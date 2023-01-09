俄羅斯孕婦避戰亂時興「生育旅行」，為什麼阿根廷成為海外分娩的首選國？
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阿根廷早在19世紀末，便已對俄羅斯的移民展開雙臂歡迎，當時有許多遭到迫害、屠殺的俄羅斯猶太人橫渡大西洋，前往阿根廷開展新的生活，另外也有部分的俄羅斯人，於1991年蘇聯解體後抵達阿根廷。也因此，阿根廷相比於美國及其他其他歐洲，在譴責俄羅斯的侵略行徑上顯得較為謹慎。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
自去（2022）年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，許多來自俄羅斯的準父母，選擇飛往阿根廷，希望他們即將出生的孩子，可以順利取得阿根廷公民身份。
據俄羅斯駐阿根廷大使館領事處負責人波林（Georgy Polin）估算，去年一整年，已有2000至2500名俄羅斯公民移居阿根廷，其中諸多民眾是計畫在阿根廷分娩的孕婦。波林更預測，至2023年結束時，赴阿根廷生產的俄羅斯女性，將會突破1萬人。
英國《衛報》（The Guardian）亦指出，僅在2022年12月，便有超過數百位的俄羅斯婦女，湧入該國首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）進行「生育旅行」（Birth tourism）。該報預估，由於俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）於2022年9月宣布，欲再徵召數十萬預備役軍人入伍，這恐加劇更多俄羅斯家庭入境阿根廷的趨勢。
遠赴阿根廷生產的莫斯科珠寶設計師切列波維茨卡婭（Polina Cherepovitskaya），在接受《衛報》採訪時表示：「現在來阿根廷生孩子非常受歡迎，當我在布宜諾斯艾利斯的某間醫院產檢時，前面至少有8位俄羅斯婦女，也在等待看診。」
為什麼阿根廷是俄羅斯婦女分娩的首選國？
印度新聞媒體網站《第一郵報》（Firstpost）解釋，阿根廷之所以會成為俄人生育旅遊的優先選擇國，主因在於阿根廷對俄羅斯採免簽政策，且單次最多可停留90天，若想申請延簽或長期居留，程序也相對簡易。
切列波維茨卡婭對此表示，她和她的丈夫在烏俄戰爭爆發後不久，便起身前往阿根廷，現在她們正在辦理成為阿根廷公民所需的行政程序，且由於阿根廷採「屬地主義」（Jus soli），她們剛出生的「阿根廷女兒」，將使整個申請流程變得更為簡要，並使切列波維茨卡婭和丈夫有機會在2年內取得身分。
「戰爭剛爆發時，我就發現自己懷孕了，當我發現俄羅斯的對外邊境逐一關閉時，我知道我們可以前往一個南美洲國家，也就是免簽的阿根廷，只要取得阿根廷護照，就可以為我的孩子開啟更多機會。」切列波維茨卡婭如此說道。
專門為俄國婦女安排生育旅行所需的住宿、住院，以及旅行文件的旅行社業者佩庫羅娃（Eva Pekurova）亦告訴《衛報》，持有阿根護照的優勢在於，當前全球有171個國家，給予阿根廷國民免簽待遇，這其中包含歐盟、英國和日本，且要以阿根廷身分獲取美國簽證，也並非難事。
反觀俄羅斯，即使是在烏俄戰爭尚未開打前，俄人能以免簽入境的國家也僅有80國，數量還不及阿根廷的一半，且在克里姆林宮發動攻勢後，諸多歐洲國家甚至直接禁止俄羅斯人入境，就算部分國家仍提供俄人申辦簽證，往往須經歷漫長等待、繁瑣的行政程序，或繳納較高的申請費用。
佩庫羅娃也闡明，在尚未有COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐時，她的旅遊公司其實也提供俄羅斯孕婦，前往美國佛羅里達州（State of Florida）大城邁阿密（Miami）進行生育旅行的機會，該城過去曾是生育旅行最受歡迎的地點。
「可惜在COVID-19疫情爆發後，美國關閉邊界、烏俄戰爭所導致的對俄制裁，也使得即將臨盆的俄國婦女，前往美國生產的機會更加渺茫，而相比之下，阿根廷就變得更受歡迎，這也是我們旅行社目前有營運生育旅行的唯一一個國家。」佩庫羅娃這般強調。
佩庫羅娃另提及，其本人過去也是俄人赴阿根廷分娩的一份子，對此她認為：「每個俄羅斯公民，目前都在尋找應對這場戰爭的方式，我選擇給予我的孩子一本阿根廷護照，這等同賦予了他自由。」
《衛報》分析，除了免簽因素外，另一項吸引俄羅斯婦女前往阿根廷的誘因為「醫療保健」，尤其在首都布宜諾斯艾利斯，無論是私人還是公立醫療機構，多能提供高品質的醫療衛生服務。
同樣專責辦理俄羅斯人前往阿根廷生育、移民事宜的中介機構「Baby.RuArgentina」則轉述英國《經濟學人》（The Economist）的調查數據表示，阿根廷的平均謀殺率僅為母國俄羅斯的一半，居住在布宜諾斯艾利斯應比生活在莫斯科更為安全。此外，阿根廷並不存在徵兵制，在阿根廷長大的俄裔孩童不用擔心，成年後會像在俄羅斯一樣遭強制徵兵。
阿根廷政府對俄人赴該國分娩的看法為何？
自2005年來，便在布宜諾斯艾利斯定居的馬德里IE商學院（IE Business School in Madrid）財金學系副教授米羅諾夫（Maxim Mironov）認為，阿根廷當局對俄人抱持相當寬容、歡迎的態度，當前沒有任何跡象能看出，該國政府有計畫對俄人施以旅行限制。
「大約從2022年3月開始，我就能在布宜諾斯艾利斯的街道上，聽到越來越多的人在講俄語，我覺得，這個拉丁美洲國家，不僅吸引了想要來此生育的女性，更為想逃離戰爭的高科技、新創人才打開了一扇窗。」米羅諾夫如此表示。
《衛報》對此闡明，阿根廷早在19世紀末，便已對俄羅斯的移民展開雙臂歡迎，當時有許多遭到迫害、屠殺的俄羅斯猶太人橫渡大西洋，前往阿根廷開展新的生活，另外也有部分的俄羅斯人，於1991年蘇聯解體後抵達阿根廷。
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
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16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！