2023/01/08,
歐洲

俄結束停火撤夜轟炸烏東，外界憂白羅斯可能成為俄軍的北方中繼站

俄結束停火撤夜轟炸烏東，外界憂白羅斯可能成為俄軍的北方中繼站
隨著俄烏戰爭在頓涅茨克持續進行，烏克蘭士兵在頓巴斯前線的北部使用「pion」大砲。 Photo Credit: GettyImages

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日前俄羅斯總統蒲亭才剛下令，為了慶祝7日俄羅斯和烏克蘭的東正教耶誕節，決議停火36小時，烏克蘭對此堅決不同意。沒想到7日晚間，俄羅斯就徹夜轟炸頓巴斯地區，造成平民傷亡。

（中央社）地方官員今（8）日說，俄羅斯徹夜轟擊烏克蘭東部造成至少1人死亡。先前莫斯科結束自行宣布的耶誕節停火，並矢言繼續戰鬥，直到戰勝這個鄰國為止。

俄羅斯總統蒲亭6日下令停火36小時，以慶祝7日俄羅斯和烏克蘭的東正教耶誕節，但烏克蘭堅不同意，前線戰火持續。

哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫（Oleh Sinegubov）在Telegram上表示，州內有1名50歲男子死於俄羅斯轟擊。這個消息是在莫斯科午夜過後幾分鐘傳出。

多數烏克蘭東正教徒傳統上在1月7日慶祝耶誕節，俄羅斯的東正教徒也是如此。但今年，烏克蘭最大的烏克蘭正教會（Orthodox Church of Ukraine）也允許在12月25日舉行慶祝耶誕節。儘管如此，仍有許多人在7日慶祝耶誕節，湧入教堂和大教堂。

克里姆林宮表示，莫斯科將在烏克蘭推進所謂的「特別軍事行動」。基輔及其西方盟友認為，這是俄羅斯為了奪取土地無端侵略。

已進入第11個月的俄烏戰爭至今沒有結束跡象，這場戰爭已造成數以千計人死亡，數以百萬計人流離失所，烏克蘭多座城市變成廢墟。

《路透社》報導，有名烏克蘭官員指出，頓巴斯地區已經連續遭到轟擊，持續數個月。頓涅茨克州長帕夫洛．基里連科（Pavlo Kyrylenko）也表示，頓涅茨克在一夜間受到俄羅斯高達9次的導彈襲擊，其中7次都打在飽受摧殘的克拉馬托爾斯克市。

此外，越來越多人擔心，支持莫斯科的白羅斯可能增加軍事行動，並且成為俄羅斯軍隊攻擊烏克蘭的北方中繼站，有監測白羅斯軍事活動的非官方電報本周六（7）指出，過去兩天約有1400至1600名俄羅斯軍隊，抵達白羅斯東北部城市維捷布斯克。

《衛報》也指出，俄羅斯自行違反東正教耶誕節單方面宣布的停火協議，在各地方發動襲擊，造成兩名平民死亡。

襲擊發生之際，美國宣布向烏克蘭提供37.5億美元的武器援助，其中包括被稱為「坦克殺手」的布拉德利裝甲車（Bradley armoured vehicles）。

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：翁世航


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