新的一年，全新的我：助你達成2023健身目標的五個實用建議
我們想讓你知道的是
一月份開始實施健身計劃其實很不容易，即使意志最堅強的人在面臨寒冷和天黑得早的時都有可能崩潰。新年健身計劃最困難的事情之一就是不要短時間內就放棄，不過，從最開始就鼓足勇氣著手實施也很難。那怎樣才能實現你的新年健身願望呢？
每年新年伊始，許多人都會制定新健身計劃，希望新年新氣象，強身健體。
根據英國YouGov最近一次民調顯示，在18-24歲年輕人當中，接近三分之一的人決定要從一月份改變生活方式── 爭取「新的一年，一個全新的我」──他們越來越專注於改善體能或是採納更健康的生活方式。
然而新年健身計劃最困難的事情之一就是不要短時間內就放棄。不過，從最開始就鼓足勇氣著手實施也很難。
那怎樣才能實現你的新年健身願望呢？BBC音頻節目（BBC Sounds）推出的領跑者（Pace Setter）提供了一些實用技巧和建議，並配有健身和跑步音樂，幫你保持積極性，並從一開始就有正確的心態。
建議一，設定可實現的目標
首先，先學走、再去跑，不要急於求成。
發誓「健身」的意願是良好的，但它卻不太可能量化，很可能從一開始就注定會失敗。
相反，還不如慢慢來。有一個終極目標當然好，但要實際些，可以把它分解為較小和容易實現的目標。這樣，每完成一個小目標劃勾時，就會感覺良好，而且它能激勵繼續前進。
如何表述這些目標呢？ 與其採取消極態度和使用「不行」 或是「停止」等，不如使用「能做」一詞。
斯德哥爾摩大學的科學家們也支持這樣積極的態度，比如，「每週多吃一份額外的纖維」要比「每天停止吃炸薯片」聽上去要積極得多。
專注於變得更好，而不是追求完美。因為如果目的是達到完美，只會令人變得沮喪。穩步改進將會讓人達到目的。
建議二， 制定一個計劃
先花一點時間仔細籌劃一下將會為今後減去很多壓力和煩惱，同時在事情變得艱難時還能繼續堅持下去。
正如哈佛大學2017年的一份健康報告所發現的那樣，計劃可以讓你詳細了解自己的日程安排，讓你每週留出特定時間來完成目標。
它還能增加一份壓力因素，讓你不太可能輕而易舉地放棄。
以這種方式在日程中留出固定時間也更有可能讓你新的健身任務變成一種習慣，特別是在新鮮感和熱情消退的時候。
建議三，選擇自己喜歡的健身方式
要有創意。如果痛恨跑步，那就別把跑步當成主要運動方式。為什麼要做自己很不喜歡的事呢？肯定很難有動力這樣做。
增加健身運動的選項有許多──從健身房的課程，到網上瑜伽課；再到開始一項新運動或是簡單地改善飲食，應有盡有。
正像一項比較研究發現的那樣，選擇一項自己所喜歡的運動對建立起積極的聯想非常重要，更關鍵的是它能讓你繼續下去。
此外，對各種可能性持開放性態度，在決定開始（任何健身項目）之前甚至可以先嘗試一下。也就是說，不必在新年的第一天就鎖定一項長期健身計劃。
取得正確的平衡很重要，這樣才能享受運動，並能從中獲益。
所以，花點時間找到合適的運動，然後再全力以赴。
建議四，找個小夥伴一起鍛鍊
意志力只能幫助一部分──對一些人來說沙發、冰箱和電視遙控器的誘惑力更大。
阿伯丁大學研究人員在2016年的研究中證實，有一個鍛鍊夥伴可以讓人堅持不懈，即使有時你真的不想運動。
無論他們是否也在積極鍛鍊，例如跑5公里，或是每週遊一次泳，或是跟著油管每天做5分鐘的高強度間歇性訓練（HIIT），你都可以從他們身上獲得支持、鼓勵和敦促，讓你不斷前行 - 只要確保選對了人就行。
一月份開始實施健身計劃其實很不容易，即使意志最堅強的人在面臨寒冷和天黑得早的時都有可能崩潰。所以，找個小夥伴一起鍛鍊吧。
建議五，選擇充滿活力的音樂
如果沒有合適的音樂伴隨，可能鍛鍊也堅持不了多久。
2013年的研究發現，音樂對運動有幫助是因為：「音樂可以分散人們對疼痛和疲勞的注意力，同時還可以提升情緒、增加耐力、省力，甚至可以提高新陳代謝效力。」
Pace Setter中有可供你健身需求的各種音樂選擇。當然，你也可以根據個人喜好選擇適合於自己的健身運動。
同時，熱身運動也有助你先行動起來。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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