2023/01/08,
中東

伊朗反政府示威：哈米尼任命強硬派新警察首長，2名男子遭當局逼供並絞刑處死

伊朗反政府示威：哈米尼任命強硬派新警察首長，2名男子遭當局逼供並絞刑處死
伊朗當局昨（7）日任命強硬派官員拉丹任命新警察首長，今天更表示，兩名抗議群眾已遭絞刑。圖為兩名被處決抗議者的照片。 Photo Credit: GettyImages

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艾米尼之死後，在伊朗各地掀起抗議浪潮，而昨（7）日伊朗當局更指派強硬派官員拉丹出任新警察首長，拉丹過去曾多次因「侵害人權」遭國際制裁。今（8）日伊朗政府更處死兩名抗議者，各國紛紛予以譴責。

（中央社）伊朗因22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死掀起全國性示威潮，歷經4個月依舊方興未艾，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）昨（7）日任命新的警察首長。

《法新社》報導，哈米尼在發布於官網的聲明中，任命將軍拉丹（Ahmad-Reza Radan）擔任警察首長，取代艾希塔利（Hossein Ashtari）。哈米尼對於重大國家政策握有最終決定權，他同時也是伊朗武裝部隊的總司令。

哈米尼還下令警方「改善執法能力」，同時「為多個維安部門培訓特種作戰人力」。

出生於1963年的拉丹，曾在2008至2014年擔任伊朗副警察首長，之後領導警方的戰略研究中心。

艾希塔利當時先是接替拉丹擔任副警察首長，2015年再晉升警察首長。兩人都從伊朗強大的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）展開軍旅生涯。

拉丹因與2009年伊朗總統大選爭議引發的示威潮有關的「侵犯人權」情況，而在2010年遭到美國制裁，其後又受到歐洲聯盟（EU）制裁。

哈米尼在聲明中除了宣布拉丹的任命案，也對艾希塔利過去8年的服務表示「感謝與滿意」。

兩名男子遭伊朗當局逼供並處死，各國譴責暴力行徑

（中央社）伊朗去年因22歲庫德族女子艾米尼之死掀起全國性示威潮，當局今（8）天對據稱在抗議活動中殺害一名安全部隊成員的2名男子執行絞刑，歐洲聯盟對此表示震驚，英國也同聲譴責。

《法新社》報導，歐盟外交事務首長波瑞爾（Josep Borrell）的發言人發布聲明說，對於兩名伊朗人因涉及伊朗當前的抗議風潮而被捕和處決，「歐盟感到震驚」。他又說：「歐盟再度呼籲伊朗當局，立即停止這種對抗議民眾施加和執行死刑的遭強烈譴責行徑。」

艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌藐視伊斯蘭教法而被道德警察逮捕，並於去年9月16日死亡後，抗議活動席捲伊朗，當局逮捕了數千人，迄今已有4人遭判處死刑並處決。

《路透社》報導，英國外相柯維立（James Cleverly）今天也譴責伊朗處決兩名抗議民眾的「可惡」作法，並呼籲德黑蘭當局「立即終止對自己的人民施加暴力」。

《路透社》報導，今天處以絞刑的2名男子被因「殺害一名巴斯基準軍事部隊民兵」而定罪，分別是空手道冠軍卡拉米（Mohammad Mehdi Karami），以及兒童輔導志工侯西尼（Seyed Mohammad Hosseini）；另外，還有其他3人也被判處死刑，11個人被捕入獄。

國際特赦組織（Amnesty International）上個月指出，伊朗當局預計對至少26人判處死刑，並稱其「為恐嚇抗議者的假判決」。所有遭判死刑的人都缺乏辯護及選擇律師的權利，被告不得不仰賴政府指派的律師，然而這些律師幾乎沒有為他們進行任何辯護。

國際特赦組織更提到，卡拉米遭到伊朗當局的嚴刑逼供，才因此被定罪。

他的律師阿里·謝里夫扎德·阿爾達卡尼 （Ali Sharifzadeh Ardakani）在12月18日時發文表示，卡拉米在沒有法律依據的情況下，遭到官方嚴刑拷打，「他的手腳被綁起來毆打，身體的各個部位也都有遭電擊的痕跡，甚至還因重創頭部而陷入昏迷。」

對此，伊朗當局則矢口否認證詞是在嚴刑拷打下取得。

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：翁世航


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