俄結束停火撤夜轟炸烏東，外界憂白羅斯可能成為俄軍的北方中繼站
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日前俄羅斯總統蒲亭才剛下令，為了慶祝7日俄羅斯和烏克蘭的東正教耶誕節，決議停火36小時，烏克蘭對此堅決不同意。沒想到7日晚間，俄羅斯就徹夜轟炸頓巴斯地區，造成平民傷亡。
（中央社）地方官員今（8）日說，俄羅斯徹夜轟擊烏克蘭東部造成至少1人死亡。先前莫斯科結束自行宣布的耶誕節停火，並矢言繼續戰鬥，直到戰勝這個鄰國為止。
俄羅斯總統蒲亭6日下令停火36小時，以慶祝7日俄羅斯和烏克蘭的東正教耶誕節，但烏克蘭堅不同意，前線戰火持續。
哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫（Oleh Sinegubov）在Telegram上表示，州內有1名50歲男子死於俄羅斯轟擊。這個消息是在莫斯科午夜過後幾分鐘傳出。
多數烏克蘭東正教徒傳統上在1月7日慶祝耶誕節，俄羅斯的東正教徒也是如此。但今年，烏克蘭最大的烏克蘭正教會（Orthodox Church of Ukraine）也允許在12月25日舉行慶祝耶誕節。儘管如此，仍有許多人在7日慶祝耶誕節，湧入教堂和大教堂。
克里姆林宮表示，莫斯科將在烏克蘭推進所謂的「特別軍事行動」。基輔及其西方盟友認為，這是俄羅斯為了奪取土地無端侵略。
已進入第11個月的俄烏戰爭至今沒有結束跡象，這場戰爭已造成數以千計人死亡，數以百萬計人流離失所，烏克蘭多座城市變成廢墟。
據《路透社》報導，有名烏克蘭官員指出，頓巴斯地區已經連續遭到轟擊，持續數個月。頓涅茨克州長帕夫洛．基里連科（Pavlo Kyrylenko）也表示，頓涅茨克在一夜間受到俄羅斯高達9次的導彈襲擊，其中7次都打在飽受摧殘的克拉馬托爾斯克市。
此外，越來越多人擔心，支持莫斯科的白羅斯可能增加軍事行動，並且成為俄羅斯軍隊攻擊烏克蘭的北方中繼站，有監測白羅斯軍事活動的非官方電報本周六（7）指出，過去兩天約有1400至1600名俄羅斯軍隊，抵達白羅斯東北部城市維捷布斯克。
《衛報》也指出，俄羅斯自行違反東正教耶誕節單方面宣布的停火協議，在各地方發動襲擊，造成兩名平民死亡。
襲擊發生之際，美國宣布向烏克蘭提供37.5億美元的武器援助，其中包括被稱為「坦克殺手」的布拉德利裝甲車（Bradley armoured vehicles）。
新聞來源
- 俄結束停火誓戰至勝利 徹夜轟烏釀1死（中央社）
- Moscow ends self-proclaimed ceasefire, vows to press ahead in Ukrain（Reuters）
- Russia launches strikes in Ukraine in violation of self-declared ceasefire（The Guardian）
延伸閱讀
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- 俄烏戰爭中，法國支援基輔的武器遠少於美國、波蘭與德國，馬克宏在顧慮什麼？
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：翁世航
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
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許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
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