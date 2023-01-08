中國鬆綁邊境，泰國要求所有旅客入境須出示疫苗接種證明，歐盟3國呼籲「非必要勿前往中國」

（中央社）中國鬆綁邊境，預估將出現海外旅遊潮。泰國交通部長薩薩揚昨（7）日透露，民航局已擬定飛航公告，1月9日上午8時起進入泰國的旅客須出示接種2劑COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗的證明。不過，泰國民航局尚未正式發布公告。

為了因應可能的中國遊客人潮，公共衛生部、交通部和觀光暨體育部部長及相關官員5日開會討論相關措施。

公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）曾表示，不會針對中國遊客實施特別措施。5日的會議討論後，相關單位同意所有進入泰國的遊客都要出示接種2劑COVID-19（2019新冠狀病毒疾病）疫苗證明，不過當天並沒有宣布實施日期。

綜合泰媒報導，交通部長薩薩揚（Saksayam Chidchob）7日透露，民航局已在6日擬好飛航公告（NOTAM），內容包含最新的入境泰國規定。

最新規定將從1月9日早上8時起生效直到1月31日午夜，旅客入境泰國必須要有接種2劑疫苗的證明，不過並沒有提到要多久以內接種疫苗才符合規定；如果未接種過疫苗者要有醫生證明為何無法接種疫苗的文件。

此外，如果旅客來自拒絕讓確診病人入境的國家，就必須購買醫療保險，保險有效日期必須涵蓋旅客在泰天數再加7天；因公赴泰的旅客則必須要有雇主的保證書。

泰國從去年10月開始取消遊客進入泰國須出示疫苗接種證明和醫療保險的規定，新規定等於恢復先前的措施。不過，新規定僅適用於外國旅客而不適用泰國人，而在泰國轉機的旅客也不在此限。

儘管交通部長先行透露內容，民航局的官方網站和臉書尚未更新，航空公司業者也表示還沒有看到正式公文。

中國宣布1月8日起取消入境集中隔離，帶動海外旅遊潮，泰國成為中國民眾海外旅遊前幾名的選擇。泰國因疫情，2020年3月開始禁止外國觀光客入境。2019年泰國全年近4000萬觀光人次中有1/4是中國遊客。

泰國觀光局預估今年首季約有30萬人次中國遊客，因為中國鬆綁防疫限制，觀光局也上修今年整年觀光人次，從2000萬人次增加到2500萬人次。

德國、比利時、盧森堡先後籲民眾：「非必要勿前往中國」

（中央社）德國今（8）日勸告國民，非必要勿前往中國，因為這個世界人口第一大國在放鬆清零政策後，目前COVID-19（2019新冠狀病毒疾病）疫情嚴重加劇。德國鄰國比利時和盧森堡隨後也跟進。

《法新社》報導，德國外交部在推特發文說：「我們目前勸告國民，非必要勿前往中國，原因是當地已出現疫情高峰，使醫療系統疲於應付。」

盧森堡外交部隨後發布聲明說：「盧森堡採取與德國旅遊建議一致作法，目前建議非必要勿前往中國。」

比利時外交部也在網站公告說：「自12月以來，中國因結束COVID-19清零政策，經歷最大一波疫情。鑑於醫院恐將人滿為患，導致遭遇緊急狀況時有無法獲得醫療的風險，目前不建議（赴中國）作非必要旅行。」

現已有十多個國家對來自中國的旅客實施新的入境規定，歐洲聯盟專家本週也「強烈鼓勵」27個會員國，要求來自中國航班的乘客必須進行出發前篩檢，並隨機採檢從中國入境旅客及其班機廢水。

德國、法國、義大利和西班牙等歐盟國家已宣布，來自中國的旅客必須接受篩檢；美國和日本則是也採取類似措施的非歐洲國家。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：翁世航