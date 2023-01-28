北京「萬柳書院少爺」一夕漲粉百萬，恰恰反應中國人慕強慕權的奴才心態
我們想讓你知道的是
在中國社會，你的經濟地位高低與否其實並不重要，它僅僅是一個靜態的貨幣或財富尺度,更重要的是別人對你的態度和看法，因為別人對你的尊重程度很多時候可以變現為你的財富值。
中國網上流傳一個段子，兩個初次見面的中國人寒暄總是少不了問對方「你做什麼？」因為一個人從事什麼工作，很大程度上決定了這個人的經濟地位以及被人的尊重程度。
如果身處城市的階級社區，問對方「你住在哪裡？」就大概能知曉這個人的財富狀況。
在中國社會，你的經濟地位高低與否其實並不重要，它僅僅是一個靜態的貨幣或財富尺度，更重要的是別人對你的態度和看法，因為別人對你的尊重程度很多時候可以變現為你的財富值。
十年前，網路炫富的初級方式可能是穿紀梵希的衣服、背LV的包，到米其林三星喝下午茶，開藍寶堅尼炸街摟辣妹。十年後，再看這些，你可能覺得都太顯擺、太刻意、太做作了，這不就有了後來春寒料峭半微醺的炫富摔和凡爾賽。
今天隨著中國官方進一步限縮網路炫富行為，而一些人衣錦夜行的負滿足感卻與日俱增，所以他們總是在不顯山露水的情況下，用四兩撥千金的方式來展現自己的豪門膏粱之風。
這樣的方式說起來不容易，其實也很簡單，只不過有時「不識廬山真面目，只緣身在此山中。」有時旁人不太注意的定位資訊，似乎就暗示了當事人身處的階級社區和社會地位，然後不經意間展示的只有某個特定階層才能接觸的審美趣味，那麼當事人基本上滿足了圍觀者對一個詩禮簪纓貴族的所有羅曼蒂克式的想像。如果再加入一些普羅大眾式的活動和下里巴人般的審美趣味，那麼這樣的人物無疑會享受到如潮水般的流量洗禮。
最近就有一位15歲未及弱冠的男生，以灌籃高手身高185公分的身姿出現在鏡頭前，準確地說，他露出的僅僅是健美的長腿和胯下運球的姿勢，而「萬柳書院」的定位資訊和背景牆上掛著的價值上億的名畫，足夠一大波網友腦補出所有關於這位豪門闊爺的想像。微博甚至出現了「萬柳書院少爺，慕強慕權的氛圍」的熱門話題標籤。
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不管年終領多少，小資也能變大戶！數位經濟時代必備的永豐DAWHO數位帳戶
我們想讓你知道的是
年終將至，領到年終獎金後該如何聰明理財？尤其面對升息、通膨、經濟不穩定的時侯，更需要一套抗通膨的理財之道。新的一年想變身理財大戶，或許就從永豐DAWHO數位帳戶開始。
年關將近，相信不少人都想在這個時機好好整頓未來一整年的財務規劃，領到的年終獎金該如何有效配置也至關重要。在2022年10月舉辦的「DAWHO之夜──大戶方舟策略，迎接未知挑戰」直播活動上，主持人吳怡霈與理財達人寶可孟、存股達人大俠武林兩位專家曾分享動盪經濟局勢下的投資觀念，以及運用新世代數位工具掌握投資風險，總結出適合市場波動時期的投資策略；如今，投資市場仍波動不斷，投資人究竟該如何判斷局勢、穩健配置個人資產？新的一年，想要達到長期且有效的理財投資，你準備好了嗎？
又到了領年終獎金的日子，不同的產業有著不一樣的結果，有的公司年終可能高達52個月，亦有發不到1個月年終的例子，可謂幾家歡喜幾家愁。無論是否享有優渥年終，都要審慎理財，善用這筆款項。若今年獎金相對微薄，更不能氣餒，必須好好布局下一步，盤點個人財務狀況、擬定目標，在新的一個年度展開聰明的理財之道。
除了活存、定存，要避免辛苦賺來的資本變薄，最重要的方法就是投資。市場上投資工具琳瑯滿目，較穩健的主流工具包括基金、台股、美股，近年隨著AI科技進步，也發展出智能投資工具，幫助投資人克服人性弱點、提供理性判斷的決策。無論選擇哪種工具，投資理財一直是人生的必修課，在選擇適合自己的投資工具時，也可參考「DAWHO之夜──大戶方舟策略，迎接未知挑戰」中理財達人寶可孟所說的，投資只要把握「80/20法則」，將多數資產投入穩健標的，少部分資金用於波段操作，就能安心參與市場活動。
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