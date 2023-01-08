2023/01/08,
歐洲

物價電價飛漲，法國黃背心運動重回街頭：示威者要求馬克宏下台，警方「魚網式圍堵」爆發衝突

物價電價飛漲，法國黃背心運動重回街頭：示威者要求馬克宏下台，警方「魚網式圍堵」爆發衝突
法國黃背心運動7日重回街頭，巴黎遊行參與人數不及預期，警方以優勢前後左右包圍示威群眾，控制民眾的活動範圍與行走速度。 Photo Credit：中央社

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隨著物價及能源價格持續走高，供電又出現危機，讓法國民眾相當難受，昨（7）日法國黃背心運動再次走上街頭，抗議物價飛漲、退休制度等，更要求馬克宏下台。此外，由於示威人數不如預期，警方以「魚網式包圍策略」限制行動，反而造成多位民眾受傷，就連記者也遭受波及。

（中央社）法國黃背心昨（7）日舉行2023年第一場全國運動，抗議物電價齊飛，百姓生活日益困難，要求總統馬克宏下台。然而人數不如預期，警方以絕對優勢漁網式控制示威者，雙方爆發衝突。

自2018年席捲法國後，黃背心運動7日重回街頭，展開2023年第一場全國動員，抗議物價、電價高漲、醫療等公共設施不足、退休制度改革，及示威者眼中總統馬克宏（Emmanuel Macron）「親資本主義」的社會結構。

巴黎在內的各大城市都動員示威、遊行，然而參與人數不及預期，內政部表示法國共有5000人參與，巴黎遊行則約有2000人；主辦單位也表示動員令人失望，但未透露人數。

《中央社》現場觀察，巴黎人數應多於2000，約有5000人。激進左派「不屈法國」（LFI）國會議員雷歐蒙（Antoine Léaument）和波特（Thomas Portes）也出現在遊行隊伍中。

巴黎警局高度戒備，派出大量警力，由於人數不如預期，警方以絕對優勢「魚網式圍堵」示威者，將人群控制在限定空間，民眾只能在範圍內一起前進，不得隨意穿過警察防圍、自由行動。

記者目擊示威者想穿越警察圍堵提早離開，遭到警察拒絕；也有民眾想使用一旁垃圾桶，卻遭執法人員推擠，嚴厲抗議後才放行。參與者憤怒表示，警方圍堵方式已損害人民的示威權與人身自由。

由於一開始沒有讓群眾離開示威現場的路徑，示威者對於警方的漁網包圍策略感到驚訝與不滿，數度出現兩方衝突的「沸水效應」。面對群眾抗議推擠，警察立即使出胡椒噴霧，一旁記者受到衝擊，灼熱疼痛導致一度無法睜開雙眼；也有民眾因衝突掛彩。

司法人員史黛芬尼（Stéphanie）向《中央社》表示：「政府正在剝奪『社會的人性面』，薪資、權利減少，人民在社會中已失去位子，資本才是主宰；應該要倒過來，經濟要為人民服務。」

「不僅是退休制度改革，法國一切都出現問題，商家快活不下去，我們也買不起食物、租不起房子，連交通都漲價。」2023年起，巴黎地鐵票全面漲價，月票漲幅達12%。

工程師瓦雷利（Valérie）則告訴記者，他對於工作繳稅沒問題，但納稅錢都流進電力集團等大企業口袋裡，富者越富，讓他很不滿。「我繳稅，希望獲得公共服務；憲法規定，主權國家有義務協助納稅人安身、果腹、維持生計。有些勞工竟沒有房子住，必須露宿街頭。」

兩人都認為，眼前首要之務是馬克宏下台。此外，改變政治體制也同樣重要，訴求直接民主，代議制度改為「強制委任」。

「強制委任」指國會議員須遵從政見、選區訓令或政黨綱要，否則選民得以罷免；現今多數國家採「自由委任」，即議員在選出後以自由意志擔任職務，決策自主性較不受限。

黃背心運動代表向法媒表示，「7日的遊行是黃背心第二章的序幕」，並規劃下週六再次走上街頭。遊行晚間7時抵達經濟部門口，作為象徵。

除了黃背心運動，庫德族今天也在巴黎街頭舉辦遊行，以悼念10年前遭暗殺的3名庫德族女性運動人士。近萬名來自歐洲各地的庫德族人聚集巴黎，手持受害者照片，以及「真相與正義」、「沒有什麼能阻擋庫德族人的自由」等標語。

不屈法國的巴黎市議員席默內（Danielle Simonnet）等政治人物也到場致意，並表示會和為女性運動人士與自由抗爭的庫德族人民站在一起。

自2013年起，庫德族人每年都會舉辦紀念遊行，但2週前發生的3名庫德人被種族主義者殺害的案件震驚國際，使今天的活動更引人關注。參與者向媒體譴責土耳其政府，表示「土耳其再次於巴黎屠殺3名庫德人」。

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Photo Credit: GettyImages
數百名民眾走上法國街頭，抗議馬克宏養老金改革和失業改革等。由於高通脹和能源成本，他們還呼籲為每人增加工資。

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：翁世航


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