2023年技術領域新動向：核融合、飛行計程車和手機聯繫衛星

Photo Credit: Lawrence Livermore National Laboratory / BBC News 產生等離子體並控制它是融合反應的核心問題

12月5日星期一凌晨1:03，加州的勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory，LLNL）發出地球上最強力的雷射光，那是一次震驚世界物理界和其他領域的試驗。

雷射光聚焦一個像一粒胡椒大小的燃料容器，產生的高溫和壓力引發融合反應，核融合也是太陽能量的來源。

在加州的國家點火設施（NIF）之前就做過類似試驗，但在這次試驗中，來自融合反應的能力超過了引發反應的雷射光能量。

對於研究人員來說，這是個標誌性的時刻。不過要融合反應堆用於民用發電，還是任重道遠。這次試驗只是展示了能夠奏效的物理原理。

勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的主任金・布迪爾（Kim Budil）博士說，「我們朝獲得清潔能源邁出了第一步，這是能夠給世界帶來革命的研究。」

Photo Credit: Lawrence Livermore National Laboratory / BBC News 國家點火設施使用雷射光產生了融合反應

融合反應堆有極其誘人的前景。它只需要很少的燃料，不會製造任何溫室氣體，幾乎沒有放射性核廢料。目前世界上的核反應堆都會產生放射性核廢料。

融合反應

國家點火設施的成功觸動了10多家私營公司，他們希望將來能建造商業用途的融合反應堆。

在英國的一個私營項目希望在2023年取得進展。在牛津附近成立了一個名為First Light Fusion的公司，他們找到了製造融合條件的新方法。

他們的辦法是發射小鋁盤，以每秒20公里的速度衝擊一個特殊設計的靶標。靶標裡面有融合所需的燃料。

靶標被擊毀的時候產生能夠激發融合反應的巨大壓力波。

去年早些時候該公司取得了巨大的進展，First Light公司證實他們使用上述方法製造出融合反應。

Photo Credit: First Light Fusion / BBC News First Light Fusion公司高速向靶標發射物體產生撞擊，產生融合條件

2023年該團隊將開始使用一個規模大得多的反應堆Machine 4，他們希望能夠用這個反應堆突破融合的魔幻門檻，即所謂的「淨能量增益」，也就是融合釋放的能量超過輸入的能量。

這個公司正在和其他十多家公司進行一場競賽，爭相率先實現這種融合，但是該公司的創始人堅信他們在沿著正確的路徑推進。

這家在牛津的核融合公司的聯合創始人兼首席執行官霍克（Nick Hawker）博士說，「我認為在2023年我們會做出重大的戰略性改變，即從一個複雜重要的試驗階段朝商用融合能量的目標發展。」

與此同時在美國，在2023年初也會有另外一個關於融合的重要宣布。

美國政府將宣布哪家私營公司將獲得5000萬美元的資助，建立一個試行的融合工廠。他們的目標是在2030年代初獲得一個能夠運行的融合反應堆。

未來的飛行是這樣？

Photo Credit: Vertical Aerospce / BBC News Vertical Aerospace公司城市航運服務的構想圖

想象一下，一架飛機能像直升機那樣起飛和著陸，但卻沒有直升機那樣的噪音，高昂的造價和排放。

研發所謂的電動垂直起降飛機（eVTOL）的公司就有這樣的設想。

這種飛機是為短途飛行設計，載客量也不多，全世界有十多家公司進行這樣的研發，他們認為對這種新型飛機有很大需求。

這些公司認為電動垂直起降飛機能夠減少飛行成本，因為電動馬達運行成本和維護成本都比直升機發動機更低廉。

除此之外，他們還說這種新型飛機噪音更低，沒有排放。

在布里斯托的垂直航天（Vertical Aerospace）公司就希望進入這個新領域發揮作用。

Photo Credit: Vertical Aerospce / BBC News Vertical Aerospace今年將進一步測試他們的eVTOL樣機

該公司的VX4樣機去年早些時候升空試飛。在首次試驗中，這架飛機用繩索連接地面，升空盤旋了十分鐘。

不過真正的進展要在2023年的一系列試飛中實現。這架飛機將從垂直起飛狀態進入向前飛行狀態，飛行高度將更高，速度也會更快。

試驗的目的是為VX4機型取得運行證書，讓這種飛機在2025年能夠載客飛行。

德國公司Volocopter也計劃在今年公開測試飛行他們的VoloCity機型。該公司希望在2024年取得許可證，然後在新加坡，巴黎和羅馬推出空運服務。

Photo Credit: Lilium / BBC News Lilium使用了電力噴氣引擎，方便飛機從垂直起飛向水平推進轉換。

在今年，Lilium公司計劃製造他們自己的電動垂直起降飛機。這家公司也設在德國，他們自2017年以來共測試過五種樣機。

他們沒有像Vertical Aerospace和Volocopter那兩家公司那樣使用螺旋槳，而是使用了30個電力噴氣發動機 ，這些噴氣發動機一起轉向，讓飛機從垂直起飛狀態進入向前飛行狀態。

所有這些項目都要獲得航空監管當局的證書，那將是個繁瑣，耗費巨大的過程，他們可能需要數年才能獲得飛行許可證書。

電訊信號盲點的終結？

Photo Credit: AST SpaceMobile / BBC News AST移動公司在德州的工廠製造自己的衛星

即使在發達的富裕國家，都有一些電訊信號不強或沒信號的地方，人們在那裡就無法使用手機。

在世界上許多貧窮國家和偏遠的地方，億萬人口沒有電訊信號覆蓋，那是個巨大的，等待開發的市場。

在美國德州的AST太空網路寬頻服務公司（AST SpaceMobile）計劃要填補手機市場這塊空白。

在手機行業最大的一些公司，包括AT&T和Vodafone的支持下，該公司正在研發一種技術，讓手機直接同衛星連接，打電話或用5G速度使用數據。

目前他們有一顆低軌的測試衛星，今年他們計劃發射另外五顆衛星。這些衛星能地提供斷續性信號覆蓋，可能在2024年當他們有100顆衛星在軌道運行的時候，就能提供全球不間斷的信號服務。

AST不會直接向客戶出售服務，而是和手機服務供應商合作，作為額外選項提供衛星信號覆蓋服務。

這種服務將對馬斯克研發的衛星寬頻服務星鏈（Starlink）構成挑戰。星鏈需要在地面設小型衛星天線同衛星寬頻信號連接。