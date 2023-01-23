《槍桿與筆桿下的眷村文學》：租書店的女兒重返台南老家，蘇偉貞現在最想把父親的書店開回來
我們想讓你知道的是
民國七十三年，蘇偉貞以《紅顏已老》拿到了聯合報的中篇小說獎，全家人一起到頒獎典禮分享她的榮耀，當時蘇偉貞告訴爸爸說：「你這一生在你最落魄的時候，你沒有做錯決定，你開了一間租書店。」蘇父回應女兒：「沒想到開了一家小說租書店有這麼大的影響！」
文．張夢瑞
「眷村四部曲」：相聚、離開、沉默、流浪——蘇偉貞
我的人生似乎始終是在小東路上來來去去——無論是過去父親在後來改為八〇四軍醫院的砲指部擔任教官、我出生與成長的「影劇三村」，還是目前教書的成功大學；而這也或許是我比其他作家更為幸運的地方，因為多數眷村作家是以「回顧」、「追溯」的眼光來看待他們已經離開的眷村，但是就我而言，我從來沒有離開一直生活著的村子，看到那些大嬸、大娘精采的故事和人生，於是，我選擇記錄下來，「只要是眷村的就好」。或許，我採取了較為戲劇化、誇張的表達方式，那是為了更鮮明地突顯眷村與眷村族群的特殊性。——蘇偉貞《眷村的盡頭》〈序〉
偶爾回家小住的日子，萬籟闐寂，父女倆各捧一本書，分據一角，熒熒光池下，父親讀書是我記憶中永遠的經典畫面，比一切我所知道奮發向上的故事更讓人感動，我則努力發揮鴕鳥精神，光埋住頭不夠，根本全身趴在「老豆」（廣式發音）「有書陪伴」的沉沙裡，完全不肯面對現實，邊還阿Q式鼓舞自己將來要如此老。——蘇偉貞《租書店的女兒》
長長的小東路
從已杳逝不在場的出身所在：台南小東路頭八〇四醫院誕生，成長於小東路尾的網寮影劇三村，中年後又回到小東路上成功大學教書的蘇偉貞，人生彷彿都圍繞著長長的小東路行走，她說自己很幸福，人生不只是「一條馬路就說完了」，而是宛如動畫影片的特殊效果，根本停格，讓畫面永遠留著。
常有讀者好奇，小說家的書寫如何養成的？也就是蘇偉貞的「前傳」，她是如何從一個文藝青年變成一名作家。回想起來，作家似乎一直很不自覺的在做準備，她坦承，自己是一個除了作文不會別的功課的學生；還是一個除了會做白日夢，又有點孤僻自閉不識現實的怪女孩。
租書店女兒的真情告白
一切要從黃埔出身的父視從軍職退下來，半路出師在網寮砲校附近擺了間名叫「日日新」的租書店說起。
對於蘇偉貞而言，父親除了是生命的來源，也是其創作的重要養分。書店開張那天，蘇偉貞還沒上小學，大字不識一個，僅能裝模作樣翻弄落在一旁的漫畫，等上了小二，識的字多了，白天黑夜浸透在言情小說美女俊男的情史裡，掃完嚴沁《煙水寒》、《桑園》、《晨星》，快攻依達《舞衣》、《蒙妮妲日記》、《早晨再見》，緊接著追趕玄小佛《白屋之戀》、《沙灘上的月亮》、《踩在夕陽裡》……，惦著這本想那本，恨不得長出幾對眼睛。
租書店除了武俠小說，就是流行的文學小說，彼時大家生活都來不及，而且大人也不知道怎麼幫小孩選擇啟蒙書，父母親會覺得看書總是一件好事嘛，她又愛看，就讓她看吧。蘇偉貞就在父親開的租書店，看完了林林總總、形形色色的流行暢銷小說，像歷史小說家南宮博民國五十三年立志出版社發行的《虢國夫人》她也看 。結果被爸爸發現，大吃一驚，一把抽過去，說以後不准看那種書，但爸爸也沒有辦法把它藏起來，因為書還是要租啊！她就在坐擁百城的書堆裡，毫無所懼地看到所有該看或不該看的，甚至武俠小說、羅曼史言情小說，來者不拒，全部納下。就這樣，她跌跌撞撞一路亂看，來到初中畢業。
