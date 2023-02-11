僧侶是對的：正念冥想如何幫助調節情緒、增強記憶力和免疫系統？

. Photo Credit: BBC News 莫斯利醫生正在練習冥想。

如果你時間緊迫，並難以放鬆，可以嘗試一下冥想（meditation），或許會有幫助。

近年來，正念冥想（Mindfulness meditation）越來越受歡迎，許多人對冥想的好處非常信服。

有證據顯示，每天做一點冥想練習可以改善睡眠、調節情緒、增強免疫力，甚至能從物理上重新調節身體對壓力和疼痛的反應。

BBC科學節目主持人邁克爾．莫斯利醫生（Michael Mosley）在他《就一件事》Podcast中，探討了冥想這一古老而貌似簡單的練習，如何能帶來強大的好處。

僧侶是對的

Photo Credit: Getty Images / BBC News 冥想是僧侶以及印度教、道教和佛教傳統的一個重要組成部分。

冥想並非新鮮事物，它歷史久遠。西藏僧侶每週冥想打坐許多小時，他們的這種做法可以追溯到公元七世紀。

同時，它也是印度教、道教和佛教傳統的一個重要組成部分。

直到1970年代，正念冥想才被美國認知科學家喬．卡巴金（Jon Kabat Zinn）介紹到西方。從那時起，已有超過8000多項涉及正念冥想的研究，指出了一些顯著的效果。

研究發現，如果每天花一點時間專注呼吸並檢查身體的話，就可以改善工作記憶力、甚至可以改變大腦的結構和功能。它可以降低壓力水平，並改變免疫系統，而且無需是長期冥想修煉者或是專家也能看到積極效果。

意念力量

Photo Credit: Getty Images / BBC News 一項研究發現，只要8週的冥想，杏仁核就會變小，這對緩解壓力是好消息。

一項研究還發現，不到2個月的冥想練習就能改善參與者的免疫反應。經過8個星期練習後，治療組的那些人對流感疫苗有更強的抗體反應。

那麼，為什麼一種看似只針對心靈的練習，卻對身體和免疫系統產生如此大的影響呢？關鍵是壓力減輕了。

追根溯源

大腦中的杏仁核（amygdala）部分是負責啟動戰鬥或逃跑（fight or flight）反應的區域。在壓力下，它會讓身體產生更多壓力荷爾蒙皮質醇，它會讓免疫系統變得遲鈍。令人神奇的是，研究顯示冥想可以完全重塑和改變這一整個過程。

一項研究發現，只要8週的冥想，杏仁核就會變小，這對緩解壓力是好消息。它還可以導致大腦工作方式的長久改變，包括它如何控制疼痛、記憶力和注意力的方式。

控制大腦

Photo Credit: Getty Images / BBC News 即使一週幾次，每次甚至短短的10分鐘冥想就會有益處。

哈佛醫學院心理學副教授薩拉．拉扎爾（Dr Sara Lazar）博士解釋說，這就像加強身體肌肉（鍛煉）一樣，可以訓練大腦額葉執行網絡（即大腦的主要控制器）更好地控制它所關注的東西。

這可以改善工作記憶力，它是「記住信息並可以熟練使用它的能力。 它也是解決問題的一項非常重要技能。」 它還能改變體驗疼痛的方式。

疼痛控制

正念冥想可以改變對身體疼痛的反應。大腦掃描研究顯示，這主要是因為冥想可以幫助訓練大腦，把疼痛反應與身體感受分離開來。

對一些人而言，特別是那些患有慢性疼痛的患者，疼痛是不可避免的，但冥想真能改變對疼痛的反應，無論是行為上，還是在頭腦中。

冥想與記憶力

Photo Credit: Getty Images / BBC News 一些瑜伽中也有冥想和呼吸練習的部分

新數據顯示，冥想可以在大腦迴路中產生長久性改變，而它對長期記憶力很重要。

拉扎爾博士讓一些65到80歲的沒有任何經驗的人學習冥想。僅僅在八週後他們發現，對長期記憶力很重要的區域，即海馬體的容量增加了。他們還發現這種記憶力效果可以維持一年或更長時間。

我該如何開始？

很明顯，即使一周幾次，每次甚至短短的10分鐘冥想就會有益處。

隨著冥想練習越來越受歡迎，觸手可及的資源也越來越多。阿扎爾博士個人建議，最好能找到一個老師和參加一個冥想班。如果不可能，網上也有許多免費課程資源。

所以不妨試試看，這個看似簡單的技巧卻可以為大腦、情緒、免疫系統以及記憶力帶來深遠的好處。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航