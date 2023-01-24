《小資變有錢的超強執行法》：5%的雪球投資存股哲學，就是「時間＋複利」的神奇效益
我們想讓你知道的是
百分之五的雪球投資存股哲學，指的不是投資人投入一筆資金只能賺到百分之五；而是把目標放在長期持續買進好公司的股票或 ETF，並將每年領到的股息再投入投資，就算每年殖利率只有少少的百分之五，也能夠在十四年之後靠著複利就能輕鬆翻出一倍的報酬率！
文：Dr.Selena楊倩琳博士
常常聽到人家說投資可以「錢滾錢」或者所謂的「複利效果」。但是真的可行嗎？這是很多人的疑問。
我們舉一個很經典的例子：一六二六年，美國人用了大約二十四美元的貨物向印地安原住民換取了美國紐約曼哈頓島（Manhattan）。乍看之下，當時的印地安原住民好像吃虧了。但假如當年印地安人把這二十四美元拿來從事年報酬率百分之八的投資，而且把每年的利息都再滾進去複利，到了二〇二二年的今天，原來的二十四美元將因為複利的關係增值超過六百兆美元呢！
在理財規劃時，也必須設法運用複利的效果。否則，以一般大眾的生涯規劃，大約二十五到六十歲一共約四十五年的工作期間，卻要累積出足夠一生（包括工作期間以及退休後）花費的財富，談何容易！透過投資的複利效果，便不難達成。
小資投資好心法：找到你的5％財富雪球
所謂的複利指的是一種利息的計算方式，將本金所獲得的利息併入本金中，使資金規模擴大，並在下一期重複計息，透過不斷重複的累積利息達到利滾利的效果。
關於時間＋複利的神奇效益，股神巴菲特曾經給出了一句非常經典的例子：「人生就像滾雪球，你只要找到濕的雪，和很長的坡道，雪球就會愈滾愈大。」（Life is like a snowball. The important thing is finding wet snow and a really long hill.）
百分之五的雪球投資存股哲學，指的不是投資人投入一筆資金只能賺到百分之五；而是把目標放在長期持續買進好公司的股票或 ETF，並將每年領到的股息再投入投資，就算每年殖利率只有少少的百分之五，也能夠在十四年之後靠著複利就能輕鬆翻出一倍的報酬率！
如果再伴隨著公司每年業績不斷的成長，股東股利分紅發放愈多，很有可能更短只要十到十一年左右，小資族就能提早達成資產翻倍的報酬率。所以百分之五真的不是只有百分之五，因為在長時間的複利效應錢滾錢之下，小資離財富自由的夢想其實並不遠，遙遠的只是要不斷持續克服人性中的貪婪及恐懼而已。
投資長期複利的效果，總是讓人非常心動及期待。但是實際上很多小資投資人並沒有辦法享受到複利的效果，只因為容易忽略了決定長期複利效果的三個關鍵：時間、報酬率以及本金。
一、時間的因素
要達到複利長期驚人的效果的關鍵因素在於「時間」，透過時間的長期不斷累積，將每次獲得的利息不斷地再投入投資，長期下來就能產生資產快速成長的目的。
而一般最常見適合小資族的方式就是定期定額買進股票、ETF或是基金等投資工具，將每年所獲得的利息再一次投入買進同樣的投資標的（股票、ETF或是基金），就能在隔年獲得更多的利息，這是一種適合懶人族及小資族使用的輕鬆投資方式，看似簡單，效果卻相當驚人。
我們可以從上面兩張複利統計表，投資人就可以一目了然。
不論是單筆投資或者定期投資，複利的時間愈長，可以累積的財富愈多。舉個例，如果我們一樣想在五十五歲退休，因此每年投資十二萬元（每月1萬），報酬率有百分之五的話。二十五歲跟三十五歲開始這個計劃，最後的金額分別是四百一十二萬跟八百三十五萬，中間差距相當大。
二、長期穩定的報酬率
短期投資擁有超高的報酬率也許並不困難，但最難的是擁有「長期穩定」的報酬率。如果你的報酬率不穩定的話，儘管這一年有個百分之二十、百分之五十的報酬率，都很容易在未來產生虧損，而失去複利的效果。
一般來說報酬率容易短期衝高的股票，因為投機成分比較大的緣故，一般小資投資人普遍都不敢投入太多資金去買；所以這類股票雖然看帳面上的報酬率可能會很高，但整體的資金效率、整體的資金市值增加的速度，可能還不一定比穩健策略還快。
但是如果本金一千萬元，一年賺百分之五就有五十萬元，「本小利大利不大，本大利小利不小」，便是這個簡單的道理；而且這個百分之五滾雪球方法還可以每年不斷複製下去。
「長期穩定的報酬率」比「短期的高報酬」來得更適合小資族，因為一個穩健的策略，搭配專注本業工作持續累積更多投資本金，讓我們主動收入＋被動收入都能兼修。
穩定報酬率的投資策略，不僅讓我們在平時敢持續投入資金，遇上大跌更敢放大本金，再加上長期時間複利的效益，反倒能讓整體的持股市值增加更快，最終賺得也不見得比價差交易者追漲停板股票的策略還少。
三、本金（雪球）
除了時間跟報酬率兩個因素之外，一般來講投資的本金愈高也代表著有更多財富可以藉由複利的效果來累積。但小資族的情況是，收入來源有限，生活又有許多的各式各樣開支。所以在中間必須有所取捨，設定每月的631預算規劃，調整每月的收入與費用，努力節省出可供儲蓄及投資的本金。
相關書摘 ▶《小資變有錢的超強執行法》：要翻轉一個人的命運及未來，就從培養富腦袋開始
書籍介紹
本文摘錄自《小資變有錢的超強執行法 夢想實現、財富翻轉、100天的行動方案》，時報文化出版
作者：Dr.Selena楊倩琳博士
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我們都希望人生早早實現財富自由，
但是每個月有限的薪水困住我們對財富的想像，
這本書就要告訴所有的小資們，
只要掌握執行方法，並且開始行動，
一切關於變有錢的幻想，事實上是可以被實現的夢想。
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。