之後，蘇偉貞考進德光女中。學校圖書館沒有租書店裡的人氣小說，有的是張愛玲、司馬中原、朱西甯、孟瑤、羅蘭、郭良蕙、蘇雪林、張秀亞、白先勇……，最讓她樂不可支的是，無論是張愛玲的《怨女》、《流言》、《短篇小說集》，司馬中原《荒原》、《狂風沙》，朱西甯《鐵漿》、《破曉時分》，白先勇《謫仙記》……統統不用付租書費，任你借閱。她站在生命的另一列書架前，整個心都為之飛揚起來。正是在德光女中，開啟且召喚出她和租書店與外面世界的通道；原有租書店的閱讀口味，一下子全部轉換到圖書館的藏書裡，而且突然就懂得通俗小說與純文學的差別，她還明白：自己是踏著言情小說的高度，才到了這個文學高度。
用文字交織個人的生命記憶與眷村族群的歷史經驗
蘇偉貞的創作生涯至今已經超過四十年，初期她最引人注目的創作文類，多為「狀寫癡男怨女的愛慾糾纏」，其文辭特別細膩，往往深潛至愛情世界莫可名狀之境，她著名而重要的得獎作品《紅顏已老》、《陪他一段》、《世間女子》、《舊愛》等均是，因而使其被歸類為擅長寫「情」的「閨秀作家」。
書評家王德威形容她的文風特色為「鬼氣」：「以冷筆寫熱情，就算寫最纏綿的相思，最熱烈的偷情，筆鋒仍是那樣酷寂幽森，反令人寒意油生。」並說，「她的鬼氣來自對世故人情的冷眼觀摩，對愛恨死生的幽幽辯證，以及最重要的，對女性獻身（或陷身）及書寫情慾的深切反思。」
然而，在剖析情愛、探索愛情之餘，蘇偉貞的創作之路上其實還有一處富含國族寓意、並深刻彰顯其族群身分的作品，那就是以民國七十三年的《有緣千里》為起點，進而延展至七十九年《離開同方》、八十三年《沉默之島》、到九十五年的《時光隊伍》等四本著作。成長於眷村，再加上八年軍職的人生經驗，這四部作品可說是蘇偉貞立基於「眷村第二代」的身分，用文字交織個人的生命記憶與眷村族群的歷史經驗，號令一個關於眷村的世界，以「明月別枝驚鵲，清風半夜鳴蟬」摹寫一九四九年由中國來台的戰後新移民（及其子嗣），其著作堪稱蘇的「眷村四部曲」。
生命終究難捨藍藍的白雲天
這些人在原本應該安身立命的地方流浪與衝突，漫無目的的遊蕩，失去座標，成為地球永遠的漂浮者，切斷在生命光譜的兩極，恐怖到像無止盡的懲罰。時時刻刻問道：鄉關何處﹖——蘇偉貞〈眷村的盡頭〉
那些年，生長於眷村的作家，以眷村生活為題材的「眷村文學」持續不斷的出版。「眷村文學」與民國四、五十年軍中作家所書寫大陸事的「懷鄉文學」並不完全相同，唯一相同之處是，兩代文學的「辭鄉之情」：「懷鄉文學」和「眷村文學」都是在度過成長歲月的家園消失之際，以「生命終究難捨藍藍的白雲天」，形塑出「追憶似水年華」的容顏。
離開同方
雖然小說書名叫《離開同方》，蘇偉貞寫的卻是回到同方的故事。而且敘事者所回去的不僅是空間的同方，而且還是時間的同方。因為同方是眷村，是作家認為「對外地的事知道得太少」的地方，其所悼念的不只是一個已經沒落的封閉世界而已（同方的第二代泰半已經走出這個世界），同時還是眷村那個早已消逝的「童騃無所識，但聞有神仙」的時代。
《離開同方》和白先勇的《台北人》有些相似之處：這兩部小說中的人物多屬亡命來台、驚魂甫定的一代，所不同的是，《台北人》的角色多半己衰老遲暮，生命中的回憶多於期盼，過去多於未來。《離開同方》的人物則不一樣，他們多半正值青、壯年；他們既無輝煌的過去，對未來也相當茫然，鄰里是非遂成為他們生活的重心。
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
我們想讓你知道的是
菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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