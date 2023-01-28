北京「萬柳書院少爺」一夕漲粉百萬，恰恰反應中國人慕強慕權的奴才心態

中國網上流傳一個段子，兩個初次見面的中國人寒暄總是少不了問對方「你做什麼？」因為一個人從事什麼工作，很大程度上決定了這個人的經濟地位以及被人的尊重程度。

如果身處城市的階級社區，問對方「你住在哪裡？」就大概能知曉這個人的財富狀況。

在中國社會，你的經濟地位高低與否其實並不重要，它僅僅是一個靜態的貨幣或財富尺度，更重要的是別人對你的態度和看法，因為別人對你的尊重程度很多時候可以變現為你的財富值。

十年前，網路炫富的初級方式可能是穿紀梵希的衣服、背LV的包，到米其林三星喝下午茶，開藍寶堅尼炸街摟辣妹。十年後，再看這些，你可能覺得都太顯擺、太刻意、太做作了，這不就有了後來春寒料峭半微醺的炫富摔和凡爾賽。

今天隨著中國官方進一步限縮網路炫富行為，而一些人衣錦夜行的負滿足感卻與日俱增，所以他們總是在不顯山露水的情況下，用四兩撥千金的方式來展現自己的豪門膏粱之風。

這樣的方式說起來不容易，其實也很簡單，只不過有時「不識廬山真面目，只緣身在此山中。」有時旁人不太注意的定位資訊，似乎就暗示了當事人身處的階級社區和社會地位，然後不經意間展示的只有某個特定階層才能接觸的審美趣味，那麼當事人基本上滿足了圍觀者對一個詩禮簪纓貴族的所有羅曼蒂克式的想像。如果再加入一些普羅大眾式的活動和下里巴人般的審美趣味，那麼這樣的人物無疑會享受到如潮水般的流量洗禮。

最近就有一位15歲未及弱冠的男生，以灌籃高手身高185公分的身姿出現在鏡頭前，準確地說，他露出的僅僅是健美的長腿和胯下運球的姿勢，而「萬柳書院」的定位資訊和背景牆上掛著的價值上億的名畫，足夠一大波網友腦補出所有關於這位豪門闊爺的想像。微博甚至出現了「萬柳書院少爺，慕強慕權的氛圍」的熱門話題標籤。