2023/01/10,
商業

瓦斯行需要門市裝潢嗎？「逆向思考」打造傳統瓦斯業經營新命脈

瓦斯行需要門市裝潢嗎？「逆向思考」打造傳統瓦斯業經營新命脈
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

許多消費者採買桶裝瓦斯時，品牌、服務往往不是首要選擇，而是瓦斯的價格，因此業者大多以低價搶攻市場或招攬客戶，這也造成各地瓦斯業者經營陷入弱肉強食的惡性循環。在這樣的市場狀態下，該如何採用「逆向思考法則」跳脫與傳統瓦斯業的經營模式呢？

文：王冉卉（中正大學企管系博士生、 企業經理人）

汽車或摩托車要加油時，你會選擇加「台灣中油」油品，或是「台塑石化」油品；但購買桶裝瓦斯時，你曾經想過要買「台灣中油」瓦斯或「台塑石化」瓦斯嗎？

相信大多數人，還不知道國內桶裝瓦斯存在兩大品牌，況且看不到的罐裝瓦斯內容物，消費者也難以判別各家品質，所以當採買桶裝瓦斯時，品牌、服務往往不是首要選擇，而是瓦斯的價格。因此業者大多以低價搶攻市場或招攬客戶，這也造成各地瓦斯業者經營陷入弱肉強食的惡性循環。

國內瓦斯行業者門市裝潢，可不可能明亮又擺設整齊？

一般人眼中的瓦斯行是屬於傳統產業，為什麼有這種印象呢？

經由筆者近三年觀察超過150家瓦斯行店面的經驗來看，大部分業者經營模式是採「接電話送瓦斯，隨call隨到」的方式，實際上門的消費者並不多，自然而然經營者就維持著傳統「簡單」、「不用裝潢」、「家庭式營運」的門市佈置，多數店面甚至堆積雜物出現凌亂現象。

此外，過多的瓦斯空桶也形成民眾心中的恐懼，因此瓦斯行給民眾的印象，仍停留在缺乏「安全」、「安心」的場所。

然而，瓦斯行中也不乏有窗明几淨、燈光足夠、門市裝潢廚具擺設大方的店面，這種大多是與經銷廚櫃共存的瓦斯行，從店面外表觀察不出是瓦斯行，而是以經銷廚具為主，若要採買桶裝瓦斯，老闆即會聯絡配送員送貨的方式。

台灣人口老化，傳統瓦斯行業出現缺工現象

觀察目前國內瓦斯行業的配送員，因多數瓦斯業者以販售傳統瓦斯鋼瓶20公斤為主，因此連同空桶計算總重量超過40公斤，搬運載送均費力，因此配送員大多為男性。

台灣人口老化嚴重，年輕人不願意加入瓦斯行業，因此瓦斯行出現嚴重缺工現象，那麼該如何突破缺工現象，改善人力缺口情形？筆者建議經營者運用逆向思考，才能延續營運瓦斯行事業。

「man muss immer umkehren」：逆向，永遠逆向思考

19世紀著名的德國數學家卡爾・雅克比（Car Jacobi）大師，解決數學難題的策略就是「man muss immer umkehren」，代表的含意就是「逆向，永遠逆向思考」；數學家卡爾從逆向思考角度解決難解的數學題，開啟新的解答策略或方向；因此善用逆向思考的思維，能協助你遇到任何挑戰時做出好決策。

筆者就台中市某大瓦斯業者的經營方式，從其「產品、場地、人力資源、銷售策略」四大面向剖析其與一般業者經營思維的差異，並提出下列說明：

1. 產品品牌不被重視，從罐身材料說起

由於民眾對瓦斯品牌辨識力弱，但重視瓦斯造成的安全問題；因此該業者在2014年從挪威引進輕質防爆複合材料瓦斯桶，擺脫傳統瓦斯桶繁重束縛，同時結合防爆的安全觀念。

再者複合材料瓦斯桶外觀顏色新穎，民眾又可看到瓦斯殘量，複合材料瓦斯桶永不銹蝕，又已行銷全球超過70個國家，出產量超過1900萬支，上市以來維持零工安事件，贏得民眾的信任。

2. 打造窗明几淨的門市，吸引民眾上門

傳統瓦斯行的觀念認為消費者不會上門買瓦斯，因此不重視店面設計與布置。該業者將門市打造成優雅的空間，並推出多元化服務活動，舉辦生活講座、辦理親子黏土課程、廚藝活動，吸引民眾到門市參與活動，改變民眾對傳統瓦斯行的觀念，提升民眾對瓦斯業者的信任。

3. 專賣10公斤以下瓦斯桶，吸引女性加入配送員

傳統瓦斯鋼瓶較重，瓦斯業者大多聘請男性配送員；由於該業者引進輕巧僅重5.4公斤空瓶，加上10公斤的瓦斯，總重量15.4公斤（大約4、5歲小孩標準體重），因而適合女性加入配送員行列；因此解決因人口老化及只能男性配送的缺工問題。

4. 採用自行到店提貨優惠價及計畫性配送，降低營運成本

傳統瓦斯業者採消費者「隨call隨到」的貼心服務，這現象造成瓦斯業者人力有時吃緊，有時人力閒置的狀況。該業者推出到店自行提貨，推出優惠50元的行銷策略，鼓勵民眾到店自行取貨。

此外，該業者也推出今天訂貨（電話或手機），明天到貨的觀念，翻轉存在已久的既定印象；因此業者可以用最精準的配送路線，員工可以安排適當的輪休，不只員工開心，更是降低瓦斯業者經營成本。

春節桶裝瓦斯價格不調整（1）
Photo Credit: 中央社

逆向思考，帶來更多的商機

該業者2014年從非本業者踏入不熟悉的瓦斯行業，短短七年，使用客戶已遍及台中市全區，用戶會員數也不斷增加。

分析其成功的因素，係採用逆向思考法則，以不同的面向，跳脫與傳統瓦斯業的經營模式，重視民眾在意的瓦斯桶安全議題，獲得民眾的認同，並改變民眾過去對瓦斯行的刻版印象，辦理各式各樣與民眾互動的活動，吸引民眾走入瓦斯行，增加服務商機。

針對瓦斯業常有的缺工問題，因為採用輕質且販售10公斤以下的桶裝瓦斯，不只提升婦女就業機會，對缺工問題自然而然迎刃而解。最後，業者採計畫性配送路線，不只便利員工輪休，更是降低業者配送的成本，提升業者營運的利潤，在在都展現出「逆向思考」帶來的商業突破。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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