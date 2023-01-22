《宗教統治》：徐光啟無法意識到，基督宗教的宇宙觀會對中國傳統文化構成何種威脅
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本書回溯了基督宗教數千年來的軌跡，對這段歷史的文化、藝術、社會、政治等層面做了細膩而平衡的描述，深入探討到底是什麼使基督宗教文明具有如此強大的變革力量？以及西方世界對宗教產生越來越多疑慮時，為什麼人們的直覺反應仍然充滿基督宗教的意涵。
文：湯姆．霍蘭（Tom Holland）
「對甚麼樣的人，我就作甚麼樣的人。」（摘錄）
在一個像中國這樣遙遠、強大且神祕的帝國中心，距離歐洲整整三年路程的城市裡發現基督徒的消息，自然帶給羅馬無上的喜悅和安慰。當時是一個艱難的時代。一個多世紀以來，整個基督宗教世界似乎都面臨著腐壞的危險。古老王國淪入異教之手，其他地方則已被土耳其人吞沒。
聖史蒂芬（Saint Stephen）與聖依撒伯爾（Saunt Elizabeth）所在的匈牙利的大部分區域，都屈服於鄂圖曼帝國蘇丹的統治之下。天主教徒在許多地方面臨四面楚歌的狀況，教廷須竭盡全力以穩定局勢，否則他們將和教派分立的異教信仰一樣，淪為眾多教派的其中之一，不再是唯一的天主教會，只是位在羅馬的一個教會。
每個凡人，無論是不是基督徒，都擁有來自上帝賦予的權利。德拉斯．卡薩斯稱這些權利為「Derechos humanos」，也就是「人權」之意。因此，只要是接受這個理念的基督徒，都難以相信自己身為基督徒就比異教徒優越。世界之遼闊，更甭論居住其中的各種民族之無限可能，這對傳教士既是一種激勵，也是一種告誡。
如果印地安人會被西班牙與葡萄牙冒險家蔑視為蠻夷之人，那麼在其他地方，歐洲人也很有可能被視為野蠻民族。而這一點在中國最為明顯，即使是生活在其邊緣地帶的人，也會驚訝地意識到：「這些人在科學、政府組織及其他各方面，如此文明先進，絲毫不遜於歐洲。」
對傳教士而言，沿著中國這個帝國的道路和河流旅行，驚嘆其財富和城市規模之龐大，就和保羅在羅馬帝國旅行時的感受一樣。「對甚麼樣的人，我就作甚麼樣的人。」使徒保羅如此定義他將世界帶到基督面前的策略。擊垮墨西哥人的科爾特斯認為自己並無義務仿效保羅的榜樣，但中國不會接受如西班牙人對待新大陸那樣的對待方式，因為它是如此古老、強大而世故。正如第一位跨洋到達北京的傳教士所說：「它與其他地方非常不同。」如果傳教士們聽從救世主的命令，要去到那裡向所有受造物傳福音，那他們就不能被認定為歐洲人。
受徐光啟委派改革曆法的人，就是將其一生都奉獻給這個信念的一個人。約翰．施雷克（Johann Schrek）是一位才華洋溢的博學者，不僅是天文學家，也是醫生、數學家和語言學家。但最重要的是：他是一名傳教士，隸屬於一個自西元一五四○年成立以來，就始終以全球性規模運作的團體。加入耶穌會的人，除了和修士一樣誓言安貧、守貞、服從之外，也同時誓言效忠教宗，接受他所指派的任何使命。有些耶穌會傳教士以獻身傳教，表達他們對此的承諾；其他人冒著殉難的危險，獻身於將英格蘭從異端中拯救出來；而另一群人則遠航到世界的盡頭。
當他們前往歐洲以外的地方時，他們接受的命令是：在不違背基督教義的前提下，盡可能地吸收當地風俗。他們在西印度群島像印地安人一樣地生活，在中國則過著中國人的生活。這項做法被推向令人印象深刻的極致。第一位去到北京的耶穌會傳教士，成功融入中國精英階層，當他在西元一六一○年於中國去世時，皇帝還御賜一塊土地供他安葬，這是外國人前所未有的榮譽。來自義大利的利瑪竇（Matteo Ricci），當他於西元一五八二年來到中國時，還對中文一竅不通，但他後來將自己變成了利瑪竇，並且精通這第二故鄉的古典學問，甚至贏得中國官僚階級認可，被視為同儕之人。
古老的哲學家孔子――其理念是中國道德體系的源頭顯然不是基督徒，但利瑪竇並不將他視為異端。他之所以能真誠地做到這點，很大程度上要歸功於兩個特定的理念：首先，神賜的理性，非常清楚地表現在亞里斯多德的著作當中，也同樣啟發了孔子；其次，幾個世紀以來，他的教誨也已遭追隨者的破壞。利瑪竇相信，只有將這些淤積除去，儒家信徒才有可能被引導歸向基督。
就基本面來看，儒家哲學與基督宗教完全可以兼容並蓄。這也是為什麼當利瑪竇向羅馬要求派遣天文學家來中國時，他無須為了透過曆法改革來服事中國皇帝而道歉。「根據天主旨意安排，在不同時代、與不同種族的關係，人們採取各種方式，以引發人們對基督宗教信仰的興趣。」鄧玉函（即約翰．施雷克）從他的家鄉康士坦斯來到北京，終其一生奉獻於落實這項做法。
但在他的上級當中，也有一些人對此表示疑慮。就在這個關鍵性的日蝕讓鄧玉函得以進入欽天監任職之前幾個月，一名資深的耶穌會士抵達北京視察。儘管當地許多傳教士的工作成效讓安德烈．帕爾梅羅（Andre Palmeiro）印象深刻，他卻對指導他們工作的一些前提有所疑慮。在他看來，儒家哲學的內涵與基督宗教根本不同。「如果傳教士們認為在中國書籍裡，確實有一些論述道德的篇章可用來灌輸美德，那麼我會回問他們，自古至今的各個教派當中，哪一個沒有任何有關正確生活的準則？」
帕爾梅羅在天色因日蝕而變黑的前一週離開北京，他反思中國人令他困擾的各種行為――官僚對窮人表現出來的傲慢，他們無法理解教會與國家之間的區別，他們的妻妾之多駭人聽聞。然而最令人不安的是，帕爾梅羅看不到任何一點崇拜以色列唯一創造之神的跡象。中國人似乎沒有神造萬物或上帝的概念。他們並不遵從唯一萬能真神的律法，而是相信由火、水、土、金、木這些構成要素所組成、反覆起伏循環不已的自然秩序。
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
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隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。