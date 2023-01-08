螞蟻集團切割阿里巴巴，馬雲不再是實際控制人，首富人生轉趨低調、淡出舞台
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中國螞蟻科技集團日前宣布與阿里巴巴切割，並調整上層股東股權比例，馬雲失去實際控制權。事實上，自從馬雲2020年公開批評中國金融制度後，螞蟻集團的上市計畫就此延宕，馬雲也消失在眾人視野中。據外媒報導，馬雲最後一次現身，是在泰國米其林星期廚師的IG照片中。
（中央社）中國螞蟻科技集團股份有限公司發表聲明，螞蟻集團管理層不再是阿里巴巴合夥人，以提升公司治理的透明度和有效性。中國媒體分析，此舉意味著螞蟻與阿里巴巴切割，而馬雲不再是實際控制人。
陸媒《紅星新聞》昨（7）日報導，螞蟻科技集團股份有限公司於官網發布「關於持續完善公司治理的公告」。
公告稱，自2021年以來，螞蟻集團持續提升公司管理，目前董事會8名董事中包含4名獨立董事，下設6個專門委員會，在此基礎上，螞蟻集團計劃繼續設立第5名獨立董事，以落實董事會中獨立董事過半。
與此同時，螞蟻集團管理層不再擔任阿里巴巴合夥人，以提升公司治理的透明度和有效性，強化與股東阿里巴巴集團的隔離。
螞蟻集團在公告又稱，今天收到股東提交的「關於股東上層結構調整的告知函」。在股東構架調整前，馬雲與螞蟻集團高層如井賢棟、胡曉明及蔣芳分別持有杭州雲鉑投資諮詢有限公司34%、22%、22%及22%的股權。
根據公司現行章程及「一致行動協議」，馬雲能夠實際支配雲鉑投資股東會、行使螞蟻集團股東權利相關事項的表決結果，並間接控制螞蟻集團53.46%股份的表決權。
也就是說，螞蟻集團這回宣布調整董事會結構前，馬雲是螞蟻集團實際控制人。
報導指出，7日經各方分別簽署相關協議並敲定，馬雲、井賢棟、胡曉明及蔣芳終止在雲鉑投資層面的一致行動關係；井賢棟、邵曉鋒、倪行軍、趙穎、吳敏芝將藉由股權轉讓分別持有雲鉑投資20%的股權。
螞蟻集團稱，調整結束後，再也沒有任何直接或間接股東可單一或共同控制螞蟻集團。
螞蟻被中國官方監管多時，阿里巴巴去年9月間已發布年報稱，旗下螞蟻集團9名高層包括井賢棟等已全數退出阿里巴巴合夥人。
螞蟻集團2020年10月底宣布於上海和香港兩地同時首次公開上市（IPO），但母公司阿里巴巴創辦人因馬雲批評中國金融監管，這項號稱史上最大的IPO計畫被當局暫緩。
隨後螞蟻遭遇一連串整改，阿里巴巴也被立案調查壟斷行為並施予重罰。
批評中國金融制度，馬雲消失2年近期現身曼谷
（中央社）中國螞蟻科技集團股份有限公司昨天公告股權結構調整，馬雲不再是集團實際控制人。在中國科技監管打擊下，馬雲過去2年多幾乎消失在螢光幕前，首富人生轉趨低調、淡出舞台。
阿里巴巴集團創辦人馬雲在2014年10月富比士（Forbes）中國富豪榜中首度摘冠；同年12月，彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）顯示，馬雲以身家286億美元（約新台幣8745億元）登頂亞洲首富，超越長江集團創辦人李嘉誠。
馬雲過去經常露面媒體，轉趨低調分水嶺發生在2020年10月24日。馬雲在第二屆外灘金融峰會發表主題演講，對於金融管理制度提出批評，直指中國金融當鋪思想嚴重，銀行的抵押當鋪思想不可能支持未來30年世界發展對金融的需求。
中國國家副主席王岐山在這場峰會視訊致詞中說，堅持金融服務於實體經濟，必須防範、化解金融風險。
馬雲則在演說中提到，中國不是金融系統性風險，因為中國金融沒有系統，「中國的金融和其他剛成長起來的發展中國家一樣，在金融業我們是青春少年，還沒有成熟的生態系統」。
馬雲一番話被視作公然挑戰官方威信。中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局等單位在2020年11月2日約談螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明；螞蟻集團原有上市計畫也被喊卡。
螞蟻集團本來預定2020年11月5日在滬、港上市，兩地上市總融資額達人民幣2300億元，為史上最大規模IPO案，卻在上市前兩天、11月3日急喊卡。上海證券交易所公告，重大事項導致公司不符合發行上市條件或訊息披露要求。
分析指出，馬雲對於政策的抨擊踩到了紅線。《BBC》亞洲商務記者瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）形容，馬雲等集團大佬忘了他們的企業仍在中國，在政府感到這個金融帝國有些「失控」時，會跳出來提醒「誰真正說話算數」。
馬雲經過這場風波後幾乎消失在公眾視野，去年5月杭州市國安局公布消息指出，一家科技公司硬體研發部門總監「馬某某」被拘捕，立刻引發外界聯想，後才由第三人澄清當事人非馬雲。
馬雲維持少數的公開露面，其中一次為去年12月30日，馬雲公益基金會發布訊息指出，馬雲透過視訊連線參加大陸年度鄉村教師得獎人見面會，馬雲說，臘八之約從不缺席，「希望盡快能和大家線下見面」。
馬雲過去2年多曾被發現在西班牙、荷蘭等地現身。金融時報去年11月29日揭露，馬雲和家人已經在日本東京生活近6個月，保持低調，定期前往美國、以色列。馬雲在去年12月7日卸任浙商總會會長，轉任顧問。
《紐約時報》7日報導，目前尚不清楚馬雲退出螞蟻集團會如何影響IPO計畫，控制權的變更等於更多等待期，以香港證券交易所來說，必須等待1年。
報導提到，經歷科技巨頭監管和清零政策結束後，中共二把手李強在去年12月經濟會議上敦促「大力發展數字經濟」，以提高全球競爭力，這或許可視為另一個訊號。
據《路透社》報導，馬雲最後一次現身，是在米其林星級廚師Supinya Junsuta的Instagram帳戶上。
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
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2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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