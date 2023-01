《小資變有錢的超強執行法》：5%的雪球投資存股哲學，就是「時間＋複利」的神奇效益

文:Dr.Selena楊倩琳博士

常常聽到人家說投資可以「錢滾錢」或者所謂的「複利效果」。但是真的可行嗎?這是很多人的疑問。

我們舉一個很經典的例子:一六二六年,美國人用了大約二十四美元的貨物向印地安原住民換取了美國紐約曼哈頓島(Manhattan)。乍看之下,當時的印地安原住民好像吃虧了。但假如當年印地安人把這二十四美元拿來從事年報酬率百分之八的投資,而且把每年的利息都再滾進去複利,到了二〇二二年的今天,原來的二十四美元將因為複利的關係增值超過六百兆美元呢!

在理財規劃時,也必須設法運用複利的效果。否則,以一般大眾的生涯規劃,大約二十五到六十歲一共約四十五年的工作期間,卻要累積出足夠一生(包括工作期間以及退休後)花費的財富,談何容易!透過投資的複利效果,便不難達成。

小資投資好心法:找到你的5%財富雪球

所謂的複利指的是一種利息的計算方式,將本金所獲得的利息併入本金中,使資金規模擴大,並在下一期重複計息,透過不斷重複的累積利息達到利滾利的效果。

關於時間+複利的神奇效益,股神巴菲特曾經給出了一句非常經典的例子:「人生就像滾雪球,你只要找到濕的雪,和很長的坡道,雪球就會愈滾愈大。」(Life is like a snowball. The important thing is finding wet snow and a really long hill.)

百分之五的雪球投資存股哲學,指的不是投資人投入一筆資金只能賺到百分之五;而是把目標放在長期持續買進好公司的股票或 ETF,並將每年領到的股息再投入投資,就算每年殖利率只有少少的百分之五,也能夠在十四年之後靠著複利就能輕鬆翻出一倍的報酬率!

如果再伴隨著公司每年業績不斷的成長,股東股利分紅發放愈多,很有可能更短只要十到十一年左右,小資族就能提早達成資產翻倍的報酬率。所以百分之五真的不是只有百分之五,因為在長時間的複利效應錢滾錢之下,小資離財富自由的夢想其實並不遠,遙遠的只是要不斷持續克服人性中的貪婪及恐懼而已。

投資長期複利的效果,總是讓人非常心動及期待。但是實際上很多小資投資人並沒有辦法享受到複利的效果,只因為容易忽略了決定長期複利效果的三個關鍵:時間、報酬率以及本金。

一、時間的因素

要達到複利長期驚人的效果的關鍵因素在於「時間」,透過時間的長期不斷累積,將每次獲得的利息不斷地再投入投資,長期下來就能產生資產快速成長的目的。

而一般最常見適合小資族的方式就是定期定額買進股票、ETF或是基金等投資工具,將每年所獲得的利息再一次投入買進同樣的投資標的(股票、ETF或是基金),就能在隔年獲得更多的利息,這是一種適合懶人族及小資族使用的輕鬆投資方式,看似簡單,效果卻相當驚人。

我們可以從上面兩張複利統計表,投資人就可以一目了然。

不論是單筆投資或者定期投資,複利的時間愈長,可以累積的財富愈多。舉個例,如果我們一樣想在五十五歲退休,因此每年投資十二萬元(每月1萬),報酬率有百分之五的話。二十五歲跟三十五歲開始這個計劃,最後的金額分別是四百一十二萬跟八百三十五萬,中間差距相當大。

二、長期穩定的報酬率

短期投資擁有超高的報酬率也許並不困難,但最難的是擁有「長期穩定」的報酬率。如果你的報酬率不穩定的話,儘管這一年有個百分之二十、百分之五十的報酬率,都很容易在未來產生虧損,而失去複利的效果。

一般來說報酬率容易短期衝高的股票,因為投機成分比較大的緣故,一般小資投資人普遍都不敢投入太多資金去買;所以這類股票雖然看帳面上的報酬率可能會很高,但整體的資金效率、整體的資金市值增加的速度,可能還不一定比穩健策略還快。

但是如果本金一千萬元,一年賺百分之五就有五十萬元,「本小利大利不大,本大利小利不小」,便是這個簡單的道理;而且這個百分之五滾雪球方法還可以每年不斷複製下去。

「長期穩定的報酬率」比「短期的高報酬」來得更適合小資族,因為一個穩健的策略,搭配專注本業工作持續累積更多投資本金,讓我們主動收入+被動收入都能兼修。

穩定報酬率的投資策略,不僅讓我們在平時敢持續投入資金,遇上大跌更敢放大本金,再加上長期時間複利的效益,反倒能讓整體的持股市值增加更快,最終賺得也不見得比價差交易者追漲停板股票的策略還少。

三、本金(雪球)

除了時間跟報酬率兩個因素之外,一般來講投資的本金愈高也代表著有更多財富可以藉由複利的效果來累積。但小資族的情況是,收入來源有限,生活又有許多的各式各樣開支。所以在中間必須有所取捨,設定每月的631預算規劃,調整每月的收入與費用,努力節省出可供儲蓄及投資的本金。

