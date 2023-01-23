【小說】《扮裝畫眉》選摘：這就是人在講的，牛瘦無力，人散（窮）白賊（說謊）

文：凌煙

酷暑

夏日午后陽光赤炎如火，搭在廟埕中央的戲棚如同烤箱一般，雖然周圍的帆布全掀開透風，幾台電風扇賣力的旋轉仍吹不走熾人的燠熱，光明少女歌劇團的所有團員卻習以為常，各自專注的化著妝。

家鳳和愛卿並肩坐在一起，同時手拿眉筆，一手持鏡的對鏡畫眉，家鳳是小生，畫的是粗挺的劍眉；愛卿是苦旦，描的是細彎彎的柳葉眉，一道眉描完另一道才描一半，卻被乍響的手機聲嚇了一跳，她看了一眼手機的來電顯示，立刻遞給家鳳說：

「妳接。」

家鳳看她一眼。「誰打來的？」

愛卿沒好氣的回答：「銀行。」

家鳳拿起電話丟到一邊，朝阿金大聲的埋怨：

「頭家娘啊，阿金姊，妳嘛拜託咧，閣（再）打電話返去問看薪水是什麼時拵才欲發好否？阮已經強欲予銀行煩死啊，阮的厝若予銀行查封，不就一世人住戲館予恁飼（養）？」

阿金停下抹粉的手抬起頭，一臉慘白的回說：

「妳叫我頭家娘是在詬謑（譏諷）我呢？我這個頭家娘自頭至尾攏嘛是無權無勢，妳也不是不知，錢的代誌（事情）對我講有什麼路用？」

阿金的語氣也充滿埋怨，厚厚一層粉仍掩蓋不了臉上的風霜，眼袋嘴角都下垂，只有高高的希臘鼻還筆挺著。

愛卿滿臉不悅的說：「不對妳講欲對誰講？薪水初五延到初十，初十閣延到十五，今日攏十八啊還袂看到人，阮厝的貸款無錢倘納，銀行閣一直在催，像在催魂咧，薪水若閣不發，阮只有去跳樓啊。」

「這幾個月攏是小月，戲路較少，可能較歹週轉啦！」阿龍也幫著解釋。

坐在他身邊的阿鈴眼眶深陷，一臉憔悴的模樣，卻完全無視眾人的紛擾，神情漠然的在臉上塗著粉。

家鳳嘆了一口氣，語調轉為無奈的說：

「大家攏要生活，阮嘛知曉今嘛時機真歹，頭家講欲減薪水阮嘛就嘴齒根咬咧較苦過日，但是阮會當體諒頭家，銀行是袂當體諒阮，貸款若無逐個月按時繳，阮的厝就會予銀行拍賣，焉爾就無彩（可惜）阮兩個辛苦十多年。」

阿金也跟著嘆氣說：「我知曉大家攏真困難，但是手頭也不是我在扞（打算），薪水到底什麼時拵才會當發我嘛不知。」

小旦阿綉正往頭上堆髮髻，隨口接話說：

「妳就閣去打電話問一下就知啊嘛！薪水的代誌不是阿卿尹在耳耳（而已），阮嘛要食飯呢！」

「恁翁（丈夫）在做警察，也無差妳這份薪水食穿啊。」阿靜邊說邊往眼皮黏上長長的假睫毛。

她和阿綉都是後來才入班的演員，不像家鳳她們待了十幾年，和阿金說話總是大小聲。

阿綉用些微脫窗（斜視）的眼睛看著阿靜說：

「話不是焉爾講，薪水該領的時拵就要予人領，若無叫妳做白工妳咁欲？」

阿靜噤口不答，阿綉每次和她說話總習慣性帶有兩分敵意，同是小旦，她既年輕又貌美，對芳華不再卻又一心想演苦旦的阿綉自然形成一種威脅，扮裝時會有意無意的和她互別苗頭，為了不願惹紛爭，有時她寧可改演較不擅長的生角，把小旦讓給阿綉演，為此豆油哥常私下罵她傻。

「我看還是豆油哥打電話返去問較好啦！」阿金滿臉為難的看著豆油哥，她知道若是由她去問，肯定得不到好話。

家鳳立刻贊成：「妳啦！豆油哥妳是管事的，妳就打電話返去問予清楚，偌無誰做戲做會落（下）去？」

豆油哥綁了一條黑巾在額頭的髮際，將削得短短的披頭瀏海往後攏，細小的眼睛因為畫上粗黑的眼線而有提神作用，眼皮上塗著一層綠色眼影，配上畫紅擦白的臉頰，使她看來瘦尖冷厲的臉部神情柔和許多，她像沒聽見大家的話語一般，逕自拿著眉筆在頰上塗出一顆大黑痣，又將鼻頭抹黑，就像畫龍點睛似的將丑角的喜感浮現出來。

阿靜默默的拿出手機遞給她，豆油哥隨手接過手機打給秀香，所有人都屏息以待聽著她說話。

「秀香，啊薪水是什麼時拵才有倘發？大家攏已經柴空米糧盡啊，等這縫（檔）戲做煞（完結）？妳要講有定哦，嘸我是對大家歹交代，好啦！我知啦！」豆油哥說完電話，立刻對大家宣佈：「秀香講後日伊會來收這縫戲的戲金發薪水，叫大家免煩惱啦！」

「尚好是焉爾，不倘閣變卦。」愛卿仍有些不放心的說。

阿金心裡卻像一塊鉛，三天戲的戲金在小月時也只有幾萬塊，哪裡夠發薪水？那她和阿芬、阿龍、阿鈴不就又是兩手空空？她連給兩個女兒阿娟和阿華買些衫褲的所費都沒有，這種日子到底還要過多久？

「阿龍，去放音樂鬧台，大家準備一下欲扮仙啊。」豆油哥大聲吩咐。

「等一下欲扮什麼仙？」阿龍走向控制電器的龍邊問。

「三仙 。」

知道開台扮仙的時間到了，大家的動作都加快起來，後台顯得一片忙碌，台前卻沒半個觀眾，因為艷陽如火，來廟裡拜拜的人也顯得有些稀稀落落。

看時間到了，阿龍拿起麥克風先試音：

「喂喂，喂——麥克試驗，麥克試驗，現在咱開始欲來扮仙。」

阿金扮白鬍鬚的壽仙，豆油哥扮抱嬰兒的祿仙，大箍仔依然扮拿奏板的福仙，豆油哥見他還在對鏡子綁黑巾便警告他說：

「大箍仔，你閣焉爾跤手慢鈍，等一下若打帕（來不及），我就佮你踐（音棧，踹的意思）。」

大箍仔聞言，更加手忙腳亂起來，要戴頭盔的黑巾纏歪了，領巾也鬆掛在胸前，卻又趕緊套上黑靴。

「民國九十年，歲次辛己，農曆六月十八日，黃道吉時，由咱武德宮管理委員會舉辦慶典，敬謝大戲一棚，恭祝咱李府將軍聖誕千秋，神威顯赫，特扮財子壽三仙會一台來慶賀，祈求庇佑咱武德宮的主任委員王天福，副主任委員蔡進旺，以及眾委員和所有信徒大家四時無災，年年春，代代出著好子孫；年年富，年年賺錢起大厝，年年好，予恁大家招財又進寶。」