俄烏戰爭將滿一週年，BBC記者解答2023年俄羅斯入侵的五個關鍵問題
我們想讓你知道的是
如果你想知道2023年的俄羅斯是什麼樣子，把喬治・歐威爾和劉易斯・卡羅交叉，你就會有一個大概的想法。這是《1984》和《愛麗絲夢遊仙境》的奇怪混合體，一切都顛倒了，前後顛倒，裡外顛倒：戰爭就是和平，無知就是力量。
進入2023年，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭接近一週年。這將是戰爭升級的一年，還是解決問題的一年，又或者是陷入殘酷僵局的一年？
BBC俄羅斯事務編輯史蒂夫・羅森伯格（Steve Rosenberg） 和國際事務編輯傑羅米・鮑文（Jeremy Bowen） 在英國廣播公司第四台的「今日」節目中回答了對五個關鍵問題的看法。
1、經過近一年的戰鬥，俄羅斯與烏克蘭都筋疲力盡損失慘重，是否有跡象表明普亭對這場戰爭感到厭倦？
史蒂夫・羅森伯格：普亭並沒有覺得厭倦，完全沒有，至少沒有跡象表現出來。從普亭的新年講話中，我們對他現在的處境、他的想法以及他在2023年想把俄羅斯朝哪個方向引領有了更好的了解。
先不看他實際講話的內容，我認為他呈現在觀眾面前的已經說明了一切。因為在他發表演講時，站在他身後的是身穿軍裝的男女，臉色相當嚴峻。這是一個相當觸目驚心的畫面，它向俄羅斯全國人民說：這就是你們的國家。這就是2023年的俄羅斯——一個正在戰爭中的國家。
雖然普亭從來不把這場衝突稱為戰爭，但俄羅斯的目標只有一個：一切都以取得對烏克蘭、對北約、對西方的軍事勝利為目標，俄羅斯期望每個國民都支持這樣的目標，並凖備最終為此做出犧牲，國內完全沒有辯論，沒有討論，一切只以國家和作為領袖的普亭為中心。
除了營造出這樣的視覺效果，在他實際的新年講話中，也沒有和平的信息，沒有妥協的暗示，沒有一字一句顯示出他希望找到辦法擺脫困境。
普亭作為總統只想取勝，要麼是因為他真的相信勝利是可能的，要麼是因為普亭知道他現在已經深陷其中，無路可退，他唯一的選擇就是繼續推進，希望其間出現什麼對他有利的變化。
2、烏克蘭人會繼續努力抗戰嗎？
傑羅米・鮑文：烏克蘭總統澤倫斯基一直在說要奪回他們失去的國土，其中包括在2014年失去的大省——克里米亞。
現在，澤倫斯基已經顯示出他是一個真正優秀的戰爭領導者，但他們在軍事上能取得什麼成果，取決於北約所提供的支持，特別是他們從美國得到的支持。烏克蘭擁有的尖端武器，如海馬斯（Himars）導彈系統，已經對俄羅斯造成了很大的打擊。
但美國總統拜登走了一條相當謹慎的道路，基本上是既不能讓烏克蘭輸掉戰爭，必須支持烏克蘭，使之能夠獲得勝利，但同時又不要把俄羅斯逼到絕境，以至於俄羅斯的核威脅真的成為現實。
現在，烏克蘭人意識到，要收復國土需要更多的打擊力量。當我上次在烏克蘭時，俄羅斯人正在撤出南部城市赫爾松，我所採訪的該地區的所有指揮官都說，為了以他們想要的方式贏得戰爭，他們需要更多的現代坦克和飛機發出攻勢，而這正是他們至今沒有得到的武器。
3、外國對烏克蘭的支持會減弱嗎？
羅森伯格：我認為這是普亭盤算布局中的一部分，因為自去年2月24日以來，儘管事情對他來說很糟糕，但他仍然相信他有過硬的底牌，而且他確實相信西方會慢慢厭倦這場戰爭並減少對烏克蘭的支持。
俄羅斯彌漫著各種謠言和猜測：如俄羅斯可能會有新一輪的軍事調動，還有人說俄羅斯軍隊可能會發動春季攻勢。當局仍然保持樂觀，大談勝利。
鮑文：11月的時候身為美國參謀長聯席會議主席的馬克・米利將軍說，烏克蘭想奪回克里米亞將是困難的，我認為他也許是在暗示這樣的想法並不可取。雖然他很快不再有這樣的評論，但不能改變的事實是這話他的確說過。
4、俄羅斯國內對戰爭的支持情況怎樣？
羅森伯格：克里姆林宮發出的信息與目前戰事地區的現實情況之間有相當的脫節。
一方面，你看到普亭在新年講話中召集全國人民，宣布向勝利邁進，但幾分鐘後，你看到的新聞是烏克蘭對馬基夫卡的軍營發動了火箭襲擊，（俄軍）傷亡慘重。
我這裡還只是說宣傳和現實之間的脫節，但我們實際上看到的是兩種平行存在的現實，而且我們已經談論了近一年了。
如果你想知道2023年的俄羅斯是什麼樣子，把喬治・歐威爾和劉易斯・卡羅交叉，你就會有一個大概的想法。這是《1984》和《愛麗絲夢遊仙境》的奇怪混合體，一切都顛倒了，前後顛倒，裡外顛倒：戰爭就是和平，無知就是力量。
克里姆林宮構建了這種替代現實的虛幻，從早到晚都在官媒上進行宣傳和推動，其中俄羅斯被說成是受害者，而烏克蘭和西方是發動戰爭的侵略者。
5、戰爭雙方都做好凖備願意尋求和平協議嗎？
鮑文：我不認為現在出現了轉折迴旋餘地可以進行談判，因為普亭要麼相信他能贏，要麼相信他無論如何都得繼續下去。
而烏克蘭人也相信自己能贏，在經歷過這麼多的流血犧牲蒙受了這麼多傷害之後，他們不會同意被擺布操縱做出自己不願意的讓步。
自戰爭開始以來，澤倫斯基的語氣已經改變。早在3月份，在烏克蘭首都基輔似乎受到俄羅斯軍隊真正威脅的最初幾周，他說的是：生命很重要，也許比領土更重要。
現在他們說的是，烏克蘭想要回每一寸國土，如果俄羅斯想談判，那麼就必須先從烏克蘭的土地上撤出。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
我們想讓你知道的是
菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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