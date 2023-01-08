螞蟻集團切割阿里巴巴，馬雲不再是實際控制人，首富人生轉趨低調、淡出舞台

（中央社）中國螞蟻科技集團股份有限公司發表聲明，螞蟻集團管理層不再是阿里巴巴合夥人，以提升公司治理的透明度和有效性。中國媒體分析，此舉意味著螞蟻與阿里巴巴切割，而馬雲不再是實際控制人。

陸媒《紅星新聞》昨（7）日報導，螞蟻科技集團股份有限公司於官網發布「關於持續完善公司治理的公告」。

公告稱，自2021年以來，螞蟻集團持續提升公司管理，目前董事會8名董事中包含4名獨立董事，下設6個專門委員會，在此基礎上，螞蟻集團計劃繼續設立第5名獨立董事，以落實董事會中獨立董事過半。

與此同時，螞蟻集團管理層不再擔任阿里巴巴合夥人，以提升公司治理的透明度和有效性，強化與股東阿里巴巴集團的隔離。

螞蟻集團在公告又稱，今天收到股東提交的「關於股東上層結構調整的告知函」。在股東構架調整前，馬雲與螞蟻集團高層如井賢棟、胡曉明及蔣芳分別持有杭州雲鉑投資諮詢有限公司34%、22%、22%及22%的股權。

根據公司現行章程及「一致行動協議」，馬雲能夠實際支配雲鉑投資股東會、行使螞蟻集團股東權利相關事項的表決結果，並間接控制螞蟻集團53.46%股份的表決權。

也就是說，螞蟻集團這回宣布調整董事會結構前，馬雲是螞蟻集團實際控制人。

報導指出，7日經各方分別簽署相關協議並敲定，馬雲、井賢棟、胡曉明及蔣芳終止在雲鉑投資層面的一致行動關係；井賢棟、邵曉鋒、倪行軍、趙穎、吳敏芝將藉由股權轉讓分別持有雲鉑投資20%的股權。

螞蟻集團稱，調整結束後，再也沒有任何直接或間接股東可單一或共同控制螞蟻集團。

螞蟻被中國官方監管多時，阿里巴巴去年9月間已發布年報稱，旗下螞蟻集團9名高層包括井賢棟等已全數退出阿里巴巴合夥人。

螞蟻集團2020年10月底宣布於上海和香港兩地同時首次公開上市（IPO），但母公司阿里巴巴創辦人因馬雲批評中國金融監管，這項號稱史上最大的IPO計畫被當局暫緩。

隨後螞蟻遭遇一連串整改，阿里巴巴也被立案調查壟斷行為並施予重罰。

Photo Credit: 中央社 中國電商巨擘阿里巴巴董事長馬雲19年前拿6萬美元（約新台幣184萬8300元）在浙江省杭州市成立阿里巴巴，如今身價已逾400億美元。圖為阿里巴巴杭州總部外牆。

批評中國金融制度，馬雲消失2年近期現身曼谷

（中央社）中國螞蟻科技集團股份有限公司昨天公告股權結構調整，馬雲不再是集團實際控制人。在中國科技監管打擊下，馬雲過去2年多幾乎消失在螢光幕前，首富人生轉趨低調、淡出舞台。

阿里巴巴集團創辦人馬雲在2014年10月富比士（Forbes）中國富豪榜中首度摘冠；同年12月，彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）顯示，馬雲以身家286億美元（約新台幣8745億元）登頂亞洲首富，超越長江集團創辦人李嘉誠。

馬雲過去經常露面媒體，轉趨低調分水嶺發生在2020年10月24日。馬雲在第二屆外灘金融峰會發表主題演講，對於金融管理制度提出批評，直指中國金融當鋪思想嚴重，銀行的抵押當鋪思想不可能支持未來30年世界發展對金融的需求。

中國國家副主席王岐山在這場峰會視訊致詞中說，堅持金融服務於實體經濟，必須防範、化解金融風險。

馬雲則在演說中提到，中國不是金融系統性風險，因為中國金融沒有系統，「中國的金融和其他剛成長起來的發展中國家一樣，在金融業我們是青春少年，還沒有成熟的生態系統」。

馬雲一番話被視作公然挑戰官方威信。中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局等單位在2020年11月2日約談螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明；螞蟻集團原有上市計畫也被喊卡。

螞蟻集團本來預定2020年11月5日在滬、港上市，兩地上市總融資額達人民幣2300億元，為史上最大規模IPO案，卻在上市前兩天、11月3日急喊卡。上海證券交易所公告，重大事項導致公司不符合發行上市條件或訊息披露要求。

分析指出，馬雲對於政策的抨擊踩到了紅線。《BBC》亞洲商務記者瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）形容，馬雲等集團大佬忘了他們的企業仍在中國，在政府感到這個金融帝國有些「失控」時，會跳出來提醒「誰真正說話算數」。

馬雲經過這場風波後幾乎消失在公眾視野，去年5月杭州市國安局公布消息指出，一家科技公司硬體研發部門總監「馬某某」被拘捕，立刻引發外界聯想，後才由第三人澄清當事人非馬雲。

馬雲維持少數的公開露面，其中一次為去年12月30日，馬雲公益基金會發布訊息指出，馬雲透過視訊連線參加大陸年度鄉村教師得獎人見面會，馬雲說，臘八之約從不缺席，「希望盡快能和大家線下見面」。

馬雲過去2年多曾被發現在西班牙、荷蘭等地現身。金融時報去年11月29日揭露，馬雲和家人已經在日本東京生活近6個月，保持低調，定期前往美國、以色列。馬雲在去年12月7日卸任浙商總會會長，轉任顧問。

《紐約時報》7日報導，目前尚不清楚馬雲退出螞蟻集團會如何影響IPO計畫，控制權的變更等於更多等待期，以香港證券交易所來說，必須等待1年。

報導提到，經歷科技巨頭監管和清零政策結束後，中共二把手李強在去年12月經濟會議上敦促「大力發展數字經濟」，以提高全球競爭力，這或許可視為另一個訊號。

據《路透社》報導，馬雲最後一次現身，是在米其林星級廚師Supinya Junsuta的Instagram帳戶上。