【小說】《扮裝畫眉》選摘：這就是人在講的，牛瘦無力，人散（窮）白賊（說謊）
我們想讓你知道的是
在「大家樂」風靡全台的年代，各個廟埕總是熱鬧滾滾，歌仔戲班不敵環境競爭，除了酬神扮仙還得跳相思艷舞。台上假鳳虛鸞的虛幻，映襯出了台下微妙、真摯的情感。戲子的日日，漂泊無定所，愛與恨間不斷交織出悲歡喜樂；扮戲若生活，生活如扮戲，戲班的離離合合猶如人生縮影。
文：凌煙
酷暑
夏日午后陽光赤炎如火，搭在廟埕中央的戲棚如同烤箱一般，雖然周圍的帆布全掀開透風，幾台電風扇賣力的旋轉仍吹不走熾人的燠熱，光明少女歌劇團的所有團員卻習以為常，各自專注的化著妝。
家鳳和愛卿並肩坐在一起，同時手拿眉筆，一手持鏡的對鏡畫眉，家鳳是小生，畫的是粗挺的劍眉；愛卿是苦旦，描的是細彎彎的柳葉眉，一道眉描完另一道才描一半，卻被乍響的手機聲嚇了一跳，她看了一眼手機的來電顯示，立刻遞給家鳳說：
「妳接。」
家鳳看她一眼。「誰打來的？」
愛卿沒好氣的回答：「銀行。」
家鳳拿起電話丟到一邊，朝阿金大聲的埋怨：
「頭家娘啊，阿金姊，妳嘛拜託咧，閣（再）打電話返去問看薪水是什麼時拵才欲發好否？阮已經強欲予銀行煩死啊，阮的厝若予銀行查封，不就一世人住戲館予恁飼（養）？」
阿金停下抹粉的手抬起頭，一臉慘白的回說：
「妳叫我頭家娘是在詬謑（譏諷）我呢？我這個頭家娘自頭至尾攏嘛是無權無勢，妳也不是不知，錢的代誌（事情）對我講有什麼路用？」
阿金的語氣也充滿埋怨，厚厚一層粉仍掩蓋不了臉上的風霜，眼袋嘴角都下垂，只有高高的希臘鼻還筆挺著。
愛卿滿臉不悅的說：「不對妳講欲對誰講？薪水初五延到初十，初十閣延到十五，今日攏十八啊還袂看到人，阮厝的貸款無錢倘納，銀行閣一直在催，像在催魂咧，薪水若閣不發，阮只有去跳樓啊。」
「這幾個月攏是小月，戲路較少，可能較歹週轉啦！」阿龍也幫著解釋。
坐在他身邊的阿鈴眼眶深陷，一臉憔悴的模樣，卻完全無視眾人的紛擾，神情漠然的在臉上塗著粉。
家鳳嘆了一口氣，語調轉為無奈的說：
「大家攏要生活，阮嘛知曉今嘛時機真歹，頭家講欲減薪水阮嘛就嘴齒根咬咧較苦過日，但是阮會當體諒頭家，銀行是袂當體諒阮，貸款若無逐個月按時繳，阮的厝就會予銀行拍賣，焉爾就無彩（可惜）阮兩個辛苦十多年。」
阿金也跟著嘆氣說：「我知曉大家攏真困難，但是手頭也不是我在扞（打算），薪水到底什麼時拵才會當發我嘛不知。」
小旦阿綉正往頭上堆髮髻，隨口接話說：
「妳就閣去打電話問一下就知啊嘛！薪水的代誌不是阿卿尹在耳耳（而已），阮嘛要食飯呢！」
「恁翁（丈夫）在做警察，也無差妳這份薪水食穿啊。」阿靜邊說邊往眼皮黏上長長的假睫毛。
她和阿綉都是後來才入班的演員，不像家鳳她們待了十幾年，和阿金說話總是大小聲。
阿綉用些微脫窗（斜視）的眼睛看著阿靜說：
「話不是焉爾講，薪水該領的時拵就要予人領，若無叫妳做白工妳咁欲？」
