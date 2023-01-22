《宗教統治》：徐光啟無法意識到，基督宗教的宇宙觀會對中國傳統文化構成何種威脅

文：湯姆．霍蘭（Tom Holland）

「對甚麼樣的人，我就作甚麼樣的人。」（摘錄）

在一個像中國這樣遙遠、強大且神祕的帝國中心，距離歐洲整整三年路程的城市裡發現基督徒的消息，自然帶給羅馬無上的喜悅和安慰。當時是一個艱難的時代。一個多世紀以來，整個基督宗教世界似乎都面臨著腐壞的危險。古老王國淪入異教之手，其他地方則已被土耳其人吞沒。

聖史蒂芬（Saint Stephen）與聖依撒伯爾（Saunt Elizabeth）所在的匈牙利的大部分區域，都屈服於鄂圖曼帝國蘇丹的統治之下。天主教徒在許多地方面臨四面楚歌的狀況，教廷須竭盡全力以穩定局勢，否則他們將和教派分立的異教信仰一樣，淪為眾多教派的其中之一，不再是唯一的天主教會，只是位在羅馬的一個教會。

每個凡人，無論是不是基督徒，都擁有來自上帝賦予的權利。德拉斯．卡薩斯稱這些權利為「Derechos humanos」，也就是「人權」之意。因此，只要是接受這個理念的基督徒，都難以相信自己身為基督徒就比異教徒優越。世界之遼闊，更甭論居住其中的各種民族之無限可能，這對傳教士既是一種激勵，也是一種告誡。

如果印地安人會被西班牙與葡萄牙冒險家蔑視為蠻夷之人，那麼在其他地方，歐洲人也很有可能被視為野蠻民族。而這一點在中國最為明顯，即使是生活在其邊緣地帶的人，也會驚訝地意識到：「這些人在科學、政府組織及其他各方面，如此文明先進，絲毫不遜於歐洲。」

對傳教士而言，沿著中國這個帝國的道路和河流旅行，驚嘆其財富和城市規模之龐大，就和保羅在羅馬帝國旅行時的感受一樣。「對甚麼樣的人，我就作甚麼樣的人。」使徒保羅如此定義他將世界帶到基督面前的策略。擊垮墨西哥人的科爾特斯認為自己並無義務仿效保羅的榜樣，但中國不會接受如西班牙人對待新大陸那樣的對待方式，因為它是如此古老、強大而世故。正如第一位跨洋到達北京的傳教士所說：「它與其他地方非常不同。」如果傳教士們聽從救世主的命令，要去到那裡向所有受造物傳福音，那他們就不能被認定為歐洲人。

受徐光啟委派改革曆法的人，就是將其一生都奉獻給這個信念的一個人。約翰．施雷克（Johann Schrek）是一位才華洋溢的博學者，不僅是天文學家，也是醫生、數學家和語言學家。但最重要的是：他是一名傳教士，隸屬於一個自西元一五四○年成立以來，就始終以全球性規模運作的團體。加入耶穌會的人，除了和修士一樣誓言安貧、守貞、服從之外，也同時誓言效忠教宗，接受他所指派的任何使命。有些耶穌會傳教士以獻身傳教，表達他們對此的承諾；其他人冒著殉難的危險，獻身於將英格蘭從異端中拯救出來；而另一群人則遠航到世界的盡頭。

當他們前往歐洲以外的地方時，他們接受的命令是：在不違背基督教義的前提下，盡可能地吸收當地風俗。他們在西印度群島像印地安人一樣地生活，在中國則過著中國人的生活。這項做法被推向令人印象深刻的極致。第一位去到北京的耶穌會傳教士，成功融入中國精英階層，當他在西元一六一○年於中國去世時，皇帝還御賜一塊土地供他安葬，這是外國人前所未有的榮譽。來自義大利的利瑪竇（Matteo Ricci），當他於西元一五八二年來到中國時，還對中文一竅不通，但他後來將自己變成了利瑪竇，並且精通這第二故鄉的古典學問，甚至贏得中國官僚階級認可，被視為同儕之人。

古老的哲學家孔子――其理念是中國道德體系的源頭顯然不是基督徒，但利瑪竇並不將他視為異端。他之所以能真誠地做到這點，很大程度上要歸功於兩個特定的理念：首先，神賜的理性，非常清楚地表現在亞里斯多德的著作當中，也同樣啟發了孔子；其次，幾個世紀以來，他的教誨也已遭追隨者的破壞。利瑪竇相信，只有將這些淤積除去，儒家信徒才有可能被引導歸向基督。

就基本面來看，儒家哲學與基督宗教完全可以兼容並蓄。這也是為什麼當利瑪竇向羅馬要求派遣天文學家來中國時，他無須為了透過曆法改革來服事中國皇帝而道歉。「根據天主旨意安排，在不同時代、與不同種族的關係，人們採取各種方式，以引發人們對基督宗教信仰的興趣。」鄧玉函（即約翰．施雷克）從他的家鄉康士坦斯來到北京，終其一生奉獻於落實這項做法。

但在他的上級當中，也有一些人對此表示疑慮。就在這個關鍵性的日蝕讓鄧玉函得以進入欽天監任職之前幾個月，一名資深的耶穌會士抵達北京視察。儘管當地許多傳教士的工作成效讓安德烈．帕爾梅羅（Andre Palmeiro）印象深刻，他卻對指導他們工作的一些前提有所疑慮。在他看來，儒家哲學的內涵與基督宗教根本不同。「如果傳教士們認為在中國書籍裡，確實有一些論述道德的篇章可用來灌輸美德，那麼我會回問他們，自古至今的各個教派當中，哪一個沒有任何有關正確生活的準則？」

帕爾梅羅在天色因日蝕而變黑的前一週離開北京，他反思中國人令他困擾的各種行為――官僚對窮人表現出來的傲慢，他們無法理解教會與國家之間的區別，他們的妻妾之多駭人聽聞。然而最令人不安的是，帕爾梅羅看不到任何一點崇拜以色列唯一創造之神的跡象。中國人似乎沒有神造萬物或上帝的概念。他們並不遵從唯一萬能真神的律法，而是相信由火、水、土、金、木這些構成要素所組成、反覆起伏循環不已的自然秩序。