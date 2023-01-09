【關鍵眼中盯】台北市第三選區立委補選：從得票數來看，究竟藍綠支持者誰比較「鐵」？

本次台北市第三選舉區的立委缺額補選，王鴻薇以60519票戰勝吳怡農的54739票，兩人得票率分別為52.31%與47.22%，相差不到5%。

開票之前，從各陣營內部評估到媒體分析，大多不看好吳怡農的選情，甚至認為會遭王鴻薇票數輾壓，最後開出差距不到5%的結果，真的很難說是藍軍大勝，許多認為九合一選後，藍軍大小選舉就能順風順水的觀望者，可能心中也會出現警惕。

從得票數來看，究竟藍綠支持者誰比較「鐵」？

當然，一般民眾對補選的熱情肯定小於正常選舉，映射出來的個人得票率也不該和其他選舉直接對比，但從「得票數」仍然可以看出一些端倪。

先說一個數據：2022九合一選舉時，中山與北松山蔣萬安的得票數是80457，陳時中是59442，黃珊珊是40609。

吳怡農雖然選舉起步時出過不少爭議，包括對黨內疑似染黑人士批評、對方回擊、在媒體面前部分怪異舉動，直至後續提出政見時遭到中央負面回應，在在都被拿來作文章。也都讓人覺得身在相對藍的選區，又得罪綠營，恐怕兩邊丟票。

但從最終結果來看，去年11月底投給陳時中的59442張票，吳怡農拿下54739票幾乎未失；反觀該選區8萬多張投給蔣萬安的票，王鴻薇只拿下75%，這還不算當初投給黃珊珊的那群選民。

所以選後有些人說藍營就是票太鐵才會贏，這樣的想法或許有點錯誤——因為從數據來看，是綠營支持者堅持出來投票支持自家候選人，藍營選票反而是流失的那一方。

民進黨和國民黨，都該從這場補選得到警惕

這個投票結果，也可以給藍綠兩黨有心上位者一些啟發。

綠營部分，姑且不論吳怡農選舉期間對民進黨批評與檢討到不到位，很多支持者至少都將他視為「黨內不一樣的聲音」，事實證明，這樣的對內檢討行為並不會讓綠營支持者轉頭離去。

九合一選舉之後民進黨內許多檢討聲音裡，有些就被黨內人士批評「太過分」甚至揚言要在下次選舉「卡」對方，但至少從這場補選來看，大多數的民進黨支持者絕對擔得起批評，或許反而是壓制這些聲音的力量，才讓民進黨在上次選舉流失選票。

Photo Credit: 中央社

而若要探討國民黨本次得票不如預期的原因，除了因為少了上次選舉陳時中那種「太不想讓他當選」的對手，加上支持者認為王鴻薇當選機會高而少了出門投票的熱情，所謂「落跑」的標籤，肯定也是一大影響因素。

大局來看，這再次證明國民黨九合一選舉的大勝，並非台灣人突然開始堅定支持國民黨，而是當時對民進黨的不滿更多。這場補選結果，應該會讓許多國民黨內想趁浪頭搞事的投機者戒慎恐懼，某方面來說對藍營並非一件壞事。

細緻來說，看到落跑爭議引發的波瀾，國民黨在2024立委人選的提名盤勢也可能發生改變。

雖然在任時間長短和意義上全然不同，但別忘了2024大選投票日距今差不多就是一年時間，大部分立委人選都會在5月左右決定，3、4月可能就是戰火最熱的時候——欲轉戰立委的議員勢必得提出更冠冕堂皇得人心的參選論述，否則選民心中仍會記得「落跑」兩字。

當然，這個狀況在藍綠兩黨身上都會發生，都得面對。

話說回來，正如2022年九合一選舉，台灣在後韓國瑜時代的幾場投票，都展現出了強大民主力量。一方面，選民能避免被外部因素影響對執政黨的監督，兩黨支持者對自家黨中央的舉措與反省力量，也能有恰到好處的表示，從黨中央到有心在未來參選的人，都該以此為鑑。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航