2023/01/08,
政治

王鴻薇擊敗吳怡農贏得台北第三選區立委補選：進入國會後第一件事要「看緊納稅人的荷包」

王鴻薇擊敗吳怡農贏得台北第三選區立委補選：進入國會後第一件事要「看緊納稅人的荷包」
台北市第3選區立委補選8日結果出爐，由國民黨候選人王鴻薇（中）勝選。有16年議員經歷的王鴻薇感謝選民給機會，進立院後將勇於監督政府施政，推動強化社會安全網等。 Photo Credit：中央社

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台北市第三選區立委補選今（8）日登場，國民黨候選人王鴻薇以6萬多票戰勝民進黨候選人吳怡農，王鴻薇隨後前往競選總部發表勝選感言，同時透露當選後的未來動向。台北市長蔣萬安也到場祝賀，並為王鴻薇掛保證，一定會強力監督政府施政，不讓選民失望。

台北市第三選區立委補選今（8）日登場，王鴻薇與吳怡農的選情激烈，從開票以來，兩人的票數就相當接近，直到5點左右，王鴻薇突破了當選門檻5.4萬票，並持續領先。

根據中選會最終得票數，王鴻薇獲得6萬0519票，吳怡農獲得5萬4739票，位居第二，排名第三的蕭赫麟則獲得542票。吳怡農也已經發表敗選感言，感謝所有同仁及選民的支持與陪伴。

本次補選的選舉人數約有26萬人，其中中山區有17.5萬人、松山區有9.2萬人，選委會表示，今日投票率約42%，當選門檻要達5.4萬人

王鴻薇現身競選總部發表勝選談話：

我們非常感謝中山與與北松山區的選民，願意給王鴻薇服務的機會，大家也知道這個選區原本是講萬安市長的選區，他在這個選區裡面非常認真、勤快且問政的成績也非常好，所以其實今天就是一個壓力的開始，我也要告訴北松山還有中山區的選民，我會努力來表現，希望能夠讓大家看到王鴻薇是值得信賴的，非常非常感謝選民願意給我們這個機會。

王鴻薇說，她在剛剛接到國民黨主席朱立倫的祝賀電話，主席很慶幸在競選過程中有不斷催票，才讓她的支持者能出來投票，王鴻薇表示，過去補選情況很常會因為投票率偏低而發生遺憾，「還好我們這次沒有造成遺憾的發生。」

王鴻薇也表示，進入國會後第一件事要「看緊納稅人的荷包」，雖然政府願意普發現金，但卻又同時提出舉債的想法，她感到難以接受，「過去超徵的1.1兆元到底花到哪去了？這點是非常重要的。」

此外，她也表示未來會加強了解社區問題，為中山區及北松山區的里民做事。同時她也透露未來規劃，首先她會先謝票，同時把部分選服案件快速辦理，若來不及辦理的案件，則會與選區議員合作處理。

過去王鴻薇曾提到立委補選是台北市長選舉延長賽。

訪問中他表示，至少他有成功接棒，讓蔣萬安市長施政時能無後顧之憂，「從11月26號到12月18號的嘉義市選舉，到現在1月8號的台北市立委補選，國民黨一直是穩扎穩打，才能獲得勝選。」他補充，最重要的是，國民黨團隊合作的精神，為2024年總統選舉打下一劑強心針。

台北市長蔣萬安也隨後現身國民黨競選總部為王鴻薇站台，他表示，王鴻薇進入國會後，一定不會辜負選民的期待，強力監督政府施政並且勇於為人民發聲。他坦言，勝選的心情肯定是開心的，但他們仍會以謙虛的態度來面對各方意見，同時將選民的期待轉化為施政動力，專心為人民服務。

然而，作為台北市松山區及信義區議員的王鴻薇，因為成功在立委補選中勝出，按規定必須辭職，因而引起議員缺額問題。依據《地方制度法》規定，若議員缺額未達十分之三，或同一選區缺額未達二分之一，將不進行補選，簡言之，松山信義區將不會進行議員補選，未來王鴻薇議員的職缺將有4年沒人遞補。

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Photo Credit: 中央社
台北市第3選區立委補選8日傍晚完成開票，民進黨候選人吳怡農稍早已自行宣布敗選。

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核稿編輯：翁世航


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