阿靜噤口不答，阿綉每次和她說話總習慣性帶有兩分敵意，同是小旦，她既年輕又貌美，對芳華不再卻又一心想演苦旦的阿綉自然形成一種威脅，扮裝時會有意無意的和她互別苗頭，為了不願惹紛爭，有時她寧可改演較不擅長的生角，把小旦讓給阿綉演，為此豆油哥常私下罵她傻。
「我看還是豆油哥打電話返去問較好啦！」阿金滿臉為難的看著豆油哥，她知道若是由她去問，肯定得不到好話。
家鳳立刻贊成：「妳啦！豆油哥妳是管事的，妳就打電話返去問予清楚，偌無誰做戲做會落（下）去？」
豆油哥綁了一條黑巾在額頭的髮際，將削得短短的披頭瀏海往後攏，細小的眼睛因為畫上粗黑的眼線而有提神作用，眼皮上塗著一層綠色眼影，配上畫紅擦白的臉頰，使她看來瘦尖冷厲的臉部神情柔和許多，她像沒聽見大家的話語一般，逕自拿著眉筆在頰上塗出一顆大黑痣，又將鼻頭抹黑，就像畫龍點睛似的將丑角的喜感浮現出來。
阿靜默默的拿出手機遞給她，豆油哥隨手接過手機打給秀香，所有人都屏息以待聽著她說話。
「秀香，啊薪水是什麼時拵才有倘發？大家攏已經柴空米糧盡啊，等這縫（檔）戲做煞（完結）？妳要講有定哦，嘸我是對大家歹交代，好啦！我知啦！」豆油哥說完電話，立刻對大家宣佈：「秀香講後日伊會來收這縫戲的戲金發薪水，叫大家免煩惱啦！」
「尚好是焉爾，不倘閣變卦。」愛卿仍有些不放心的說。
阿金心裡卻像一塊鉛，三天戲的戲金在小月時也只有幾萬塊，哪裡夠發薪水？那她和阿芬、阿龍、阿鈴不就又是兩手空空？她連給兩個女兒阿娟和阿華買些衫褲的所費都沒有，這種日子到底還要過多久？
「阿龍，去放音樂鬧台，大家準備一下欲扮仙啊。」豆油哥大聲吩咐。
「等一下欲扮什麼仙？」阿龍走向控制電器的龍邊問。
「三仙 。」
知道開台扮仙的時間到了，大家的動作都加快起來，後台顯得一片忙碌，台前卻沒半個觀眾，因為艷陽如火，來廟裡拜拜的人也顯得有些稀稀落落。
看時間到了，阿龍拿起麥克風先試音：
「喂喂，喂——麥克試驗，麥克試驗，現在咱開始欲來扮仙。」
阿金扮白鬍鬚的壽仙，豆油哥扮抱嬰兒的祿仙，大箍仔依然扮拿奏板的福仙，豆油哥見他還在對鏡子綁黑巾便警告他說：
「大箍仔，你閣焉爾跤手慢鈍，等一下若打帕（來不及），我就佮你踐（音棧，踹的意思）。」
大箍仔聞言，更加手忙腳亂起來，要戴頭盔的黑巾纏歪了，領巾也鬆掛在胸前，卻又趕緊套上黑靴。
「民國九十年，歲次辛己，農曆六月十八日，黃道吉時，由咱武德宮管理委員會舉辦慶典，敬謝大戲一棚，恭祝咱李府將軍聖誕千秋，神威顯赫，特扮財子壽三仙會一台來慶賀，祈求庇佑咱武德宮的主任委員王天福，副主任委員蔡進旺，以及眾委員和所有信徒大家四時無災，年年春，代代出著好子孫；年年富，年年賺錢起大厝，年年好，予恁大家招財又進寶。」
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
我們想讓你知道的是
齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）