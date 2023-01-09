波索納洛支持者質疑選舉結果攻入巴西國會，總統魯拉下令介入聯邦特區維安、誓言揪出肇事者
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波索納洛的「鐵粉」為抗議左翼總統魯拉宣誓就職，同樣入侵最高法院和總統府，驅逐這兩處暴動者的行動仍在進行當中。巴西利亞（Brasilia）權力中樞爆發的混亂，不禁讓人想起2021年1月6日時任美國總統川普（Donald Trump）支持者入侵美國國會大廈的景象，而川普一向與波索納洛交好。
波索納洛支持者闖入國會，巴西當局出動部隊平亂
（中央社）數以百計的巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者今天（當地時間8日）突破警方設下的路障並闖進國會大廈、總統府和最高法院，他們質疑並抗議去（2023）年10月總統大選結果，相關當局已出動安全部隊準備平亂。
上傳到社群媒體的影片顯示，成群暴徒打破門窗闖入位於首都巴西利亞的國會大廈，還破壞國會議員的辦公室。
去年10月30日巴西總統大選第二輪投票，左翼候選人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）拿下50.9％選票，險勝時任總統波索納洛的49.1％得票率，但很多波索納洛的支持者質疑選舉結果。
示威者利馬（Sarah Lima）今天告訴《法新社》，他們要求查驗選舉結果。
27歲的生產工程師利馬說道：「我們需要在這場舞弊選舉之後重新建立秩序。」
新上任的巴西司法和公共安全部長迪諾（Flavio Dino）稱這次入侵事件，是「以武力強加（示威者）期望的荒謬企圖。」
他在推特發文寫道「（巴西利亞）聯邦特區政府正派遣增援部隊，此時地面部隊正在行動。」
巴西利亞聯邦特區首長羅查（Ibaneis Rocha）告訴《路透社》，所有安全部隊都部署好以對付暴徒。
現任巴西總統魯拉目前人在聖保羅州（Sao Paulo），他譴責今天的事件是「法西斯狂熱分子」所為。
波索納洛支持者鬧首都，《法新社》：警方奪回國會大廈
巴西極右派前總統波索納洛的數百名支持者今天衝進國會大廈、入侵參眾議院，《法新社》記者表示，巴西安全部隊已重新奪回國會大廈。
波索納洛的「鐵粉」為抗議左翼總統魯拉宣誓就職，同樣入侵最高法院和總統府，驅逐這兩處暴動者的行動仍在進行當中。
巴西利亞（Brasilia）權力中樞爆發的混亂，不禁讓人想起2021年1月6日時任美國總統川普（Donald Trump）支持者入侵美國國會大廈的景象，而川普一向與波索納洛交好。今天混亂場面爆發數小時之後，《法新社》記者說，巴西安全部隊已設法奪回了國會大廈。
巴西媒體報導，警方逮捕了170人。電視畫面顯示，警方將波索納洛支持者排成一列，依序帶出總統府外。
巴西參議院維安單位表示，已在參議院逮捕了30人。
魯拉在去年10月30日的總統大選決選驚險擊敗波索納洛，自此之後，波索納洛的強硬派支持者便在軍營外抗議示威，要求軍方介入、阻止魯拉宣誓就職。
抗議民眾今天爬上國會大廈屋頂，張開橫幅標語向軍方喊話：「介入」。
上傳社群媒體的影片顯示，示威者砸毀門窗進入國會大廈，接著一擁而入並破壞議員辦公室。
一支影片顯示，外頭的群眾將一名騎警拉下馬匹，把他擊倒在地。警方在廣場周圍拉起警戒線之後，發射催淚瓦斯驅散暴動群眾，一開始並未收效。
記者工會表示，至少有5名記者被攻擊，包括《法新社》攝影記者，他不僅遭到抗議群眾毆打，器材也被偷。
巴西前總統支持者闖入國會，魯拉誓言揪出肇事者
巴西前總統波索納洛支持者今天闖入首都巴西利亞的三權大廈，破壞總統府高原宮、國會和聯邦最高法院，巴西總統魯拉下令介入維持聯邦特區的公共安全，誓言揪出肇事者。
魯拉是在訪問聖保羅州內陸城市阿拉拉夸拉（Araraquara）時下達干預法令，法令有效期至1月31日。巴西各州和聯邦特區有自治權，但國家社會安全受到威脅時，總統依法可行使干預權。
魯拉說，將揪出所有肇事者，找出資助者是誰，並予以處罰；如果聯邦政府內部有人失職促成今天的事件，也將受到懲罰。
干預期間，聯邦特區的公安機關將由直接聽命於魯拉的司法部執行秘書卡培里（Ricardo Garcia Cappelli）負責，卡培里可以全權指揮聯邦特區安全部隊，並且在必要時徵調聯邦特區的財政、技術、結構和人力資源等實現干預目標的必要條件。
在此之前，聯邦特區首長羅查（Ibaneis Rocha）已經將聯邦特區公安廳長托瑞斯（Anderson Torres）撤職。
激進的波索納洛支持者今天在巴西利亞部會大廈廣場與軍事警察發生衝突後，手持棍棒和石頭入侵國會、聯邦最高法院和總統府高原宮。
軍事警察試圖使用辣椒噴霧制止波索納洛的支持者，但他們入侵了國會周圍的圍欄。電視畫面顯示一輛國家武裝部隊的車被推入國會前的水池，國會辦公室的窗戶被打破，激進的波索納洛支持者到達通往眾議院全體會議廳的綠色大廳。
入侵國會後，這群支持者也闖入最高法院和高原宮，打破窗戶，搗毀辦公室，撕毀文件。
這些支持者因不滿總統選舉結果，在巴西利亞醞釀政變運動已持續數週，7日、8日有數十輛載滿波索納洛支持者的巴士抵達，壯大聲勢。
儘管如此，聯邦特區軍事警察並未在部會大廈廣場增派警力，所以無法阻止入侵行為。
聯邦特區刑警指出，至少150人在巴西利亞的恐怖行動中被捕。
魯拉所屬工黨領導層要求聯邦最高法院，扣押最近幾天載滿波索納洛支持者抵達聯邦特區的所有巴士；下令以現行犯逮捕在部會大廈廣場和三權廣場所有「恐怖分子」；將所有在軍營前紮營的示威者於24小時內驅逐；撤銷聯邦特區軍事警察指揮官的職務並予以調查；下令共和國總檢察院對聯邦特區首長羅查失職和指揮不力採取適當措施。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）都譴責對巴西總統府、國會和最高法院的襲擊事件，呼籲波索納洛支持者立即停止暴力行動，表示無條件支持魯拉總統。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
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2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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