俄羅斯孕婦避戰亂時興「生育旅行」，為什麼阿根廷成為海外分娩的首選國？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

自去（2022）年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，許多來自俄羅斯的準父母，選擇飛往阿根廷，希望他們即將出生的孩子，可以順利取得阿根廷公民身份。

據俄羅斯駐阿根廷大使館領事處負責人波林（Georgy Polin）估算，去年一整年，已有2000至2500名俄羅斯公民移居阿根廷，其中諸多民眾是計畫在阿根廷分娩的孕婦。波林更預測，至2023年結束時，赴阿根廷生產的俄羅斯女性，將會突破1萬人。

英國《衛報》（The Guardian）亦指出，僅在2022年12月，便有超過數百位的俄羅斯婦女，湧入該國首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）進行「生育旅行」（Birth tourism）。該報預估，由於俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）於2022年9月宣布，欲再徵召數十萬預備役軍人入伍，這恐加劇更多俄羅斯家庭入境阿根廷的趨勢。

遠赴阿根廷生產的莫斯科珠寶設計師切列波維茨卡婭（Polina Cherepovitskaya），在接受《衛報》採訪時表示：「現在來阿根廷生孩子非常受歡迎，當我在布宜諾斯艾利斯的某間醫院產檢時，前面至少有8位俄羅斯婦女，也在等待看診。」

為什麼阿根廷是俄羅斯婦女分娩的首選國？

印度新聞媒體網站《第一郵報》（Firstpost）解釋，阿根廷之所以會成為俄人生育旅遊的優先選擇國，主因在於阿根廷對俄羅斯採免簽政策，且單次最多可停留90天，若想申請延簽或長期居留，程序也相對簡易。

切列波維茨卡婭對此表示，她和她的丈夫在烏俄戰爭爆發後不久，便起身前往阿根廷，現在她們正在辦理成為阿根廷公民所需的行政程序，且由於阿根廷採「屬地主義」（Jus soli），她們剛出生的「阿根廷女兒」，將使整個申請流程變得更為簡要，並使切列波維茨卡婭和丈夫有機會在2年內取得身分。

「戰爭剛爆發時，我就發現自己懷孕了，當我發現俄羅斯的對外邊境逐一關閉時，我知道我們可以前往一個南美洲國家，也就是免簽的阿根廷，只要取得阿根廷護照，就可以為我的孩子開啟更多機會。」切列波維茨卡婭如此說道。

專門為俄國婦女安排生育旅行所需的住宿、住院，以及旅行文件的旅行社業者佩庫羅娃（Eva Pekurova）亦告訴《衛報》，持有阿根護照的優勢在於，當前全球有171個國家，給予阿根廷國民免簽待遇，這其中包含歐盟、英國和日本，且要以阿根廷身分獲取美國簽證，也並非難事。

反觀俄羅斯，即使是在烏俄戰爭尚未開打前，俄人能以免簽入境的國家也僅有80國，數量還不及阿根廷的一半，且在克里姆林宮發動攻勢後，諸多歐洲國家甚至直接禁止俄羅斯人入境，就算部分國家仍提供俄人申辦簽證，往往須經歷漫長等待、繁瑣的行政程序，或繳納較高的申請費用。

佩庫羅娃也闡明，在尚未有COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐時，她的旅遊公司其實也提供俄羅斯孕婦，前往美國佛羅里達州（State of Florida）大城邁阿密（Miami）進行生育旅行的機會，該城過去曾是生育旅行最受歡迎的地點。

「可惜在COVID-19疫情爆發後，美國關閉邊界、烏俄戰爭所導致的對俄制裁，也使得即將臨盆的俄國婦女，前往美國生產的機會更加渺茫，而相比之下，阿根廷就變得更受歡迎，這也是我們旅行社目前有營運生育旅行的唯一一個國家。」佩庫羅娃這般強調。

佩庫羅娃另提及，其本人過去也是俄人赴阿根廷分娩的一份子，對此她認為：「每個俄羅斯公民，目前都在尋找應對這場戰爭的方式，我選擇給予我的孩子一本阿根廷護照，這等同賦予了他自由。」

《衛報》分析，除了免簽因素外，另一項吸引俄羅斯婦女前往阿根廷的誘因為「醫療保健」，尤其在首都布宜諾斯艾利斯，無論是私人還是公立醫療機構，多能提供高品質的醫療衛生服務。

同樣專責辦理俄羅斯人前往阿根廷生育、移民事宜的中介機構「Baby.RuArgentina」則轉述英國《經濟學人》（The Economist）的調查數據表示，阿根廷的平均謀殺率僅為母國俄羅斯的一半，居住在布宜諾斯艾利斯應比生活在莫斯科更為安全。此外，阿根廷並不存在徵兵制，在阿根廷長大的俄裔孩童不用擔心，成年後會像在俄羅斯一樣遭強制徵兵。

阿根廷政府對俄人赴該國分娩的看法為何？

自2005年來，便在布宜諾斯艾利斯定居的馬德里IE商學院（IE Business School in Madrid）財金學系副教授米羅諾夫（Maxim Mironov）認為，阿根廷當局對俄人抱持相當寬容、歡迎的態度，當前沒有任何跡象能看出，該國政府有計畫對俄人施以旅行限制。

「大約從2022年3月開始，我就能在布宜諾斯艾利斯的街道上，聽到越來越多的人在講俄語，我覺得，這個拉丁美洲國家，不僅吸引了想要來此生育的女性，更為想逃離戰爭的高科技、新創人才打開了一扇窗。」米羅諾夫如此表示。

《衛報》對此闡明，阿根廷早在19世紀末，便已對俄羅斯的移民展開雙臂歡迎，當時有許多遭到迫害、屠殺的俄羅斯猶太人橫渡大西洋，前往阿根廷開展新的生活，另外也有部分的俄羅斯人，於1991年蘇聯解體後抵達阿根廷。