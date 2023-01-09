波索納洛支持者質疑選舉結果攻入巴西國會，總統魯拉下令介入聯邦特區維安、誓言揪出肇事者

波索納洛支持者闖入國會，巴西當局出動部隊平亂

（中央社）數以百計的巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者今天（當地時間8日）突破警方設下的路障並闖進國會大廈、總統府和最高法院，他們質疑並抗議去（2023）年10月總統大選結果，相關當局已出動安全部隊準備平亂。

上傳到社群媒體的影片顯示，成群暴徒打破門窗闖入位於首都巴西利亞的國會大廈，還破壞國會議員的辦公室。

去年10月30日巴西總統大選第二輪投票，左翼候選人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）拿下50.9％選票，險勝時任總統波索納洛的49.1％得票率，但很多波索納洛的支持者質疑選舉結果。

示威者利馬（Sarah Lima）今天告訴《法新社》，他們要求查驗選舉結果。

27歲的生產工程師利馬說道：「我們需要在這場舞弊選舉之後重新建立秩序。」

新上任的巴西司法和公共安全部長迪諾（Flavio Dino）稱這次入侵事件，是「以武力強加（示威者）期望的荒謬企圖。」

他在推特發文寫道「（巴西利亞）聯邦特區政府正派遣增援部隊，此時地面部隊正在行動。」

巴西利亞聯邦特區首長羅查（Ibaneis Rocha）告訴《路透社》，所有安全部隊都部署好以對付暴徒。

現任巴西總統魯拉目前人在聖保羅州（Sao Paulo），他譴責今天的事件是「法西斯狂熱分子」所為。

波索納洛支持者鬧首都，《法新社》：警方奪回國會大廈

巴西極右派前總統波索納洛的數百名支持者今天衝進國會大廈、入侵參眾議院，《法新社》記者表示，巴西安全部隊已重新奪回國會大廈。

波索納洛的「鐵粉」為抗議左翼總統魯拉宣誓就職，同樣入侵最高法院和總統府，驅逐這兩處暴動者的行動仍在進行當中。

巴西利亞（Brasilia）權力中樞爆發的混亂，不禁讓人想起2021年1月6日時任美國總統川普（Donald Trump）支持者入侵美國國會大廈的景象，而川普一向與波索納洛交好。今天混亂場面爆發數小時之後，《法新社》記者說，巴西安全部隊已設法奪回了國會大廈。

巴西媒體報導，警方逮捕了170人。電視畫面顯示，警方將波索納洛支持者排成一列，依序帶出總統府外。

巴西參議院維安單位表示，已在參議院逮捕了30人。

魯拉在去年10月30日的總統大選決選驚險擊敗波索納洛，自此之後，波索納洛的強硬派支持者便在軍營外抗議示威，要求軍方介入、阻止魯拉宣誓就職。

抗議民眾今天爬上國會大廈屋頂，張開橫幅標語向軍方喊話：「介入」。

上傳社群媒體的影片顯示，示威者砸毀門窗進入國會大廈，接著一擁而入並破壞議員辦公室。

一支影片顯示，外頭的群眾將一名騎警拉下馬匹，把他擊倒在地。警方在廣場周圍拉起警戒線之後，發射催淚瓦斯驅散暴動群眾，一開始並未收效。

記者工會表示，至少有5名記者被攻擊，包括《法新社》攝影記者，他不僅遭到抗議群眾毆打，器材也被偷。

巴西前總統支持者闖入國會，魯拉誓言揪出肇事者

巴西前總統波索納洛支持者今天闖入首都巴西利亞的三權大廈，破壞總統府高原宮、國會和聯邦最高法院，巴西總統魯拉下令介入維持聯邦特區的公共安全，誓言揪出肇事者。

魯拉是在訪問聖保羅州內陸城市阿拉拉夸拉（Araraquara）時下達干預法令，法令有效期至1月31日。巴西各州和聯邦特區有自治權，但國家社會安全受到威脅時，總統依法可行使干預權。

魯拉說，將揪出所有肇事者，找出資助者是誰，並予以處罰；如果聯邦政府內部有人失職促成今天的事件，也將受到懲罰。

干預期間，聯邦特區的公安機關將由直接聽命於魯拉的司法部執行秘書卡培里（Ricardo Garcia Cappelli）負責，卡培里可以全權指揮聯邦特區安全部隊，並且在必要時徵調聯邦特區的財政、技術、結構和人力資源等實現干預目標的必要條件。

在此之前，聯邦特區首長羅查（Ibaneis Rocha）已經將聯邦特區公安廳長托瑞斯（Anderson Torres）撤職。

激進的波索納洛支持者今天在巴西利亞部會大廈廣場與軍事警察發生衝突後，手持棍棒和石頭入侵國會、聯邦最高法院和總統府高原宮。

軍事警察試圖使用辣椒噴霧制止波索納洛的支持者，但他們入侵了國會周圍的圍欄。電視畫面顯示一輛國家武裝部隊的車被推入國會前的水池，國會辦公室的窗戶被打破，激進的波索納洛支持者到達通往眾議院全體會議廳的綠色大廳。

入侵國會後，這群支持者也闖入最高法院和高原宮，打破窗戶，搗毀辦公室，撕毀文件。

這些支持者因不滿總統選舉結果，在巴西利亞醞釀政變運動已持續數週，7日、8日有數十輛載滿波索納洛支持者的巴士抵達，壯大聲勢。

儘管如此，聯邦特區軍事警察並未在部會大廈廣場增派警力，所以無法阻止入侵行為。

聯邦特區刑警指出，至少150人在巴西利亞的恐怖行動中被捕。

魯拉所屬工黨領導層要求聯邦最高法院，扣押最近幾天載滿波索納洛支持者抵達聯邦特區的所有巴士；下令以現行犯逮捕在部會大廈廣場和三權廣場所有「恐怖分子」；將所有在軍營前紮營的示威者於24小時內驅逐；撤銷聯邦特區軍事警察指揮官的職務並予以調查；下令共和國總檢察院對聯邦特區首長羅查失職和指揮不力採取適當措施。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）都譴責對巴西總統府、國會和最高法院的襲擊事件，呼籲波索納洛支持者立即停止暴力行動，表示無條件支持魯拉總統。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航