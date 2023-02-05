【專訪】聲色Sounds Good主理人林珮如：不只要保留這些黑膠唱片，希望能讓更多人聽到屬於自己的青春

文：音音有代誌｜小卷

有人說，音樂是一種語言也是一個橋樑。

聲色的主理人林珮如打造出一個空間，一個只用音樂溝通的避風港。來到這裡，你可以找到你的青春和獨一無二的珍貴回憶，將所有煩惱和包袱都拋在腦後，專心投入在音樂的懷抱中。

我們的「初遇」：當黑膠與命運無預警襲來

主理人林珮如回憶，第一次接觸到黑膠是在國中的時候。當時，她對黑膠有著類似播放器的唱頭、在唱盤上轉呀轉的印象，卻沒有更多機會可以再次與黑膠相遇。

長大之後，她常常去誠品音樂館尋寶、試聽不同的專輯，這時候，她心中萌發了關於黑膠的第一個疑惑：為什麼現在還有這麼多的黑膠唱片推出？

直至小孩都大了之後，林珮如終於踏出第一步，開始收集起黑膠唱片。她的啟蒙導師是古殿樂藏的王信凱老師、第一張收到的唱片是蕭邦（Chopin）的〈夜曲〉，沒想到，開始收集黑膠之後她又遇見了第二個疑惑：為什麼我的青春這麼的貴？一般全新的黑膠唱片大約一千多元，但如果要收藏到與林珮如有著共同青春回憶的黑膠，可能要花兩倍、甚至三倍的價錢。

然而，曾經相遇的緣分，或許冥冥之中已經串起一條剪也剪不斷的緣——好比黑膠之於林珮如。

命運就這樣無預警地到來。

某次，林珮如從王信凱老師那邊得知，有位陳先生想要將收藏的六千多張黑膠唱片轉讓。林珮如憶起第一次看到這些唱片的時候，彷彿來到了圖書館，只是這一次，裡面不是藏了古今萬卷，而是有著數不清的珍貴唱片。

林珮如向陳先生說：「如果你把這些收藏轉讓給我，我一張都不會出售，當你要找回你的青春時就來找我。」陳先生點頭答應之後，讓當時的林珮如好似多了一項使命：「她不只要保留這些唱片，希望能夠讓更多人聽到屬於自己的青春」。

這個機緣，讓她打造了「聲色Sounds Good」， 提供大家一個找尋回憶與音樂的新場所。

Photo Credit: 聲色

大家「相遇」在此地：關於聲色，所有音樂都可以由你「發聲」

如果你不熟悉聲色，可能會以為它只是一間設計頗具新穎的咖啡廳，實際上——聲色是一個能透過黑膠「體驗」實體聲音場域的地方，我們不但可以聽到音樂、看到聲紋，還可以感受音樂由手裡「發聲」的感動之處。

說到音樂，聲色有什麼類型的音樂呢？林珮如說，什麼種類的音樂不是最重要的，對她來說，音樂能夠融入到日常生活才有意義。因此，聲色什麼種類的音樂都有，大家可以在這邊找到自己熟悉、好入門的音樂，好比你喜歡K-pop，這邊有BLACKPINK ；你喜歡電影配樂，這裡有《以你的名字呼喚我》、《捍衛戰士》等經典電影配樂。

不過，這麼多音樂收藏，還是要想辦法分門別類。所以，林珮如找來了畢業於台大音樂學研究所的音樂顧問瑪丹。托她的福，林珮如和瑪丹每個月整理完專輯之後，都會挑選出一個主題、並更換主題牆上的黑膠，讓大家每次到來都能有全新的感受。

除了有限定主題的音樂之外，聲色還會搭配限定活動，像是2022年10月舉辦的「陳達和他的歌」，成功讓不同年齡層、卻一樣喜愛民歌的人齊聚一堂，用音樂串起彼此共同的回憶。

Photo Credit: 聲色 聲色每個月因應不同主題都會變得不一樣的主題牆面

特別的是，聲色除了一樓的空間提供給大家去尋找音樂和青春，轉個身下樓，還有林珮如替大家打造「專心聽音樂」的神秘空間。

在這個空間裡，從我們脫下鞋子踏進去的瞬間，就彷彿把世俗的壓力、頭銜、責任全部都卸掉，沉浸在另一個——得以用音樂深陷在過往美好回憶的世界。

這裡不僅有視聽間、「聲色小學堂」與另一片黑膠唱片牆；播放音樂的同時，還能「復刻」自己的黑膠唱片，也曾經有一位男性顧客為了要給遠距離戀愛的女友驚喜，特地到聲色錄音、製作直刻唱片後，再飛到倫敦親手把唱片交給女友。

想要多結交一些好友的人，還可以在地下室的空間裡留下個人資訊的便利貼；貼在牆上的剎那，彷彿牽下「以音會友」的美好機緣，等待更多因為聲色而萌發的美麗情誼。

Photo Credit: 李沁縵攝影 聲色地下室還有一個「神秘空間」留給大家探索

未來還會有更多的新舊「偶遇」：青春的鑰匙，等你來開啟

在這些聽音樂的過程當中，許多人原先並不認識，卻因為音樂成為了在聲色相遇的共同語言；更難能可貴的是，乘載在音樂之下的心無關年齡，每個人都能在此地找到自己喜愛、有共感的青春。

好比在一次開箱卡帶的活動中，有位男孩帶著爸爸媽媽一起帶到聲色，原先不發一語的爸爸在拿到卡帶之後，居然也開始講述自己當年的故事，讓男孩又驚又喜，使得一家人的距離更近了一些。這段動人回憶，也是「聲色」凝聚人與人之間關係和情感的最佳代表。

在這裡，年紀大的顧客可以找到自己的回憶，找回青春；年輕人則可以找到自己喜歡的音樂，不斷地去拓展自己的音樂品味。林珮如說，她到現在還是會不斷地聽新歌，這樣才可以累積不一樣的記憶，如果一直停留在同一個地方，十年、二十年後回過頭看，現在就等於是空白的。聲音就像是一把鑰匙，它會帶你回到每個不一樣的年代與空間。

聲色雖然不大，卻充滿了各式各樣的可能性，談到未來還會有什麼樣子的計劃？林珮如說，她還想舉辦各式各樣的活動，等待大家一起來探索，享受與不同人事物相遇的快樂。

如果看完之後你對聲色充滿了好奇、對體驗聲音載體充滿了好奇、對各式黑膠唱片充滿了好奇，甚至是原本就是黑膠唱片收藏愛好者卻苦無播放器的話，都歡迎到聲色播出心中朝思暮想的音樂，滿足你對於聲音的所有想像。

「聽音樂」這件事，也不再是一個人，大家會共同乘載在樂音之下，找尋到擁有共同青春的那個他／她，用相遇替人生的動人回憶增添一筆。