親密畫面中的呈現上，我想藉由「慢動作」和「配樂」這兩個要素來做說明。「慢動作」和「配樂」要素指的是在台灣製作方宣稱的BL劇中，可以觀察到每當男男主角有些曖昧、接吻，甚至是上床前戲的橋段出現時，便會有慢動作臉部特寫，搭配營造甜蜜浪漫氛圍的音樂出現。
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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