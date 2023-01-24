《小資變有錢的超強執行法》：要翻轉一個人的命運及未來，就從培養富腦袋開始
我們想讓你知道的是
每一個人都要學會理財投資的相關知識，那是一個很重要的未來生存技能，當這個世界變得很快混亂的時候，也許有一天你所做的工作可能會消失。但只要你學會投資理財，可以擁有固定的被動收入，就不用擔心有一天沒有收入三餐不繼！
文：Dr.Selena楊倩琳博士
要有富口袋，先養富腦袋
「致富是一種技能，而且每個人都可以學會。」——納瓦爾・拉維肯
Dr.Selena 翻轉人生小故事
前陣子電視台的財經記者採訪我問了一個問題：「什麼樣的動機想成立小資理財社並分享理財教育了」我分享了一個成長的小故事：
小時候我跟姊姊住在九份被外婆養大，我的外婆是非常典型傳統的台灣婦女，認命、堅強、勤奮、勇敢。在外公不幸在礦坑遇難後，一個女人辛苦撫養七個小孩長大。外婆為了養大七個小孩，做過煮飯、傭人、洗碗工⋯⋯，每天才能賺一點點錢求得溫飽。
從我們小時候我的媽媽就隻身一人在台北，要日夜不停的工作掙錢才能存錢，媽媽那時最大的心願就是存夠錢，能把三個孩子接到台北一起生活。
外婆常跟我說：「她從小沒念什麼書，只能用體力及時間，辛苦的掙一點錢來養活全家，所以她希望我能好好念書靠頭腦賺錢，之後長大後如果我有能力，要多幫助這世上需要幫助的人，特別是窮人及單親媽媽們！」
從小看著外婆及媽媽總是日夜操勞，只為了能養活自己心愛的寶貝們，我常常在想長大後希望自己有能力，可以擺脫外婆及媽媽貧窮的命運，能讓外婆及媽媽過好一點的生活。
我國中畢業後暑假曾在一家早餐店打工，每天清早搭第一班公車去工作，從早上六點做到下午兩點。年輕的老闆娘非常有生意頭腦，她跟老公開麵包店，為了讓店隨時也有人潮，並提高店內的客人客單價及周轉率，她把另一邊的空間隔起來賣起美而美早餐。老闆娘還投資股票及房地產，年紀輕輕三十五、六歲已經有房有店面。
老闆娘常跟我說她是來自南部的小孩，她高職畢業投入職場，嫁給老闆後，發現如果只靠麵包店的收入，根本養不起兩個小孩。
於是她花時間學習投資理財增加被動收入，她說不想一輩子用體力及時間一直做麵包，她希望可以有機會靠錢去賺錢，連睡覺時也會有收入進來。
從小看到厲害的老闆娘，每月靠收租及領股息日子過得很開心，就覺得學會投資理財真的好重要。老闆娘的話啟發了我對投資理財的興趣，後來非常認真念書，幾乎是住在圖書館中。
也因為這樣我看了好多好書，學習很多專業知識及投資理財知識，長大後我也終於能成功翻轉人生及命運，實現從小到大所有的夢想。
之後我在公司發現有很多小資OL，有的是一個人是從中南部來台北發展、在台北租屋；有些則是因為家境大學念書時申請學貸，除了繳房租還要還還五十萬助學貸款。
看她們這樣在台北生活得很辛苦，想幫助她們增加收入改善經濟，所以成立了一個「小資理財社」，教公司的小資女學習投資理財。
每週定時跟她們分享我研究多年的理財觀念及好老公股，並熟悉各種投資理財工具，後來很多人可以開始靠投資賺錢，每年可以不靠老闆幫自己加薪百分之二十至三十，甚至有的小資女在三十多歲的時候，就能自己買一間小宅！
Dr.Selena一直深信：每個人一生辛苦工作賺錢，都是為了給自己及所愛的人，能過更好的生活及更美好的未來。
每一個人都要學會理財投資的相關知識，那是一個很重要的未來生存技能，當這個世界變得很快混亂的時候，也許有一天你所做的工作可能會消失。但只要你學會投資理財，可以擁有固定的被動收入，就不用擔心有一天沒有收入三餐不繼！
所以香港首富李嘉誠曾經這樣說：「自己之所以成為富人，不是因為有錢，而是因為擁有生錢的頭腦。」變有錢第一步改變你的腦：擁有一個生錢的富頭腦。要翻轉一個人的命運及未來，就從培養富腦袋開始。
相關書摘 ▶《小資變有錢的超強執行法》：5%的雪球投資存股哲學，就是「時間＋複利」的神奇效益
書籍介紹
本文摘錄自《小資變有錢的超強執行法 夢想實現、財富翻轉、100天的行動方案》，時報文化出版
作者：Dr.Selena楊倩琳博士
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我們都希望人生早早實現財富自由，
但是每個月有限的薪水困住我們對財富的想像，
這本書就要告訴所有的小資們，
只要掌握執行方法，並且開始行動，
一切關於變有錢的幻想，事實上是可以被實現的夢想。
人生只有一次，你想擁有什麼樣的人生？
你想脫貧，卻不知道從何開始嗎？
你有夢想嗎？卻不知如何完成你的夢想？
現在，讓我們寫下人生計劃，
透過本書學習Dr.Selena的人生執行力，
接著，就等待財富翻轉的美妙人生！
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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不管年終領多少，小資也能變大戶！數位經濟時代必備的永豐DAWHO數位帳戶
我們想讓你知道的是
年終將至，領到年終獎金後該如何聰明理財？尤其面對升息、通膨、經濟不穩定的時侯，更需要一套抗通膨的理財之道。新的一年想變身理財大戶，或許就從永豐DAWHO數位帳戶開始。
年關將近，相信不少人都想在這個時機好好整頓未來一整年的財務規劃，領到的年終獎金該如何有效配置也至關重要。在2022年10月舉辦的「DAWHO之夜──大戶方舟策略，迎接未知挑戰」直播活動上，主持人吳怡霈與理財達人寶可孟、存股達人大俠武林兩位專家曾分享動盪經濟局勢下的投資觀念，以及運用新世代數位工具掌握投資風險，總結出適合市場波動時期的投資策略；如今，投資市場仍波動不斷，投資人究竟該如何判斷局勢、穩健配置個人資產？新的一年，想要達到長期且有效的理財投資，你準備好了嗎？
又到了領年終獎金的日子，不同的產業有著不一樣的結果，有的公司年終可能高達52個月，亦有發不到1個月年終的例子，可謂幾家歡喜幾家愁。無論是否享有優渥年終，都要審慎理財，善用這筆款項。若今年獎金相對微薄，更不能氣餒，必須好好布局下一步，盤點個人財務狀況、擬定目標，在新的一個年度展開聰明的理財之道。
除了活存、定存，要避免辛苦賺來的資本變薄，最重要的方法就是投資。市場上投資工具琳瑯滿目，較穩健的主流工具包括基金、台股、美股，近年隨著AI科技進步，也發展出智能投資工具，幫助投資人克服人性弱點、提供理性判斷的決策。無論選擇哪種工具，投資理財一直是人生的必修課，在選擇適合自己的投資工具時，也可參考「DAWHO之夜──大戶方舟策略，迎接未知挑戰」中理財達人寶可孟所說的，投資只要把握「80/20法則」，將多數資產投入穩健標的，少部分資金用於波段操作，就能安心參與市場活動。
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