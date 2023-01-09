2023/01/09,
政治

王鴻薇勝出立委補選，吳怡農打正面選戰得票率較2020成長，藍營人士：綠營基本盤未潰散無樂觀本錢

王鴻薇勝出立委補選，吳怡農打正面選戰得票率較2020成長，藍營人士：綠營基本盤未潰散無樂觀本錢
台北市第3選區立委補選8日揭曉結果，由國民黨王鴻薇（前中）勝選，王鴻薇受訪表示，感謝中山、北松山區選民願意給她服務機會，會努力表現；台北市長蔣萬安（前右）則說，王鴻薇進立法院一定不會辜負 鄉親期待，會強力監督執政黨。中央社記者張新偉攝 112年1月8日

我們想讓你知道的是

地方人士說，這次補選，國民黨從高層至執政縣市長都力挺王鴻薇，顯示藍營看重此次補選，也可能視為2024年的總統大選前哨戰，後續是否成為藍營政治人物要中途投入選舉的仿效模式，值得觀察。

王鴻薇勝出，地方人士：可觀察參選模式藍營要角是否仿效

（中央社）台北市第3選區立委補選由國民黨王鴻薇勝出，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹指出，王鴻薇專業問政等條件，長期獲得藍營基本盤支持，這次也獲黨內相挺及勤走基層，終於勝選。

台北市第3選區（北松山、中山區）立委補選投票結果8日出爐，王鴻薇勝選。原本不投入立委補選的王鴻薇，在黨內高層陸續勸說下，最終投入選戰，由國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安等人陪同到台北市選委會登記參選，競選期間，包含新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人都曾現身力挺。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，王鴻薇曾揭發前新竹市長林智堅論文案等議題，加上專業問政等條件，長期獲得藍營基本盤支持，但王鴻薇擔心被外界冠上落跑議員，一開始堅決不參選，最終在黨內高層勸進，才「不計個人毀譽」願意扛下責任與壓力，投入選戰。

黃呂錦茹表示，王鴻薇在松山區的支持度穩，加上蔣萬安協助取得部分的中山區選票而勝選，選舉過程期間，朱立倫、侯友宜等大咖力挺，這次補選，可說是國民黨大團結，也延續蔣萬安當選台北市長後的勝選氣勢。

民進黨台北市黨部主委張茂楠認為，立委補選選區原本支持度就是藍略大於綠，這次由藍營勝選，從投票數來看，最終結果只是維持原本藍綠支持度比例，藍營支持度約5成5、綠營約4成5。

張茂楠表示，原預估若立委補選投票率高，可能險勝藍營約2000票至3000票，但最後開票結果不如預期，此外，吳怡農在選舉期間的選戰打法，雖立意良善，但無法激勵支持者出來投票，可能是最後票數不如預期的因素之一。

此外，地方人士分析，立委補選投票率原本就不高，藍營動員支持者護盤，讓王鴻薇勝選，顯現動員組織能力較強，反觀對手在相關議題掌握等內容過於薄弱，部分政見黨內屢傳出異音，相對削弱氣勢。

地方人士說，這次補選，國民黨從高層至執政縣市長都力挺王鴻薇，顯示藍營看重此次補選，也可能視為2024年的總統大選前哨戰，後續是否成為藍營政治人物要中途投入選舉的仿效模式，值得觀察。

地方人士指出，王鴻薇競選期間提出還稅於民等政見，都被外界認可，而國民黨延續九合一選舉大勝優勢，打鐵趁熱，推出形象佳的王鴻薇參加立委補選，雖時間緊湊，但王鴻薇以勤走基層補陸戰缺口，加上具備空戰如善於議題操作等效果及知名度，藍營政治人物全力相挺，進而勝出。

國立台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥表示，王鴻薇勝選是延續國民黨在九合一選舉的勝選氣勢，因選舉都是看氣勢，剛好搭上此氣勢。不過國民黨的立法院席次並未改變。

東海大學政治系教授沈有忠指出，這次立委補選是蔣萬安擔任立委的選區，王鴻薇勝選並不意外，只是讓氣勢回歸到國民黨，且因補選投票率低，中間年輕選民不投票，就回歸藍綠基本盤的對決，各陣營動員能力成決勝關鍵。

台北立委補選　王鴻薇自行宣布當選
Photo Credit: 中央社
台北市第3選區立委補選8日下午4時起開票，國民黨候選人王鴻薇（前右2）傍晚自行宣布當選。圖為王鴻薇到競辦後，與支持者一同高喊「凍蒜」。中央社記者張新偉攝 112年1月8日

王鴻薇勝選，藍營人士：綠未潰散無樂觀本錢

台北市第3選區立委補選由國民黨候選人王鴻薇勝出。國民黨黨務人士表示，儘管大環境對綠營不佳，王鴻薇又主導選戰議題，但開票結果顯示綠營基本盤仍未潰散，國民黨面對未來南投縣立委補選及2024大選，仍須謹慎、不能樂觀。

台北市第3選區立法委員補選結果8日出爐，根據台北市選委會統計，國民黨候選人王鴻薇以6萬519張票、52.26％得票率勝出，民進黨候選人吳怡農以5萬4739張票、47.27％得票率次之。這次總投票率為43.35％。

在九合一選舉前，立法院113席立委中，國民黨占有39席，隨著蔣萬安請辭參選台北市長，以及許淑華在當選南投縣長後請辭，目前國民黨立委一共是37席。8日王鴻薇勝選，將使國民黨席次回到38席，但現任立委林奕華將在2月請辭接任台北市副市長，由於剩餘任期不足1年，依法不須再舉行補選。

因此，國民黨在3月4日若能贏得南投縣立委補選，在立法院占有的席次仍會維持在38席，並不會改變民進黨在立法院占有63席，仍單獨過半的朝野板塊。

國民黨黨務人士表示，這次立委補選，雖然選前各界都看好王鴻薇能勝選，但國民黨一直都沒有樂觀本錢。由於選區結構，再加上綠營對支持者的號召力，黨中央選前就評估雙方差距會拉得很近，如果投票率低於4成，甚至有可能會輸掉的狀況。

黨務人士指出，所以在選戰後期，從黨中央以降到地方黨部與基層，幾乎都在催票，讓選區內的藍營支持者有危機意識，再加上今天天氣不錯，才讓王鴻薇能順利勝選；不過從雙方得票看，未來不管是面對南投縣立委補選、甚至是2024大選，國民黨都不能樂觀，仍須謹慎應對、團結一致。

黨務人士表示，王鴻薇在九合一選舉時，因揭發前新竹市長林志堅論文抄襲而聲名大噪，順利連任台北市議員，在這次補選也始終主導選戰議題，讓敵營疲於應付，再加上整體大環境對民進黨不佳；但8日開票結果顯示，民進黨基本盤並未鬆動，如果未來國民黨稍有不團結，隨時都可能翻船。

國立台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥接受《中央社》訪問時表示，這次補選投票率達43.35％，顯見雙方的基本盤都有出來，但因為王鴻薇在選戰過程掌握例如黑道、還稅於民等議題十分正確，且近期發酵的新竹棒球場問題也有牽動到這次補選，最終導致王鴻薇勝選。


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